На волне саботажа

19.02.20 14:23

© РИА Новости. Александр Щербак

Interfax-Russia.ru – Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о саботаже "минских соглашений" со стороны официальных лиц Украины.

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное реализации "минских соглашений", прошло накануне в Нью-Йорке. Мероприятия состоялось по инициативе России в связи с пятой годовщиной принятия минских договоренностей, которая отмечается 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля).

Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом и утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция также сделала комплекс мер частью международного права – обязательным к исполнению документом.

Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидали информации о прогрессе реализации комплекса мер.

Между тем в МИД Украины запрошенный Россией брифинг СБ ООН назвали манипуляцией перед запланированной на 20 февраля дискуссией в Генассамблее ООН с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, приуроченной к годовщине событий в Донбассе.

"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", – заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В Киеве заявили, что представители Украины примут участие в обоих мероприятиях и отчитаются об усилиях президента и правительства по восстановлению мира в Донбассе, в том числе о выполнении договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Вместе с тем накануне заседания на линии разграничения в Донбассе произошел очередной вооруженный инцидент. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждают, что незаконные вооруженные формирования "перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения". В результате боестолкновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены.

Согласно информации пресс-центра Операции объединенных сил Украины, у противника один погибший и пять тяжело раненных.

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что Вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населенных пункта ЛНР.

Как сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 18 февраля в период с 06:00 до 09:00 зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных Украине населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории Луганской народной республики в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское.

В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что обстрелы с украинской стороны велись с применением крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате обстрелов, по информации из Луганска, зафиксированы множественные повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий.

В Луганске также утверждают, что погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения в результате подрыва на минном поле во время попытки прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское.

В самопровозглашенной Луганской народной республике этот инцидент назвали провокацией.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором призвал ОБСЕ и страны-гаранты "минских соглашений" оказать влияние на украинскую сторону с тем, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева".

По его словам, заявления украинской стороны о том, что Народная милиция ЛНР пошла в наступление в Донбассе не соответствует действительности. Глава ЛНР обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот "продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником Порошенко".

"Агрессивная позиция официального Киева ставит под сомнение согласование сроков следующей встречи "нормандской четверки", – отметил Пасечник.

Обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе выразили в ЕС. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) призвал Россию немедленно использовать свое влияние, чтобы не дать разгореться боестолкновениям в Луганской области.

"Эти попытки наступления поддерживаемых Россией вооруженных формирований идут совершенно вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", – говорится в заявлении представителя ЕВС, поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя ЕВС, полная реализация "минских соглашений" и мер, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, имеет решающее значение.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает в этой связи", – заявляют в Брюсселе.

Между тем в Москве, как заявил "Интерфаксу" российский дипломатический источник, также рассматривают произошедший в Донбассе вооруженный инцидент как провокацию Киева в преддверии инициированного Россией заседания Совбеза ООН по ситуации на Востоке Украины.

Официальные лица на Украине делают заявлении, противоречащие положениям минских договоренностей, заявил в свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"На волну саботажа "Минска" настроены многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшийся президентом Зеленским в Париже "политической воле" к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно. Нужны конкретные шаги", – сказал он на посвященном ситуации на Украине заседании СБ ООН.

По его словам, украинские силовики не оставляют попыток занять позиции ополченцев в так называемых серых зонах, где никаких военных быть вообще не должно.

Дипломат предостерег от попыток подменить минские договоренности "другими форматами, например, "нормандским", который, напомним, создавался как раз для реализации минских соглашений".

Он обратил внимание на сложную обстановку на востоке Украины.

"Пока же, как мы видим, продолжаются боестолкновения (…) Нет прогресса в вопросах разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию...", – сказал он

Обозреватель Анастасия Николаева

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