Упал после взлета

20.02.20 13:35

Фото ГУ МЧС по Магаданской области

Interfax-Russia.ru – Пять человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Возбуждено уголовное дело.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку почти сразу после вылета из аэропорта Магадан-13 утром 20 февраля. На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Известно, что самолет совершал чартерный рейс по маршруту Магадан – Сеймчан (Магаданская область) и перевозил вахтовиков. В результате ЧП пять человек получили серьезные травмы, остальных после медосмотра отпустили домой.

"Все пассажиры обследованы, девять человек отпущены домой, пять человек госпитализированы с травмами средней тяжести", – сообщил журналистам министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

По его словам, у 4 госпитализированных – компрессионный перелом позвоночника, еще у одного пострадавшего – ушиб позвоночника.

"Первоначально состояние одного из пострадавших было оценено как тяжелое, но после полного обследования степень травм не подтвердилась и характеризуется как средняя. Необходимое лечение пострадавшему оказывают в нейрохирургическом отделении Магаданской областной больницы", – добавил он.

По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна) Следователи рассматривают две версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Также проверку по факту жесткой посадки самолета начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Проводится проверка. Будет дана оценка законности использования воздушного судна, в том числе, для перевозки пассажиров, соблюдению требований его технического обслуживания, поддержанию летной годности и квалификации членов летного экипажа", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Собеседник агентства затруднился назвать вероятные причины жесткой посадки, отметив, что сейчас идет расследование инцидента.

"Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются", – сказал он.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, специалисты уже нашли на месте крушения Ан-2 в Магадане аналог бортового самописца.

"Найден аналог "черного ящика". Он на своем месте. Визуально оценить состояние сложно. Займутся эксперты", – сказал он.

По его словам, "на самолетах подобного типа "черные ящики" в их классическом понимании не устанавливаются, их заменяют барографы с бумажной лентой". Источник также сообщил, что пожара на борту разбившегося самолета не было. Аэродром Магадан-13 работает в штатном режиме.

"(Топливные – ИФ) баки были почти пусты, поэтому самолет после падения не загорелся. Это позволило избежать жертв", – сказал источник.

По его словам, Ан-2 разрушился от удара о землю.

"Самолет частично дефрагментирован. Наибольшие повреждения (в результате жесткой посадки – ИФ) получила передняя часть, в основном удар пришелся на кабину. Также от фюзеляжа отделено крыло", – уточнил собеседник агентства.

Информацию о том, что возгорания самолета удалось избежать, подтвердили также и в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области. На сайте регионального главка МЧС размещено видео с места ЧП. На кадрах видно, как пожарные проводят проливку самолета, корпус Ан-2 незначительно дымится.

"Пожарные проводят проливку воздушного судна с целью предотвращения загорания", – говорится в сообщении, размещенном вместе с видео.

По информации регионального управления ведомства, в ликвидации последствий ЧП принимало участие 48 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС – 37 человек и 8 единиц техники. Кроме того, как сообщил министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов, на месте происшествия работали 10 врачебных фельдшерских бригад скорой помощи.

"Бригады скорой помощи отреагировали быстро - в течение 8 минут они были на летном поле и оказывали помощь. Все 14 пострадавших доставлены в Магаданскую областную больницу и обследованы", – добавил Чеканов.

По данным правительства Магаданской области, самолет принадлежит компании "Т-цемент". Регистрационный номер воздушного судна – RA-40642. Известно, что перед падением самолет успел подняться на высоту 10 метров.

14 февраля жесткую посадку также совершил вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол". ЧП произошло недалеко от аэропорта Сабетта на Ямале. Известно, что воздушное судно перевозило сотрудников компании "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения", всего на борту находилось 10 человек, в том числе 3 члена экипажа. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, вертолет попал в снежную бурю и сломал лопасти. При столкновении с землей он перевернулся. В результате ЧП погибли два члена экипажа – командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно.

По факту гибели двух человек Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по п.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также к расследованию авиакатастрофы подключился Межгосударственный авиационный комитет.

"14 февраля в районе аэропорта Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ) произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-24636 ООО "АК "Скол". Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – отмечается в сообщении МАК.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выразил соболезнование родным и близким погибших при жесткой посадке вертолета и сообщил о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим в авиакатастрофе.

"Соболезную семьям двух погибших при жесткой посадке вертолета вблизи поселка Сабетта. Жизни восьми остальных пассажиров на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков. Ямал готов оказать пострадавшим всю необходимую помощь", – написал губернатор в своем инстаграме.

Обозреватель Наталья Пономарева

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