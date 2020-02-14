Вернулись домой

14.02.20 13:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Двух братьев, брошенных в столичном аэропорту "Шереметьево", вернули матери. Отец мальчиков задержан, с ним работают следователи.

Двух братьев, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, привезли в Комсомольск-на-Амуре 1 февраля. Сначала мальчики находились у бабушки, которая оформила на них временную опеку. Теперь же детей передали матери.

"В настоящее время дети проживают с родной матерью. Временная опека у бабушки с дедушкой закончилась", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник министерства образования Хабаровского края 14 февраля.

В свою очередь в администрации Комсомольска-на-Амуре агентству уточнили, что детей уже устроили в школу и детский сад, которые находятся близко к их новому дому. Вместе с тем, власти Хабаровского края выплатили опекунам мальчиков (бабушке и дедушке ребят, а также их матери) единовременные пособия по 50 тыс. рублей.

Тем временем, 41-летний отец мальчиков – Виктор Гаврилов – стал фигурантом еще одного уголовного дела. 13 февраля мужчину задержали в Хабаровске, с ним работают следователи.

"Правоохранительными органами получена информация о том, что мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. По данному факту органами СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание)", – говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в "Интерфакс".

Ранее Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР по факту инцидента с детьми в аэропорту "Шереметьево" возбудило уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Кроме того, как сообщила газета Коммерсант, Гаврилова подозревают в краже денег у своей знакомой.

Вместе с тем, в СКР отметили, что ранее семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с "ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав несовершеннолетних", – говорится в пресс-релизе СКР.

Также работу органов опеки Хабаровского края после инцидента в "Шереметьево" проверит и Генеральная прокуратура РФ.

"Проверки поручено провести прокурорам Московской области и Хабаровского края. В ходе проверок особое внимание будет уделено организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и "семьями социального риска", соблюдению прав детей на помощь государства", – уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, днем 26 января сотрудники службы безопасности московского аэропорта "Шереметьево" заметили в терминале D мальчиков 8 и 6 лет. Дети несколько часов слонялись по аэровокзалу, взрослого с ними не было. Поговорив с детьми, полицейские выяснили, что мальчики – родные братья и прилетели в Москву вместе со своим отцом из Хабаровска. Затем родитель оставил их в аэропорту и исчез. При этом в рюкзаке у старшего ребенка правоохранители нашли свидетельства о рождении обоих мальчиков и записку от их отца, в которой он сообщал, что не может содержать сыновей из-за финансовых трудностей, и просил власти найти им временный приют. При этом мужчина пообещал забрать детей позже. В итоге полицейские накормили мальчиков и доставили их в Химкинскую областную больницу, а сами занялись поисками пропавшего отца. Личность мужчины правоохранители установили достаточно быстро. Им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Из Москвы мужчина улетел в Ростов-на-Дону. Когда история получила огласку в СМИ, мужчина сам явился в отдел СК РФ в Батайске (Ростовская область), чтобы объяснить следователям свой поступок.

Параллельно с этим специалисты нашли маму мальчиков. Как оказалось, женщина ушла из семьи из-за конфликтов с мужем. Развод состоялся в 2018 году, суд оставил детей жить с отцом.

О том, что Гаврилов периодически избивал свою бывшую жену, а после развода запрещал ей видеться с сыновьями, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"О фактах постоянного насилия в семье женщина рассказала полицейским. Об этом же нам стали поступать и сообщения от третьих лиц", – сообщила чиновница агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Отметим, что в настоящее время в нашей стране бурно обсуждается законопроект о профилактике домашнего насилия. В этом документе прописан ряд профилактических мер, которые, по мнению законотворцев, помогут защитить жертву от агрессора, который является членом ее семьи.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию как со стороны юристов, так и со стороны религиозной общественности. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что авторы законопроекта потратят на его доработку столько времени, сколько нужно, чтобы он стал сбалансированным и учитывал все конструктивные предложения.

"Он (законопроект – ИФ) о профилактике, чтобы не доводить уже до тяжелейших, резонансных преступлений, совершенных в той или иной семье. Но, безусловно, меры этого закона с точки зрения психологической поддержки, создания кризисных центров, процедур, которые предусмотрены, они будут, конечно же, относиться ко всем жертвам насилия, которые подпадают под категорию бытового насилия. Именно эти нюансы сейчас увязываются с учетом состоявшейся дискуссии", – сказала Матвиенко.

С тем, что в России сейчас уделяют недостаточно внимания проблеме домашнего насилия, согласен и избранный от России судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов.

"Действительно, надо что-то делать и надо признать, что проблема существует, но ей не уделяется достаточно внимания со стороны российских правоохранительных органов. Пока мне не известно о каких-либо усилиях в борьбе с домашним насилием", – сказал Дедов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что практикующие в РФ юристы часто жалуются "на трудности с подачей заявлений в правоохранительные органы, на нежелание последних возбуждать административные дела, а также на невозможность на практике привлечь агрессора даже к административной ответственности".

"Мы в этом году приняли очень важное постановление по делу "Володина против властей России", в котором обозначили системный характер проблемы домашнего насилия. Оказалось, что проблема вовсе не в декриминализации. Домашнее насилие как явление проявляется намного шире, чем побои. Его воздействие проявляется в виде физических и психологических страданий, страха от неминуемой и вероятной угрозы насилия в будущем. Жертва нуждается в срочной и эффективной защите", – сказал Дедов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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