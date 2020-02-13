От эксперимента к закону

13.02.20 15:49

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Госсовет Татарстана разработал проект федерального закона, регламентирующий эксплуатацию беспилотных автомобилей, в том числе, на автодорогах общего пользования.

Необходимость законодательного регулирования беспилотного транспорта в России обсуждают уже несколько лет. В 2018 году бывший тогда председателем правительства РФ Дмитрий Медведев обещал разработать и внедрить соответствующие законодательные инициативы в течение года.

"Это настолько опасная сфера, что, если ее не отрегулировать, завтра просто на улицу будет не выйти – неизвестно, кто на тебя наедет, нормальный автомобиль или беспилотник. Действовать нужно исключительно быстро", – заявлял Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

С 1 декабря 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования Москвы и Татарстана стартовал эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников.

Основные задачи эксперимента – подтверждение возможности эксплуатации таких машин на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к автоматизированной системе вождения для дальнейшей разработки техрегламентов и документов по стандартизации.

То есть, как отмечал в ходе совещания с вице-премьерами Медведев, "обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты". В том числе сформулировать такие понятия как автоматизированная схема вождения, собственник высокоавтоматизированного транспортного средства.

"Потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее", – пояснил премьер.

На основе данных эксперимента, который должен завершиться в 2022 году, предполагалось сформировать требования к высокоавтоматизированным транспортным средствам и выработать соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Проект федерального закона, регламентирующий эксплуатацию беспилотных автомобилей, в том числе, на автодорогах общего пользования, по просьбе спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина уже разработал Государственный совет Татарстана.

Как отметил председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Лутфулла Шафигуллин, спикер Госдумы попросил внести в российский парламент предложения по созданию правовой базы для развития инновационных транспортных средств.

Разработкой федерального законопроекта занималась специальная рабочая группа, в состав которой вошли представители ряда предприятий, организаций, министерств и ведомств Татарстана.

Как заявил руководитель проекта, член комитета Марат Галеев, разработанный законопроект является рамочным – в нем представлен понятийный аппарат по инновационным видам транспорта, а также полномочия федерального органа, который будет координировать процесс.

Так, законопроект устанавливает полномочия органов власти в области эксплуатации инновационных транспортных средств, требования к ним и к организации их движения по автодорогам общего пользования, а также порядок проведения техосмотра.

Кроме того, законопроект устанавливает требования по информационной безопасности, в соответствие с которыми инновационное транспортное средство должно быть оборудовано "черным ящиком", а доступ к самописцу может иметь только специализированный орган, который определит правительство РФ.

Согласно законопроекту, инновационным транспортным средством является автомобиль, в котором применены "новые конструктивные решения, качественно повышающие его эксплуатационные показатели, связанные с экологической безопасностью и безопасностью участников дорожного движения".

Также в законопроекте даются определения автоматизированной системы вождения, высокоавтоматизированного и беспилотного транспортных средств.

Помимо этого проект закона закрепляет требования обязательной регистрации беспилотных и других "инновационных" автомобилей в ГИБДД и их обязательное страхование. При этом правительство РФ должно установить минимальную страховую сумму, в пределах которой собственник возместит вред при ДТП с таким автомобилем, а аварии будут расследовать по особым правилам. Соответствующие изменения должны быть внесены в законы, регулирующие дорожное движение.

Устанавливает законопроект и требования к водителям "инновационных" автомобилей. Так, они должны иметь российские права и подтверждения права управления беспилотниками.

Авторы законопроекта предусмотрели и требования к защите от "неправомерного доступа" и "неправомерного воздействия". При этом система безопасности должна исключать самопроизвольную активацию или деактивацию автоматической системы вождения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь в документе идет о транспортных средствах 4-го и 5-го уровня автоматизации по классификации Society of Automotive Engineers International (SAE International) – высокоавтоматизированных транспортных средствах, позволяющих осуществлять движение без участия водителя, либо о полностью автономных (беспилотных) транспортных средствах.

Текущая редакция законопроекта устанавливает, что федеральный закон "Об инновационных транспортных средствах" вступает в силу через два года со дня завершения эксперимента по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автодорогах общего пользования.

"Принятие этого закона нужно для того, чтобы стимулировать разработку многих других подзаконных нормативных актов. Эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств должен завершиться в 2022 году. По его завершению будет приниматься принципиальное решение о внедрении инновационного транспорта. К этому времени нормативная база должна быть серьезно проработана", – отметил Галеев.

Более детальные правила для беспилотников должен разработать уполномоченный орган, который определит правительство РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" Галеев, проект закона "Об инновационных транспортных средствах" будет рассмотрен на сессии парламента Татарстана 20 февраля, затем его отправят в Госдуму в порядке законодательной инициативы.

Обозреватель Анастасия Николаева

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