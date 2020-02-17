Курс на снижение

17.02.20 17:14

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru – Ипотечные ставки достигли беспрецедентного уровня для всей послеперестроечной истории, пробив "планку" в 8%. Эксперты полагают, что она может быть еще ниже.

Крупные российские банки в феврале снизили ставки по ипотечным кредитам вслед за снижением ЦБ РФ ключевой ставки до 6%. Теперь взять заем на покупку жилья можно менее чем под 8% годовых. Этот показатель оказался даже ниже того, что был запланирован на 2020 год в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Так, ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.) по всей линейке ипотечных программ. Таким образом, кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заемщик".

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку — 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

Промсвязьбанк снизил ипотечные ставки по программам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков.

"Теперь самая низкая ставка — от 7,5% годовых — установлена на кредиты на покупку квартиры в новостройке. Условие действует при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 5 млн руб. для Москвы и Московской области, от 3,5 млн руб. — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 2,5 млн руб. — для регионов", — говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке — от 7,8% — для зарплатных клиентов банка, работников ОПК и клиентов Orange Premium Club при подписании кредитного договора в течение первых 30 дней после получения положительного решения по кредиту.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков установлена на уровне 8% годовых. Программа действует для рефинансирования кредитов на первичном и вторичном рынке.

Альфа-банк в среднем снизил ипотечную ставку на 0,4 п.п. Таким образом кредит на покупку строящегося жилья стал доступен под 7,99%, на вторичное жилье — от 8,39%. Рефинансировать ипотечный кредит другого банка можно по ставке от 8,49%.

Банк ДОМ.РФ заявил о намерении снизить ставки по ипотечным продуктам на 0,3-0,6 п.п. с 18 февраля.

"С 18 февраля кредит на первичном рынке доступен по ставке от 7,8%, на вторичном рынке — от 8,1%. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,7% годовых", — отмечается в сообщении банка.

Получить ипотеку по минимальным ставкам могут зарплатные клиенты банка или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн рублей. Дополнительно можно снизить ставку, оплатив единовременную комиссию, рассчитываемую от суммы кредита. В таком случае ипотека доступна по ставке от 6,7%. В рамках совместных программ субсидирования, реализуемых с застройщиками и работодателями, ипотеку можно оформить по ставке от 4,7%.

"Мы снижаем ставки в сегментах, которые пользуются наибольшим спросом со стороны клиентов. (...) Изменение ставок почувствуют на себе практически все категории наших клиентов", — заверил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

При этом глава Сбербанка России Герман Греф сообщил журналистам, что Сбербанк снижать ставки по ипотечным кредитам пока не планирует.

"По ипотеке у нас пока решений нет никаких. Но, естественно, мы будем двигаться в сторону рыночную", — сказал он.

Несмотря на наметившуюся положительную тенденцию, представители власти выражают недовольство высоким уровнем ипотечных ставок в стране.

"В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

Он отметил, что резервы для дальнейшего снижения ставки имеются.

"Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", — сказал премьер.

Кроме того, Мишустин отметил, что для снижения ставок по ипотеке необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

"Надо значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много", — подчеркнул глава правительства.

Мишустин также поручил своему заму Дмитрию Чернышенко наладить систему информирования граждан о возможностях рефинансирования ипотеки.

"Просил бы Чернышенко Дмитрия Николаевича наладить систему информирования клиентов в банках о дополнительных возможностях рефинансирования займов, чтобы люди понимали, какие права у них есть", — сказал он.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что резервы для дальнейшего снижения ипотечных ставок имеются.

"Мы договорились с Центральным банком вместе провести мозговой штурм, определиться, за счет чего можно снизить (ставку — ИФ). Я считаю, что резервы есть организационные. Например, многие задают вопрос о стоимости страхования жилья, которое является обязательным условием при получении кредита. Везде разные ставки, может быть посмотреть и прийти к одной ставке, это даст реальное снижение", — сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что для снижения ипотечной ставки также необходимо решить вопросы, связанные с фондированием банков.

"Если сегодня изменить нормативы по фондированию, то стоимость (ипотеки - ИФ) будет более дешевой", — подчеркнул вице-премьер.

