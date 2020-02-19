Переждать эпидемию

19.02.20 13:25

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Власти РФ временно закрывают въезд в страну гражданам КНР. Транзитных пассажиров ограничения не коснутся.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 18 февраля подписал распоряжение, согласно которому гражданам Китая с 20 февраля временно запрещается въезд в РФ для туризма, работы и в частных целях.

"(Приказано – ИФ) с 00:00 местного времени 20 февраля временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики (КНР) через государственную границу РФ, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", – сообщили журналистам в аппарате вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Соответственно, с 19 февраля посольство России в Китае временно приостановило прием документов от граждан КНР, а также оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в частных и учебных целях.

"Кроме того, приостановлено оформление приглашений гражданам КНР на въезд в РФ для работы на территории страны и оформление разрешений на привлечение и использование иностранных работников из Китая", – уточнили в штабе.

Там же отметили, что указанные решения в отношении граждан КНР оперативный штаб принял "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае, а также продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Вместе с тем, как отметили в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой, временные ограничения на въезд в РФ не коснутся пассажиров, следующих транзитом через российские аэропорты.

"Ограничение не коснется транзитных пассажиров", – сказали в аппарате.

Как сообщалось, с 28 января российские туроператоры перестали принимать организованные туристические группы из КНР (по безвизовым спискам), поскольку их китайские партнеры по требованию властей страны остановили продажу туров за рубеж. Новые ограничения остановят только индивидуальные туристические поездки, которых и так был минимум.

"Турпоток из Китая в Россию уже и без этого замер, поскольку наша страна закрыла безвизовый обмен, а это почти 80% китайского въезда. Плюс зима – все-таки низкий сезон для китайского туризма в Россию, поэтому принимающих российских туроператоров сейчас волнуют не столько потери за первый квартал, сколько предстоящая весна", – сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Так, по ее словам, если эпидемия коронавируса все же пойдет на убыль, и власти снимут запрет на въезд в страну для граждан КНР хотя бы к концу апреля, у российских туркомпании еще будет шанс наверстать упущенное.

С Тюриной согласен и исполнительный директор ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов. Он напомнил, что Китай из-за эпидемии нового коронавируса первым приостановил организованный туризм с Россией (24 января), а Россия закрыла въезд уже в ответном порядке.

"Это сделано для того, чтобы, когда Китай поднимет "шлагбаум", у России были развязаны руки для каких-то возможных самостоятельных решений. Это то, что касается организованного турпотока из КНР. Был остановлен групповой туризм, электронная виза и были приостановлены рабочие визы. Индивидуальный туризм, индивидуальные визы – этот канал оставался открытым", – сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Агамов добавил, что, по его информации, до этого момента российское посольство в КНР никаких ограничений на выдачу индивидуальных виз не имело.

"Статистики оформления этих виз у меня нет. По нашим данным, число индивидуальных туристов незначительно. Вот в прошлом году за первый квартал, в низкий сезон, Россию посетили 9 тыс. индивидуалов из КНР. Неделю назад в Москве было не больше 400 туристов. Есть бизнес, который приезжает. Тем не менее, этот канал формально был открыт. Т.е. приехать в Россию можно было. Сейчас закрывают и этот канал", – добавил он.

Компания "Интурист" сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что еще в начале февраля аннулировала путевки всем китайским группам, которые должны были приехать в текущем месяце.

"Все наши клиенты выехали из страны до 5 февраля", – сообщили в пресс-службе компании.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в связи с ограничением на поездки китайцев в Россию российский турбизнес за два месяца может не досчитаться почти 3 млрд рублей прибыли, а если запрет не снимут до лета – то больше 30 млрд рублей.

"В 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 млн граждан КНР, из них по безвизовому каналу – 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург). Не менее 75% всего китайского турпотока приходится на май-сентябрь. При этом в низкий сезон с января по май в РФ ежемесячно приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов. В 2020 году предполагался прирост на уровне как минимум 10% – до 45 тыс.", – рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в АТОР.

Исходя из этого, отметили в ассоциации, при средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей.

"Уже очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию не приедут (бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от их приема также составят как минимум 1,4 млрд рублей", – отметили в ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, о возможном восстановлении китайского турпотока можно будет говорить не раньше конца апреля – начала мая (если ситуация с вирусом нормализуется). То есть, в апреле китайских туристов в России по-прежнему не будет, а туроператорам придется ориентироваться на путешественников из других стран. К слову, участники рынка уже говорят о возможной компенсации китайского турпотока (до 50-60%) за счет туристов из стран Ближнего Востока и Европы, однако привлекать их придется снижением цен на гостиницы и транспорт.

"При негативном варианте развития событий китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне. Потери отрасли въездного туризма (без учета трат китайских туристов во время тура) в этом случае могут составить 31,2 млрд рублей неполученных доходов за май-сентябрь", – обеспокоены в АТОР.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что пока не могут оценить возможное влияние временного запрета на въезд граждан Китая в Россию на экономику РФ.

"Здесь сложно говорить о каких-то цифрах. Есть свои экономические плюсы и минусы. Но самое главное – это здоровье граждан, и здесь надо думать не об экономике, а о здоровье", – сказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Так, по его мнению, запрет на въезд граждан КНР в Россию может, к примеру, благоприятно сказаться на рынке труда некоторых регионов.

"У нас рынок в отдельных регионах перенасыщен дешевой китайской рабочей силой, что негативно влияет на рынок труда и порождает безработицу среди местного населения. Поэтому полагаю, что будут и позитивные последствия", – сказал Нилов.

Тем временем, замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов заявил журналистам на брифинге по итогам конференции Российско-германской внешнеторговой палаты в Берлине, что Россия уже готовит план мероприятий по нейтрализации влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику.

"Сейчас мы сильно не чувствуем этого (влияния на российскую экономику – ИФ), но в потенциале, если ситуация будет продолжаться и усугубляться, то, конечно, мы можем почувствовать соответствующий эффект и почувствуем достаточно сильно. Важно к этому подготовиться. И мы со своей стороны все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по нейтрализации, чтобы ущерб (от эпидемии коронавируса – ИФ) был минимальный", – добавил замминистра.

Талыбов пояснил "Интерфаксу", что речь идет о плановой работе по мониторингу ситуации с производственными цепочками между китайскими и российским компаниями.

"Остановка тех или иных китайских предприятий, естественно, в будущем может привести к некоторым перебоям в поставках китайских комплектующих, например, в той же сфере радиоэлектроники или других. У нас совместно с Минпромторгом такой список российских компаний есть (которые используют комплектующие из Китая – ИФ), и, если у них будут возникать какие-то проблемы, мы естественно будем вместе с ними решать эти вопросы", – сказал замминистра.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР на утро 19 февраля, новым типом коронавируса Covid-19 в Китае заразилось уже 74 тыс. 185 человек (подверженные случаи), 2 тыс.10 человек погибли.

В мире (за пределами Китая) число заболевших увеличилось до 1 тыс. 12 человек. При этом, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, число жертв коронавируса за пределами КНР осталось на прежнем уровне – 5 человек (по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, Гонконге, на Тайване и Филиппинах).

Больше всего больных (более 600) было выявлено на территории Японии, из них более 500 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. На судне находится 24 гражданина РФ. Двое из них – супружеская пара – заразились вирусом и изолированы, остальные намерены самостоятельно добираться на родину. На территории РФ новых случаев заражения коронавирусом нет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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