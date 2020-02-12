Модель не для бизнеса

12.02.20 15:31

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Минстрой России и ДОМ.РФ разрабатывают концепцию программы некоммерческого социального арендного жилья. Программа потребует бюджетного софинансирования.

Очередной прогноз по росту спроса и предложения на рынке арендного жилья на ближайшие пять-шесть лет глава Минстроя РФ Владимир Якушев озвучил в августе прошлого года.

"Я думаю, что лет пять-шесть рынок будет насыщаться и предложений по снятию квартиры будет все больше и больше. Общий объем строительства даст возможность, чтобы это жилье заходило в оборот, пополняя рынок арендного жилья", – говорил министр.

По его данным, на тот момент в аренде находилось до 9% от всего жилого фонда России, ежегодно этот процент растет. При этом Якушев отмечал, что барьером в развитии рынка арендного жилья является менталитет, поскольку "мы все хотим быть собственниками".

В свою очередь Виталий Мутко, занимавший тогда пост зампреда правительства РФ заявлял, что улучшить жилищные условия при помощи долгосрочной аренды готовы 4-5 млн российских семей.

"У нас около 27 млн семей хотели бы улучшить свои жилищные условия в ближайшей перспективе, это 4-5 лет. При этом 7 млн из них готовы сделать это при помощи аренды, из них большой процент, 4-5 млн семей, рассматривают для себя долгосрочную аренду на десять и больше лет", – говорил вице-премьер.

Вместе с тем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев тогда же озвучил три условия, необходимые, по его мнению, для развития рынка арендного жилья.

"Первое – это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные с собственностью на жилье. Второе – это, вне всякого сомнения, доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать. Потому что арендное жилье стоит денег, и это не социальный наем, здесь все это должно быть в четких правовых рамках", – подчеркивал премьер.

По его словам, третьим условием является возможность использования различных проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья.

Со своей стороны министр строительства и ЖКХ РФ высказал мнение, что для развития рынка социальной аренды жилья необходима поддержка государства, потому что бизнесовая модель здесь не будет работать.

"Это серьезные капиталовложения для застройщиков", – сказал он.

Якушев отметил также, что для развития программы нужна государственная поддержка.

"Это и налоговые послабления, и прямое субсидирование возможно", – подчеркнул министр.

По его словам, в ряде субъектов страны существуют подобные проекты. В частности, такое жилье строится для работников бюджетной сферы.

В начале февраля стало известно, что Минстрой России приступил к разработке программы социальной аренды жилья.

"Это будет отдельная программа. Я пока не готов рассказать о ее очертании, потому что нужно посчитать, сколько это стоит", – сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

Он добавил, что в настоящее время Минстрой обсуждает с экспертным сообществам детали программы.

"Все будет зависеть от объема выделяемых средств", – подчеркнул замминистра.

Концепцию программы строительства некоммерческого социального арендного жилья для граждан с доходами ниже среднего, которые не могут приобрести стандартное жилье в собственность с помощью ипотечного кредита, Минстрой России разрабатывает совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Реализация такой концепции требует четкого определения источника финансирования за счет средств бюджетной системы, сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин в рамках выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству.

"Необходимо принять решения, в основе которых будет лежать принцип, что расходы семей на оплату квартиры должны составлять не более 30-40% от дохода. При этом ставка может быть субсидирована", – считает Захарин.

Он отметил, что мировой опыт предусматривает наличие различных мер поддержки для строительства объектов социальной аренды, в том числе налоговые вычеты, а также налоговые кредиты, субсидии и гранты для инвесторов.

По его словам, создание некоммерческого арендного фонда позволит достичь целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда" по обеспечению доступной жилой площадью до 5 млн семей в год, а также достижению объемов строительства порядка 120 млн кв. м жилой недвижимости к 2024 году.

Как отметила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко, в дальнейшем при разработке программы, могут быть выделены целевые категории, на которых будет рассчитано некоммерческое арендное жилье.

Разработка программы начнется уже в этом году. На 2020 год запланированы систематизация всех категорий граждан, имеющих право на поддержку, а также создание механизма компенсации льготной арендной ставки.

Со своей стороны первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству Аркадий Чернецкий согласился, что сегодня переход на социальное арендное жилье для определенных категорий граждан – жизненная необходимость.

По данным ДОМ.РФ, в целом, рынок арендного жилья в России составляет 240 млн кв. м или около 9% жилого фонда многоквартирных домов. В России в арендованном жилье проживают порядка 10% населения, в Германии – 40%, в США – 32%.

При этом в РФ официально регистрируется только 5 тыс. договоров. Учитывая то, что сдают жилье в аренду в России около 4 млн 500 тыс. человек, этот рынок в ДОМ.РФ называют преимущественно "серым", поэтому считают необходимым формировать цивилизованный рынок коммерческой аренды.

Обозреватель Анастасия Николаева

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