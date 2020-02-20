Техника детства

20.02.20 13:43

Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.

Прошли времена, когда выпускники школ поголовно хотели быть журналистами или экономистами. Технические специальности сейчас снова в тренде. И причина здесь не только в преемственности поколений, когда дети в выборе профессии идут по стопам родителей, но и в том, что у государства есть запрос на "технарей", а выпускникам вузов инженерных специальностей в целом проще найти работу.

Отчасти причина растущей популярности технических специальностей еще и в том, что современные школьники могут попробовать себя в роли инженера или конструктора, прежде чем поступать в вуз. "Окунуться" в профессию можно, например, посещая детские технопарки.

Детский технопарк – это специальная детская учебно-экспериментальная зона, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Как правило, они расположены на территории вузов, высокотехнологичных предприятий или взрослых технопарков, которых в России насчитывается более 100.

В феврале открылся 18-й детский технопарк – "Менделеев Центр", расположенный на базе РХТУ им. Д.И. Менделеева.

"В городе это восемнадцатая площадка, два технопарка еще собираются ввести в этом году. Десятки тысяч школьников посещают такие технопарки. Это люди, которые уже начинают понимать, что это за профессия, какова ее специфика, насколько им это по душе", – сказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

С момента открытия первого детского технопарка в 2016 году всевозможные экскурсии, мастер-классы, программы долгосрочного обучения и дни открытых дверей посетили порядка 187 тыс. человек, причем около 110 тыс. человек – только в 2019 году.

По словам Собянина, детские технопарки являются частью большого проекта по интеграции вузов и школ. Сейчас в столичных школах есть система инженерных, медицинских, научных классов.

"Все это тоже предпрофильное образование, в котором тоже участвуют и вузы, и наши промышленные партнеры. В результате создана целая система предпрофессиональных образований на стыке с высшим образованием", – пояснил мэр, отметив, что сейчас стоит задача связать все уровни образования в "единую систему повышения знаний и получения профессий".

В разработке учебных программ детских технопарков участвуют 36 крупных московских вузов: МГТУ имени Баумана, МАИ, РГСУ, Московский Политех и др. Так вузы могут найти талантливых, мотивированных и подготовленных абитуриентов. А выпускники долгосрочных программ детских технопарков получают сертификаты на дополнительные баллы к ЕГЭ.

Партнерами программы также являются крупные компании, такие как Росатом, Нейроботикс, Ростелеком, РЖД, Касперский, Lego, Студия Артемия Лебедева и многие другие – в общей сложности их 78. Они предоставляют для обучения реальные кейсы, а наставники с производств помогают учащимся проходить подготовку на оборудовании, идентичном тому, которым оснащены ведущие промышленные предприятия. Таким образом, работодатели могут присмотреться к наиболее перспективным ребятам.

"Индустриальные партнеры, выступая потенциальными работодателями, играют в этом процессе ведущую роль, обучая ребят непосредственно "под себя", свои производственные задачи и потребности. Другими словами, детские технопарки становятся настоящей кузницей кадров, предоставляя предприятиям возможность отбора наиболее одаренных ребят для дальнейшего трудоустройства. Это тот социальный лифт, который позволяет ребятам стать частью команды – поэтому они изначально максимально мотивированы", – считает заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.

Некоторые проекты выпускников детских технопарков внедряют на производствах компаний-партнеров.

"Исследование по изучению повреждений молекулярной структуры жестких дисков, которые провели слушатели зеленоградского "Смарт-Парка", используется на высокотехнологичном производстве завода "Протон", разработка ребят из детского технопарка Курчатовского института по оптимизации энергопотребления "умного дома" внедряется компанией "Научные развлечения", а один из проектов благоустройства Хорошевского района слушателей детского технопарка "На Зорге" взят для внедрения архитектурной мастерской ПТАМ "Виссарионова", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Всего в детских технопарках Москвы действует 87 лабораторий, в которых запущена 41 программа обучения. Они охватывают самые разные специальности: космонавтику и авиацию, робототехнику и автомобилестроение, энергетику и микроэлектронику, нано- и 3D-технологии, инженерное проектирование и геоинформатику, дизайн и архитектуре, виртуальную реальность и компьютерную анимацию.

Направления обучения в детских технопарках разные. Есть многопрофильные. Так, в детском технопарке РГСУ действуют программы для юных инженеров, по 3d-моделированию и графическому дизайну.

Есть узкопрофильные детские технопарки. Например, открывшийся недавно "Менделеев Центр" специализируется на химии и химических технологиях. В детском технопарке "На Зорге" проходят занятия по архитектуре, полиграфии, дизайну, цифровым технологиям, медиаиндустрии и комфортной среде. В детском технопарке "Калибр" школьников знакомят с основами анимации и компьютерной графики. В зеленоградском "Смарт-Парке", рассчитанном на старшеклассников, слушатели изучают нано- и микроэлектронику, включая работу интеллектуальных сенсоров. А в детском технопарке "Инжинириум им. Н.Э.Баумана" в рамках программы "Курс молодого инженера" проходят необычные занятия по цифровому материаловедению – для слушателей при помощи виртуальной реальности создана лаборатория для создания композитных материалов.

В детских технопарках можно выбрать краткосрочные и долгосрочные учебные программы, осенью и весной проходят инженерные каникулы, а летом – интенсивные экспресс-курсы. Кроме того, в лабораториях технопарков проходят выездные уроки общеобразовательных школ.

Занятия рассчитаны на учеников средней и высшей школы и студентов колледжей. Однако посетить технопарки могут и младшеклассники: с 22 февраля при детских технопарках Москвы открываются семейные мастер-классы. Занятия будут проходить каждые выходные.

"Создание формата семейных мастер-классов является логичным шагом в развитии детских технопарков. Они предлагают 40 семейных мастер-классов в таких областях, как робототехника, цифровая графика, БПЛА, виртуальная и дополненная реальность, IT, дизайн, хендмейд, видеопроизводство, химия, космос, самолето- и ракетостроение", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

До конца 2020 года в городе появится еще два детских технопарка. Первый – на базе МИИТ, который будет специализироваться на IT, прототипировании, промышленном дизайне, VR/AR и умных технологиях на транспорте. Второй – на базе РГСУ со специализацией в сфере реверсивного инжиниринга, комплексной безопасности, цифровой моды и мультимедийных технологий. А в будущем опыт Москвы по развитию детских технопарков планируют перенять в регионах.

"Практически в каждом регионе есть центр молодежного инновационного творчества, либо фаблабы, но то, что мы видим здесь, – это ориентир и такого рода лаборатории мы с университетами сделаем в других регионах", – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Обозреватель Татьяна Кочеткова