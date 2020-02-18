Интересы совпали

18.02.20 11:47

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru — "КАМАЗ" и группа Sollers планируют создать альянс. Минпромторг РФ поддерживает эту идею.

Крупнейший российский производитель грузовиков "КАМАЗ" и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) — группа Sollers — планируют создать альянс, сообщали "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к "КАМАЗу". По словам собеседника издания, компании уже приняли принципиальное решение.

"Официально подтверждаем, что вопрос создания альянса и конкретные области кооперации, действительно, начали обсуждать", — сообщил в свою очередь "Интерфаксу" представитель группы Sollers.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в автопроме, "стороны достигли принципиальной договоренности о создании альянса".

"Совместные рабочие группы из представителей обоих компаний приступили к формированию общей повестки альянса", — добавил собеседник агентства.

По данным "Ведомостей", интерес "КАМАЗа" к альянсу с Sollers связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков.

Интерес Sollers заключается в возможности расширить рыночные ниши, так как сейчас компании выпускают машины в разных нишах, которые не конкурируют между собой.

На первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий, "цифровой трансформации в области маркетинга и продаж".

"Прежде всего альянс будет заниматься совместным развитием новых форм потребления коммерческих автомобилей, технологиями цифровизации продаж и маркетинга", — уточнил источник, близкий к Sollers.

Также интересны совместные закупки – эффект масштаба позволит компаниям сэкономить. Это будет полезным и для совместных предприятий, которые есть у Sollers и "КАМАЗа", считает собеседник издания.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей массой более 14 тонн. В 2019 году компания снизила продажи в РФ на 6,7%, до 30 тыс. 504 автомобилей, экспорт возрос на 23,1%, до 5 тыс. 9 автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов.

Бизнес-план компании на 2020 год предполагает реализацию 35 тыс. 709 грузовиков, в том числе 29 тыс. на российском рынке и 6 тыс. 709 — за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 47,1% ПАО "КАМАЗ" контролирует корпорация "Ростех", 23,54% акций принадлежит российскому ООО "Автоинвест", 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0042%) Сергей Когогин. Германская Daimler Truck AG (100%-ная "дочка" автопроизводителя Daimler) владеет 15% акций "КАМАЗа". Более мелкие доли распределены между еще шестью миноритариями, в числе которых ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ", владеет 0,00000014%).

ПАО "Соллерс" объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы) и ОАО "Заволжский моторный завод". Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

Крупнейший акционер Sollers — гендиректор компании Вадим Швецов. Ему принадлежит 71,58% уставного капитала через ООО "Эрфикс", еще 0,046% — напрямую. В числе миноритариев компании — гендиректор автопроизводителя Николай Соболев (0,43%).

Решение о схеме альянса планируется принять до конца 2020 года, сообщают источники "Ведомостей". Возможны различные варианты вплоть до объединения компаний, но пока о каких-либо сделках речь не идет.

Вместе с тем, по данным источников издания, основатель и владелец Sollers Вадим Швецов не собирается выходить из бизнеса, а альянс с "КАМАЗом" рассматривается им "как возможность более быстрого и эффективного роста бизнеса компании, которая остается для Швецова стратегическим приоритетом".

Переговоры об участии в альянсе с другими крупными российскими производителями коммерческих автомобилей – группой ГАЗ (выпускает LCV и автобусы) и "Уралом" (грузовики и вахтовые автобусы) не велись, говорит источник, близкий к одному из участников будущего союза.

По информации "Ведомостей", идея создания альянса уже представлена новому курирующему автопром вице-премьеру Юрию Борисову и руководству Минпромторга. Сейчас формируется дорожная карта будущего альянса.

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство поддерживает идею о создании альянса.

"Минпромторг всегда поддерживал идеи, связанные с консолидацией участников автоиндустрии, да и индустрии по разработке новых технологий. На мой взгляд, создание единых центров компетенции в важнейших технологических переделах и совместное развитие базы поставщиков компонентов - это то направление, где возможны настоящие прорывы в автоиндустрии. Именно создание таких консолидированных центров сегодня - это тренд на глобальном рынке", — цитирует Мантурова пресс-служба ведомства.

Министр подтвердил, что "в настоящий момент формируется дорожная карта будущего альянса и список проектов".

Создание альянсов — доминирующий тренд в мировой автомобильной промышленности, отмечает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. По его словам, автопроизводителей заставляют объединяться в группы высокая конкуренция и низкая рентабельность, а также возможность обмениваться в рамках альянса перспективными платформами, оптимизировать производство компонентов, сбытовые сети, инженерные службы, добиваясь таким образом большей эффективности.

В качестве примера Калачев приводит плодотворное сотрудничество "КАМАЗа" с Daimler с рядом совместных проектов, благодаря которым российский автопроизводитель может осуществлять трансферт современных технологий.

Аналитик обращает внимание на то, что Sollers после ухода из России Ford Motor Company, остался в одиночестве, и ему, чтобы выжить, не помешает "прислониться" к крепко стоящей на ногах корпорации.

"КАМАЗ", за которым стоит "Ростех" — хороший выбор, считает Калачев. Sollers во многом держится сборкой Ford Transit — второго по популярности в РФ (после Gazelle Next от группы ГАЗ) легкого коммерческого автомобиля. Продажи автомобилей "УАЗ" (морально устаревшая "Буханка", а также бюджетные внедорожники "Хантер" и "Патриот"), и двигателей ЗМЗ не растут. А в одиночку потянуть запуск серийного производства линейки люксовых российских автомобилей Aurus на базе своего елабужского завода Sollers будет сложно. Тут бы поддержка "КАМАЗа", который расположен рядом, не помешала", — убежден он.

С другой стороны, отмечает аналитик, представители "КАМАЗа" давно проявляли интерес к выходу на рынок LCV, где компетенции у Sollers выше.

По мнению Калачева, "КАМАЗу" несподручно создавать с нуля собственное производство компонентной базы для легких коммерческих автомобилей, поэтому для него может быть выгоден альянс с Sollers.

"По примеру других автомобильных альянсов оба автопроизводителя могут объединить сбытовые сети и выработать совместную стратегию продаж, которая может дать синергию на российском авторынке", — отметил Калачев.

Обозреватель Анастасия Николаева

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