14.02.20 13:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Владислав Шапша сменил Анатолия Артамонова на посту главы Калужской области. Экс-губернатор переходит в Совет Федерации.

Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области" президент России подписал 13 февраля.

"В связи с заявлением губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о досрочном прекращении полномочий (...) постановляю: принять отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию", – говорится в тексте документа.

Тем же указом глава государства назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области "до вступления в должность лица, избранного Губернатором Калужской области".

Артамонов возглавлял Калужскую область с 2000 года.

Он родился в 1952 году в селе Красное Хвастовичского района Калужской области. Закончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П.Горячкина.

В 1978 году был назначен директором совхоза "Груздовский". В 1985 году избрался первым секретарем Мосальского райкома КПСС. С 1991 года занимал должность исполнительного директора Обнинского строительно-промышленного акционерного общества, а в 1996 году стал вице-губернатором Калужской области.

В 2000 году Артамонов был впервые избран губернатором региона, в 2004 году – переизбран на этот пост. В 2005 году в соответствие с новым порядком формирования органов исполнительной власти президент РФ Владимир Путин вновь выдвинул его кандидатуру на должность губернатора, и региональный парламент утвердил Артамонова на этом посту. 19 сентября 2015 года он победил на выборах и вступил в должность на новый срок.

Полномочия Артамонова истекали в этом году, однако он решил уйти в отставку "по собственному желанию".

Источник "Коммерсанта", близкий к администрации президента, утверждает, что губернатор "не то чтобы хотел уходить, но чувствовал, что это неизбежно, и не сопротивлялся решению федеральных властей". Еще в октябре прошлого года источники издания предполагали, что глава Калужской области может попасть под очередную ротацию губернаторского корпуса.

Сам Артамонов в беседе с "Ведомостями" сослался на свой возраст.

"Мне в этом году будет 68 лет, я почти 20 лет работаю губернатором. Все-таки нужно не пропустить тот момент, когда нужно уйти. Для меня судьба моей области была, есть и будет гораздо ценнее моей собственной судьбы", – сообщил он.

При Артамонове в Калужской области сформировался мощный автомобильный кластер, интересы которого он активно защищал: открылись заводы группы Volkswagen (выпускает легковые автомобили, а также двигатели для них), Volvo Trucks (тяжелые грузовики), "ПСМА рус" (СП группы PSA и Mitsubishi, выпускает легковые автомобили и LCV), а также производителей автокомпонентов Magna, Continental, Faurecia, Gestamp (совместно с "Северсталью"), Fuyao Glass и другие.

Причем, сокращение российского автомобильного рынка, а по сравнению с рекордным 2012 годом он снизился почти вдвое, не привело к закрытию калужских автозаводов, как это произошло с российскими предприятиями Ford и GM, но их загрузка снизилась.

"Артамонов как губернатор был очень харизматичным, убедительным, гарантировал максимальную поддержку, и это сильно подкупало иностранцев", – говорит менеджер одной из иностранных компаний, разместивших в Калужской области производство.

Руководителям предприятий Артамонов при встречах давал номер своего мобильного телефона, чтобы те могли сообщать о возникающих проблемах напрямую, продолжает он. И тот факт, что у компаний есть прямой выход на губернатора, держал в тонусе всю административную систему в регионе, замечает собеседник "Ведомостей".

Кроме того, региональный фармкластер объединил крупнейшие международные и российские фармконцерны. Доля товаров и услуг этой сферы на рынке составляет около 3%, а по ряду позиций – от 10% до 50%.

"В разные периоды времени у субъекта были определенные проблемы: сначала нужно было "встать с колен", потом – добиться инвестиционной привлекательности региона, затем – чтобы он стал донором и все были довольны, что живут в Калужской области. Сейчас нужно поддерживать темп, а для этого надо много и упорно работать", – отметил Артамонов в беседе с "Известиями".

В свою очередь гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в своем докладе "Госсовет 2.0" обратил внимание на Артамонова как на "особый случай", отметив его "крепкие позиции в регионе". По мнению эксперта, с высокой долей вероятности "один из самых опытных и уважаемых губернаторов России перейдет на работу на федеральный уровень".

По словам собеседников "Ведомостей", близких к администрации президента, на пост губернатора Калужской области также обсуждались бывший вице-премьер Максим Акимов и первый замгубернатора Калужской области Владимир Мазур.

"Акимов отказался. Мазур же появился в области лишь в мае прошлого года и однозначно воспринимался как ставленник мэра Москвы. Сам Артамонов считал Мазура подходящим кандидатом на пост губернатора. Шапша же человек, находящийся в орбите Ковальчуков и "Росатома". Они сначала хотели, чтобы регион возглавил депутат Госдумы Александр Авдеев, но против этого выступал Артамонов", – говорит один из собеседников издания.

Шапша до последнего времени работал в должности мэра города Обнинска Калужской области.

Он родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. Закончил Обнинский институт атомной энергетики, получив квалификацию инженера-математика по специальности "Прикладная математика". В 2003 году закончил обучение в Государственном университете управления по специальности "государственное и муниципальное управление".

С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 годы – консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты "Знамя".

С 2006 года работал управляющим делами, а затем – заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполняет полномочия главы администрации Обнинска.

Собеседники "Коммерсанта" утверждают, что Шапша одновременно является как "преемником" господина Артамонова, так и человеком, близким к внутриполитическому блоку администрации президента, который курирует первый замглавы администрации Сергей Кириенко, ранее возглавлявший госкорпорацию "Росатом". В Обнинске расположен Центральный институт повышения квалификации "Росатома". А Шапша проходил обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва на базе школы госуправления РАНХиГС. Программу курирует внутриполитический блок администрации президента.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, комментируя кадровые изменения, назвал Шапшу "учеником Анатолия Дмитриевича (Артамонова)".

Бабурин отметил, что новый глава региона "успешно трудился в первом наукограде, получил там доверие и заслуженное уважение жителей".

"После такого решения мы будем надеяться, что данные кадровые изменения послужат основанием для дальнейшего развития нашей родной Калужской области", – добавил спикер регионального парламента.

"Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества", – в свою очередь пообещал "Известиям" экс-губернатор.

По словам самого Артамонова, перспективы у Шапши "очень хорошие": "Я уверен, что он справится с новыми обязанностями, сориентируется и будет работать хорошо".

Сам бывший губернатор Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации.

"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и обещаю с честью выполнять свои обязанности. Я не буду стесняться и дальше помогать Калужской области", – сказал Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона на внеочередном заседании калужского правительства.

Избирательная кампания по выбору нового главы региона начнется в июне. Выборы губернатора и депутатов регионального парламента пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Обозреватель Анастасия Николаева

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