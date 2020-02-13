Перспективный Север

13.02.20 14:17

Фото пресс-службы президента РФ

Interfax-Russia.ru – Роснефть готовится к запуску крупного международного проекта по добыче нефти на севере Красноярского края. Свое участие в нем уже подтвердили индийские инвесторы.

Компания Роснефть создаст нефтегазовую провинцию на Таймырском полуострове (север Красноярского края) в рамках проекта "Восток Ойл". Он включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (а именно – Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок.

"Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 км, внутрипромысловые – порядка 7 тыс. км, электросетевое хозяйство – 3,5 тыс. км, 2 тыс. МВт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч", – заявил глава Роснефти Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, после реализации первой очереди проекта "Восток Ойл" добыча нефти может составить порядка 50 млн тонн в год, после второй – 100 млн тонн. При этом поставки нефти можно будет осуществлять как в западном, так и восточном направлении. Транспортировать горючее планируется по Северному морскому пути сначала танкерами ледового класса Arc 7, а затем уже типовыми нефтяными танкерами. В целом, по расчетам специалистов, реализация проекта позволит на 2% ежегодно увеличивать годовой ВВП страны.

"Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации наших инвестиций будет иметь, по расчетам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНХП РАН), коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль в проект. Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки", – добавил Сечин.

Глава Роснефти рассказал, что свое участие в проекте уже подтвердил консорциум четырех индийских компаний: ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corp. и Bharat Petroresources. Соответствующее решение индийская сторона приняла по итогам переговоров Игоря Сечина и министра нефти и газа Индии Дхармендра Прадхана в начале февраля этого года.

"Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток Ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний", – сообщили в пресс-службе "Роснефти".

Отметим, что консорциуму индийских компаний (в составе ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) с 2016 года принадлежит 49% АО "Ванкорнефть", которое разрабатывает Ванкорское месторождение. Также инвесторы (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) владеют 29,9% акций компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая в свою очередь имеет лицензии на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР). Вместе с тем, с 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco).

"Роснефти" в свою очередь принадлежит 49,13% Nayara Energy, которая владеет НПЗ в индийском городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже около 5300 АЗС.

Вместе с тем, как доложил президенту Игорь Сечин, интерес к проекту проявляют и западные инвесторы.

"Мы работаем сейчас с индийскими компаниями. Есть ряд других западных инвесторов (заинтересованных в проекте – ИФ). Мы предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект", – подчеркнул он.

По его словам, общий объем инвестиций в проект на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей.

"На первом этапе мы уже планируем (вложить – ИФ) около 2 трлн рублей", – добавил глава Роснефти.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал проект "Восток Ойл" очень перспективным.

"Это и увеличение ВВП страны, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать", – сказал глава государства.

Руководитель Роснефти со своей стороны пообещал все хорошо проанализировать и выразил надежду, что президент поддержит проект.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Минвостокразвития внесло в правительство РФ пакет законопроектов о поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне России. Тогда газета "Коммерсант" сообщала, что основной законопроект предполагает введение пониженного НДПИ для ряда арктических проектов.

Еще один документ, внесенный прошлой осенью на рассмотрение правительства, предусматривает определенные льготы только для проекта "Восток Ойл" по освоению месторождений Таймырского полуострова. В частности, его разработчики предлагают обнулить НДПИ для ряда новых проектов "Роснефти" (это Лодочное, Сузунское и Тагульское месторождения Ванкорского кластера) и предоставить налоговый вычет по НДПИ на сумму инвестиций для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти). По данным Роснефти, инвестиции в проект ("Восток Ойл") оцениваются в сумму до 8,5 трлн руб., потребность в льготах – 2,6 трлн руб.

Пакет законопроектов был внесен в разногласиях с Минфином. Министерство не соглашалось с предложенным объемом льгот, ссылаясь на мораторий на предоставление новых налоговых льгот до завершения инвентаризации проектов. В ответ глава "Роснефти" обратился с письмом к Владимиру Путину, в котором пожаловался на "непоследовательность" Минфина в вопросе льгот для нефтегазовых проектов, отмечая, что газовым проектам министерство готово предоставить и налоговые льготы, и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Позднее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил журналистам, что правительство в целом согласовало параметры льгот для арктических нефтегазовых проектов.

По его словам, новые сухопутные арктические месторождения смогут перейти на модифицированный налог на добавленный доход (НДД). Сейчас налоговая база по НДД рассчитывается как выручка от продажи нефти с месторождения за минусом 50% ставки НДПИ и понесенных затрат. Специальный арктический НДД предполагает обнуление НДПИ в течение 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, после чего НДПИ будет расти в течение пяти лет. Фактически, как признал Трутнев, сейчас этими условиями смогут воспользоваться только Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" и Западно-Иркинское месторождение "Роснефти".

Обозреватель Наталья Пономарева

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