Правила осмотра

12.02.20 16:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Инспекторам ГИБДД могут разрешить аннулировать данные о прохождении техосмотра. По мнению экспертов, это приведет к подорожанию услуг ТО и развитию коррупции.

Минтранс России опубликовал проект изменений в правила проведения технического осмотра (ТО) транспортных средств. Один из пунктов документа предусматривает наделение ГИБДД полномочиями по аннулированию диагностических карт. Данная мера может быть применена должностными лицами в случае, если техосмотр не был пройден, либо это было сделано с нарушением установленных правил.

Данные об аннулировании диагностических карт будут вносить в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО), но только после решения вопроса о привлечении водителя к административной ответственности.

Кроме того, об аннулировании диагностической карты автоинспектор должен будет проинформировать страховую компанию, в которой был оформлен полис ОСАГО. При этом дальнейшие действия страховщиков в правилах не прописаны.

Также ГИБДД обяжут привлекать к ответственности оператора технического осмотра, выдавшего диагностическую карту с нарушениями требований прохождения ТО.

Предполагается, что изменения вступят в силу 8 июля вместе с новым законом о техосмотре.

По информации пресс-службы МВД, в проекте нового закона также предусмотрено ведение фотофиксации прохождения ТО и оформление электронной диагностической карты.

"Целью данных мероприятий является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра и обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей, что позволит снизить процент аварий по причине неисправности транспортных средств", – говорится на сайте МВД.

В настоящее время проекты нормативных правовых актов проходят общественное обсуждение. Новые инициативы уже подвергли критике.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает предложенные изменения формальными.

"Это бессмысленный, чисто формальный документ, который дает право делать то, чего нельзя сделать. Сотрудник ГАИ на трассе может лишь определить, есть в базе ЕАИСТО сведения о том, что человек проходил техосмотр, или нет, потому что диагностическую карту с собой возить на надо, этого правила не требуют", – сказал он Interfax-Russia.ru.

По его словам, при отсутствии в базе информации о наличии у автовладельца диагностической карты, автоинспектор может его оштрафовать, но "отобрать то, чего нет – не может".

Эксперт подчеркнул, что внесение поправок в закон ничего не изменит, только подтолкнет водителей искать обходные пути.

"Закон должен стимулировать людей проходить техосмотр, а не наказывать. Стимулов нет никаких, поэтому люди будут искать обходные пути", – подытожил он.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в свою очередь отметил Interfax-Russia.ru, что реформа технического осмотра назрела давно, но предлагаемые новые правила трудновыполнимы.

"На сегодняшний момент очень большое количество нелегальных поддельных диагностических карт. Естественно, с этим надо что-то делать. Вопрос выбора формы. Я считаю, что та форма, которая выбрана с точки зрения контроля ГИБДД, может быть, и правильная, но трудновыполнимая. Страховые компании вряд ли смогут отозвать страховой полис уже после того, как будет установлено, что диагностическая карта является поддельной. Об этом они говорят открыто", – сказал Канаев.

Он также подчеркнул, что установить контроль за диагностическими картами будет непросто, поскольку водители не обязаны возить их с собой.

"То есть, контроль в данном случае возможен только при дорожно-транспортном происшествии, когда будет признано и отмечено, что та или иная диагностическая карта являются поддельными. В данном случае это на руку страховым компаниям. Они смогут признать полис недействительным и отказать человеку в страховке. В очередной раз это бьет по рядовому потребителю", – отметил эксперт.

Канаев считает, что необходимо найти более эффективную и выполнимую с точки зрения контрольно-надзорных мероприятий форму борьбы с поддельными диагностическими картами.

"Я бы абсолютно спокойно передал ГИБДД функцию контроля за прохождением ТО муниципальным, общественным и грузовым транспортом. Всем остальным частным лицам я бы предоставил возможность добровольного прохождения техосмотра", – отметил Канаев.

Он напомнил, что сейчас виновным в аварии признают водителя авто, попавшего в дтп из-за неисправности.

"Если это разъяснить людям, правильно пропагандировать, то вряд ли кто-то захочет остаться крайним только по этой причине. То есть, водитель в любом случае захочет подстраховаться, тем более цена вопроса не такая уж высокая", – считает эксперт.

Он также подчеркнул, что обсуждаемые сегодня поправки в своих интересах лоббируют представители бизнеса технического осмотра и ГИБДД, и они направлены против рядовых потребителей.

"Сама идея правильная – делать что-то надо, но вопрос в том, что ГИБДД лоббирует вместе с фирмами технического осмотра свои собственные интересы. Это в очередной раз приведет к увеличению стоимости и, конечно, будет немаленькая коррупционная составляющая", – добавил Канаев.

Он также назвал бессмысленным введение видео или фотофиксации прохождения техосмотра.

"Эта система используется во многих странах мира. И в данном случае особой эффективности она не дала. Поэтому идти по уже проторенному неэффективному пути, я считаю, бессмысленно", – сказал эксперт.

Обозреватель Ольга Потапова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"