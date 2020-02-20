Титановое дело

20.02.20 09:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Гендиректор особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области арестован по обвинению в вымогательстве взятки.

Руководитель особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", в которую были вложены сотни миллионов бюджетных рублей, стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве крупной взятки. По этому же делу как посредник проходит бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Суд арестовал обоих на два месяца.

ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" является одной из 26-и особых экономических зон в России, расположена в Свердловской области на границе Европы и Азии, считается территорией с особым юридическим статусом, таможенными, налоговыми преференциями, подготовленной инфраструктурой. Проект реализуется с 2010 года. Акционером ОАО является правительство Свердловской области. Крупнейшая производственная площадка "Титановой долины" находится в Верхней Салде. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. Якорным резидентом этой первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га является совместное предприятие Boeing и корпорации "ВСМПО-АВисама" Ural Boeing Manufacturing.

Вторая площадка (получила статус ОЭЗ в августе 2018 года) общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус". Основным резидентом стало АО "Уральский завод гражданской авиации" (входит в госкорпорацию "Оборонпром"), которое ввело цех по сборке самолетов региональной авиации.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Титановую долину" с 2013 года возглавляет Артемий Кызласов .

По данным Ассоциации индустриальных парков России (https://indparks.ru/about/members/571/?sphrase_id=8920), площадки "Титановой долины" позволяют одновременно работать 30-и заводам. Согласно сайту ОЭЗ, в "Титановой долине" в настоящее время только 17 резидентов. По данным на ноябрь 2019 года, резидентов было 14, на стадии операционной деятельности – лишь четверо: Ural Boeing Manufacturing, УЗГА, ООО "Зибус" и ООО "Инструментальное производство Миникат".

С какими-то резидентами "Титановая долина" через суд расторгала контракты, поскольку они не начинали на площадке производственную деятельность. А в конце прошлого года из ОЭЗ сам ушел один из крупнейших резидентов – ООО "СТОД-Урал", которое планировало разместить производство OSB-плит мощностью 300 тыс. кв. метров продукции в год и вложить в проект 10,6 млрд рублей. Компания уведомила о своем решении "Титановую долину", направив письмо с просьбой расторгнуть соглашение без указания причин. Однако, как сообщали в пресс-службе ОЭЗ, договор не может быть расторгнут в одностороннем и досудебном порядке.

Для того, чтобы экономическая зона стала привлекательной, государство вложило средства в строительство внешней и внутренней инфраструктуры. В 2015 году Кызласов озвучивал, что с 2010 года ОЭЗ получила 2,8 млрд рублей бюджетного финансирования. Но вложения пока не окупились. На прибыль "Титановая долина" вышла только по итогам 2019 года.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", 2018 год "Титановая долина" завершила с 47,99 млн рублей чистого убытка при выручке 88,589 млн рублей. Управленческие расходы при этом составили 87,444 млн рублей. Ранее некоторые СМИ критиковали руководство "Титановой долины" за расточительство. Например, депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских еще в 2015 году публиковал у себя в фейсбуке одну из смет командировочных расходов руководства ОЭЗ на выставку в Брно (Чехия). Так, одноместный номер в отеле на три ночи стоил 525 евро, трансфер из Праги в Брно на двух человек – 190 евро.

"Пожелаем успехов Артемий Кызласов и компании в освоении бюджетных средств. Надеюсь, что рано или поздно потраченное вернется сторицей", – сопроводил опубликованную смету депутат.

Спустя почти пять лет, когда появилась информация об уголовном деле, он снова высказался на этот счет.

"Ведь до сих пор миллиарды, "закопанные в пустырь", не принесли отдачи. Да и не факт, что она когда-нибудь будет. Управленцами "Титановой долины" сорваны все обещания, показатели, в том числе по созданию рабочих мест", – отметил он.

О том, что Артемию Кызласову и проходящему по тому же делу Михаилу Шилиманову вменяется взяточничество, стало известно вечером 17 февраля от источников. На следующий день комментарии стали появляться от адвокатов подозреваемых, и лишь вечером СКР опубликовал пресс-релиз, в котором не были указаны личные данные фигурантов.

Согласно данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, а Шилиманов предложил выступить посредником в "сделке". Вечером 17 февраля генеральный директор принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и экс-замминистра экономики Свердловской области задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области.

СМИ сообщали, что взятку Кызласов требовал у коммерческого директора ООО "Проектное дело" Дмитрия Панова. Юрист Евгений Устинов, представляющий интересы "Проектного дела", сообщил Interfax-Russia.ru, о проблемах в рамках контракта с "Титановой долиной". По словам Устинова, сложности были связаны с тем, что "с него (с Панова – ИФ) руководство "Титановой долины" требует каких-то денег за сдачу работ и оплату ему этих работ". Тогда юристы посоветовали бизнесмену обратиться в правоохранительные органы.

"В этом случае мы ему сказали, что поскольку в судах этот вопрос не решить, есть вариант – обращаться в правоохранительные органы, что он и сделал", – добавил Устинов.

Следствие предъявило Кызласову обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере), Шилиманову – по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). На суде генеральный директор "Титановой долины" вину не признал и также не стал общаться с прессой. Шилиманов тоже проигнорировал все вопросы журналистов, но сознался в преступлении. "Признаю", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Оба помещены под арест до 17 апреля. Как долго Кызласов будет оставаться в должности гендиректора, информации нет. "Титановая долина" же работает в обычном режиме. "Реализуем проекты, работаем с текущими резидентами и с новыми, которые пришли в 2019 году. Паники нет ни среди резидентов, ни среди сотрудников", - заверили агентство "Интерфакс-Урал" в пресс-службе особой экономической зоны.

Обозреватель Александра Качалова

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