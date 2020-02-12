Избирательная изоляция

12.02.20 09:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Двое заболевших коронавирусом выписаны из российских больниц и не представляют опасности для окружающих.

Двое граждан КНР, у которых во время пребывания в России обнаружили коронавирус, успешно прошли лечение и выписаны из больниц в Тюмени и Забайкалье. Так, тюменскую студентку из КНР выписали из больницы 11 февраля. Ее соотечественники, прилетевшие из Китая в Россию, на две недели помещены в обсервации в Свердловской и Челябинской областях.

"Все последующие лабораторные исследования показали, что все у китаянки хорошо, мы ее выписали с цветами и шариками, очень рады, что все так хорошо закончилось для нее", – сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова журналистам. Студентка может свободно передвигаться, никаких ограничений на нее не наложено.

Сутки спустя из больницы в Забайкалье был выписан гражданин КНР.

"Пациент, у которого был диагностирован коронавирус, в 11:55 выписан. Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в ситуационном центре Забайкальского края.

На карантине пока остаются эвакуированные из Уханя 144 россиянина и иностранца. 11 февраля стало известно, что анализы на коронавирус у них отрицательные. Если они останутся такими же на 10 и 12 день карантина, то изолированные смогут отправиться домой.

А для граждан Китая, в конце прошлой недели вернувшихся в Россию, все только началось. 7 февраля в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" приземлился последний самолет из Пекина, на борту которого находились 58 китайцев и россияне. Последних отпустили по домам с условием медицинского наблюдения и рекомендациями не выходить из дома. Однако, как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, никто этих людей не контролирует.

"Соблюдение рекомендаций находится на совести самого человека. Кроме того, эти граждане предупреждены об ответственности", – сказали в пресс-службе. Требования не распространяются на домочадцев вернувшихся из Китая россиян. В случае, если у кого-то появятся признаки ОРВИ, человек обязан вызвать врача на дом, его госпитализируют, контактных возьмут под медицинское наблюдение.

Граждан Китая прямо в аэропорту посадили в два автобуса и привезли в спешно подготовленный для их приема санаторий "Бодрость" в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга. При этом, по данным местных СМИ, отдыхавших в "Бодрости" людей неожиданно выселили вечером. Администрация Екатеринбурга заверила, что им возместят расходы на несостоявшееся лечение.

Санаторий находится возле популярного у местных жителей стадиона "Калининец", в нескольких десятках метров от санатория расположен пункт проката лыж, прямо вдоль забора проложена лыжня, на следующий день должна была состояться "Лыжня России", но ее после прибытия китайцев срочно перенесли в другое место.

Местные жители, узнававшие от дежуривших здесь журналистов, что в санаторий поместят теоретически зараженных коронавирусом китайцев, сильно возмутились. Одна пенсионерка даже встала перед воротами, чтобы не пустить автобусы с гражданами КНР, но охранник ее отодвинул.

"Здесь очень посещаемое место, тысяча человек в день проходит! Зачем их было свозить сюда", – заявила другая. Жители создали петицию против обсерватора в "Бодрости". По данным на вечер 11 февраля под ней подписались 2,5 тыс. человек.

Как отнеслись к двухнедельной изоляции сами китайцы – неизвестно. Как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе екатеринбургского Горздрава, граждане КНР в какой-то степени владеют русским, поскольку имеют вид на жительство в России, поэтому с осматривающими их медиками могут общаться. А меню для них подготовлено на китайском.

В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области Interfax-Russia.ru заявили, что жалоб на нарушение прав граждан КНР не поступало, но омбудсмен следит за ситуацией.

Еще одна зона изоляции для китайцев была развернута в свердловском городе Богдановиче. Здесь из общежития не выпускают 70 работников местного предприятия "Стиль-Экс".

"Врачи Центральной районной больницы занимаются тем, что измеряют температуру и проверяют зев у всех, кто здесь есть. Разговаривают с гражданами КНР на английском языке, контакт есть, все в спокойном режиме", – сказали агентству "Интерфакс-Урал" в администрации Богдановича. По данным на 11 февраля, все чувствуют себя хорошо, как и люди в "Бодрости". Пробы на коронавирус отрицательные.

Также карантинный центр для граждан КНР открыт в Челябинской области. Вначале он планировался в селе Варне, но после возмущения местных жителей власти отказались от этой идеи. Тогда китайцев поместили в карантинный центр в селе Ужевке. Жители вышли на стихийный митинг и перекрыли дорогу медицинским машинам. Вечером того же дня власти свернули и этот карантинный пункт, а граждан КНР перенаправили в стационары для медицинского наблюдения.

После этого карантинный центр для наблюдения за прибывающими с родины гражданами Китая был создан на базе областного противотуберкулезного центра, здесь изолировали семерых. Вторым местом было выбрано инфекционное отделение в больнице Миасса – здесь разместили 22 человека. Губернатор области Алексей Текслер объяснил такое решение тем, что "размещение на карантин нужно осуществлять в медучреждениях, где есть все условия для изоляции и наблюдения".

Жители Тюменской области, куда привезли эвакуированных из центра заражения россиян и иностранцев, судя по соцсетям, изначально тоже были не в восторге от этой идеи, но теперь градус напряжения заметно снизился. Наряду с гневными комментариями изолированные получают слова поддержки и строят планы на будущее.

Власти же решают, как использовать санаторий после отъезда вынужденных постояльцев.

"Мы это еще будем обсуждать, пока же не закрыты границы, к нам приезжают лица из Китая. (...) После того, как мы проводим гостей, проведем там дезинфекцию, будем определяться на этот период, что будет с этим санаторием, который сейчас так нас выручил всех, создав прекрасные условия для развертывания обсерватора", – сказала глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо журналистам.

Обозреватель Александра Качалова

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