Он также обратил внимание на необходимость рефенансирования ипотечных кредитов.

"Вроде бы возможность есть, но физически рефинансировать достаточно сложно. Нужно понять, какие причины, почему рефинансировать сложно. На самом деле, есть вещи системные, которые нужно принять на уровне страны, а есть вещи организационно-настроечные, поэтому наша задача вместе с Центробанком и Минстроем и найти эти подходы. Считаю, что возможности есть, просто нужно системно этим заниматься", —отметил Хуснуллин.

Заведующая кафедрой управления недвижимостью и ЖКХ факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина сообщила Interfax-Russia.ru, что понижение ипотечной ставки ниже 8% уже является беспрецедентным для всей истории послеперестроечной России, но при этом уже сегодня она может быть ниже.

"На сегодняшний день ипотечная ставка в стране очень высокая. Она конечно же ниже, чем была раньше. Сейчас ВТБ предлагает ставку 7,9% — это даже ниже, чем предел, который закладывался раньше для льготной ипотеки для многодетных семей. У нас никогда не было таких низких ставок. Но много это или мало?", — говорит эксперт.

По ее словам, если сравнивать ипотечные ставки в России со ставками в Казахстане или Украине, то они в разы меньше, а если с европейскими странами, США и Японией — то в разы больше.

"На Украине ипотечная ставка составляет 21%, в Казахстане — 17%. Но при этом ипотечная ставка в европейских странах, Японии и США существенно ниже, чем у нас. В США — 3,9%, в Европе — порядка 2-3%, в Чехии — 2,15%, в Японии — 1,21%. Ставки ниже 2% также во Франции, Испании, Италии, Германии. И это при том, что у них инфляция такая же, как у нас", — подчеркнула Иванкина.

Она отметила, что при запланированной на этот год инфляции в пределах 2,6%, ставка по ипотеке превышает инфляционные ожидания в три раза.

"Это очень много. Кроме того, очень большая маржа по кредитам и по депозитам — от 3 до 6%. Это безумная маржа. Ни один европейский банк не работает по такой марже. Поэтому уже сейчас, при нашей ключевой ставке, банковские проценты по ипотеке могут быть еще ниже. Это, во-первых. А во-вторых, может быть ниже сама ключевая ставка", — подытожила эксперт.

Иванкина добавила, что снижение ставки по ипотечным кредитам положительно скажется на повышении спроса на жилье и покупательской способности.

"Рынок живет последние пять лет в ситуации, когда предложение превышает спрос, поэтому любое снижение ипотечных ставок является важным. Особенно его приветствуют строители и девелоперы. У них увеличивается спрос. И, конечно, в свою очередь, это важный фактор для тех, кто приобретает квартиры, заплатив за них меньше денег в переплату банкам по процентным ставкам", — подчеркнула она.

Коммерческий директор ФСК Ольга Тумайкина сообщила "Интерфаксу", что снижение ипотечной ставки на 1% стимулирует покупательскую способность на 10%.

"В вопросе оптимальной ключевой ставки на сегодняшний день, наша позиция — чем ниже, тем лучше", — подчеркнула она.

В свою очередь представитель компании Самолет-Девелопмент подчеркнул, что оптимальная ипотечная ставка, которая позволит людям больше покупать жилья, — 5%, такой процент позволит увеличить количество людей, которые смогут себе позволить покупку квартир в 1,5 раза, либо люди смогут покупать квартиры большой площади и соответственно жить в более комфортных условиях.

Директор департамента финансов ГК "Инград" Петр Барсуков резюмировал, что инициативы по снижению ипотечной ставки логичны в рамках поручений президента в обращении к Федеральному собранию.

"Перед властями и девелоперами стоит задача повышения уровня обеспеченности населения качественным жильем, а также увеличения числа наших граждан, которые с помощью любых инструментов улучшат свои жилищные условия. Одним из них является ипотека", — подчеркнул он.

Как сообщалось, нацпроект "Жилье и городская среды" предусматривал снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9%, третий месяц подряд обновив исторический минимум.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.

Обозреватель Ольга Потапова

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