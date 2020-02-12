"Дочка" у "дочки"

12.02.20 15:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Минтранс РФ поддержал предложение о создании авиакомпании для жителей Дальнего Востока на базе "Авроры".

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года поручил правительству РФ проработать вопрос по созданию авиакомпании для обслуживания Дальнего Востока и "труднодоступных районов", чей авиапарк состоял бы преимущественно из самолетов российского производства.

Власти Сахалинской области предложили доверить создание такого перевозчика известной на Дальнем Востоке авиакомпании "Аврора" (контрольный пакет принадлежит "Аэрофлоту", 49% акций – у правительства региона). Сейчас парк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter. Российскую авиатехнику для нужд перевозчика могли бы создать предприятия госкорпорации "Ростех".

"Аврора" – все-таки "дочка" "Аэрофлота", и я думаю, там большую роль сыграли взаимоотношения "Ростеха" и "Аэрофлота". "Ростех" – и акционер "Аэрофлота", и у них давние налаженные контакты, поэтому, я полагаю, что, скорее, там на уровне "Аэрофлота" и "Ростеха" появилась эта идея. Но надо сказать, что эта идея кажется вполне здравой", – прокомментировал инициативу заместитель главы Минтранса России Александр Юрчик.

Вместе с тем, по его словам, правительство РФ пока не приняло окончательного решения относительно механизмов создания авиакомпании для региональных перевозок в ДФО.

"Варианты создания дальневосточной авиакомпании пока прорабатываются: оно возможно и на базе нового юрлица, и на базе существующего авиаперевозчика", – сказал Юрчик.

Первый вариант, по словам чиновника, по предварительным подсчетам, обойдется дороже, так как "нужны стартовые деньги на создание".

"(Вариант создания авиакомпании – ИФ) на базе существующей – модернизация, развитие ее в авиакомпанию, которая будет осуществлять перевозки на базе российский судов – на первоначальном этапе дешевле, а дальше нужно все просчитать", – добавил Юрчик.

Между тем, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что специалисты проанализируют активы и финансовое состояние "Авроры", чтобы понять, сможет ли она принять на себя роль базовой компании.

"Мы проанализируем активы этой компании, ее состояние, может ли она быть базовой", – сказал чиновник в эфире программы "Поздняков" на телеканале НТВ.

Трутнев уточнил, что создание новой дальневосточной авиакомпании необходимо не только для повышения транспортной доступности макрорегиона, но и для развития местного авиастроения.

"На Дальнем Востоке достаточно много авиационных предприятий. Сейчас вот самолет "Байкал" проектируется, скажем так, готовится к серийному выпуску на "Улан-Удэнском авиационном заводе". Вертолетами занимается компания в Приморье. У нас есть, что поставить", – подчеркнул полпред.

Между тем, председатель правительства Якутии Владимир Солодов считает, что базой для дальневосточной авиакомпании должна стать авиакомпания "Якутия".

"Мы уже направили предложение с просьбой рассмотреть авиакомпанию "Якутия" как одну из структур, на базе которой такая дальневосточная авиакомпания будет создана. Уверен, что это не только не повредит, но и даст дополнительный стимул для повышения доступности, стоимости и набора рейсов для наших граждан", – сказал Солодов, отвечая на вопросы своих подписчиков в Инстаграме.

Премьер добавил, что авиакомпания "Якутия" – ключевое предприятие республики, "поддержка которого является принципиально важным моментом для региона".

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что специалисты представят президенту все предложения по созданию Дальневосточной авиакомпании до конца февраля.

"Вместе с губернаторами до конца февраля мы должны предоставить маршрутную сетку, посчитать, сколько это будет стоить, потребность в воздушных судах, для того, чтобы дать заявку нашим коллегам из Минпромторга, и начать реализовывать поручение президента", – сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24" 11 февраля.

Также инициативу российских властей по созданию отдельной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке РФ прокомментировал и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Оправдано это будет или не оправдано (создание авиакомпании – ИФ) зависит от того, как изменится ценовая политика для пассажиров. Пассажирские перевозки должны быть по карману каждому. Ситуация, когда долететь до Токио дешевле, чем до Москвы, очень негативно влияет на культурную целостность страны. Новая авиакомпания точно получит дотации, и если она эти дотации направит на понижение стоимости билетов, то это (создание авиакомпании – ИФ) будет оправдано, а если нет – будет просто еще одна административная структура", – сообщил эксперт Interfax-Russia.ru.

К слову, на днях Александр Юрчик сообщил, что Минтранс подумывает оставить доступ к "плоским" тарифам "Аэрофлота" на Дальний Восток только для местных жителей.

"Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то "пилот" откатать, посмотрим, как это будет работать", – сказал Юрчик журналистам.

"Главная задача – не ограничить возможности жителей региона, а расширить их. Вы знаете, что постоянно возникали вопросы, что "плоскими" тарифами пользуется тот бизнес, который вполне может оплатить коммерческие тарифы. Ну, пришло время и этот вопрос как-то решить", – добавил он.

Вместе с тем замминистра отметил, что такой вариант модернизации "плоских" тарифов несет в себе риски и его необходимо тщательно изучить.

"Объясню, почему с этим нужно быть очень осторожными. Дело в том, что у нас есть несколько регионов, куда летает только одна авиакомпания и только по "плоским" тарифам. И может так получиться, что если мы неправильно или неумело подойдем к реформированию, регионы просто окажутся отрезанными от других регионов", – сказал он.

В частности, по его словам, если оставить "плоские" тарифы только для жителей Дальнего Востока, то встает вопрос о том, как в тот же Магадан будут добираться их родственники или туристы.

"Как будут добираться студенты, которые проживали раньше в Магадане, к своим родителям? Все эти вопросы очень чувствительные, поэтому хотим с разных сторон к этой теме подойти", – отметил Юрчик.

По его словам, решение будет приниматься совместно с Минвостокразвития РФ и главами регионов.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года, тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в 2018 году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия".

"Плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Они доступны для всех категорий граждан. Стоимость билета "Аэрофлота" в города ДФО и обратно – 26 тыс. 100 рублей, "России" – 22 тыс. 950 рублей. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, при этом государство их не субсидирует.

Обозреватель Наталья Пономарева

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