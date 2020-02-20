Беспилотный "Челнок"

20.02.20 14:35

Фото страницы ПАО "КАМАЗ" в соцсетях

Interfax-Russia.ru – "КАМАЗ" разработал беспилотный грузовик без кабины для водителя. Автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой получил название "Челнок".

Заявку на патент на промышленный образец грузового электрического бескабинного автомобиля "КАМАЗ" отправил еще летом прошлого года, а на минувшей неделе изображения разработки челнинского концерна появились в базе Федерального института промышленной собственности.

КАМАЗ-3373, получивший название "Челнок", – это автономный аккумуляторный электромобиль с бортовой платформой.

Новая разработка компании представляет собой двухосное шасси с симметричной платформой, расположенной по центру шасси, где обе оси поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на небольших участках.

Автомобиль оснащен продублированной передней и задней светотехникой, позволяющей двигаться вперед и назад по принципу "тяни-толкай".

Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. При смене движения автомобиля в обратную сторону происходит замена освещения соответственно направлению движения.

Основным формообразующим и стилистическим элементом экстерьера автомобиля являются оригинальные боковые облицовочные панели, которые соподчинены с передним и задним бамперами. Боковые облицовочные панели имеют вентиляционные решетки, которые предназначены для забора воздуха при охлаждении тяговых батарей и электродвигателя. Тяговые батареи располагаются в нижней части шасси, что обеспечивает низкий центр тяжести. Обслуживаются через отсек боковых панелей, который находится в пределах колесной базы.

На передней и задней частях автомобиля располагаются элементы машинного зрения для работы в автономном режиме, скомпонованные таким образом, чтобы создать формообразующие линии.

Длина электромобиля – 8 м, ширина – 2,55 м, высота – 4 м; грузоподъемность – до 10 тонн. Скорость движения, ограниченная электроникой, составляет 40 км/ч. Машина оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках.

Уже создан первый образец "Челнока", сейчас ведутся отладочные работы.

"Занимаясь разработкой беспилотных автомобилей, мы поняли, что автономные грузовые автомобили – это уже не фантастика, а новые реалии", – рассказал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра ПАО "КАМАЗ" Сергей Назаренко.

По его словам, если машина работает автономно, то исключается необходимость кабины, которая добавляет к стоимости машины значительную сумму, а создание бескабинного грузовика позволит избежать этих затрат и сделает машину более симметричной.

"Любая инженерная мысль стремится к простоте и совершенству. "Челнок" можно смело назвать мировой премьерой. С геометрической точки зрения он представляет собой простой параллелепипед, имеющий целый ряд преимуществ перед обычными грузовыми автомобилями", – отмечает Назаренко.

Среди преимуществ "Челнока" разработчики называют возможность движения как передней частью автомобиля, так и задней, что позволяет избежать лишних манипуляций при смене траектории движения. Обе поворотные оси дают возможность управлять ими одновременно, повышая маневренность. Автомобиль также, по утверждению разработчиков, отличается идеальной развесовкой по осям – 50/50.

Кроме того, отмечают на предприятии, "Челнок" имеет надстройку для пятисторонней загрузки и разгрузки машины, что позволяет использовать любую инфраструктуру логистических хабов автопредприятий.

"Челнок" стал шестым по счету беспилотным автомобилем компании. До него на заводской территории "КАМАЗа" начали тестирование беспилотного автомобиля КАМА3-4308.

Этот грузовик без водителя осваивает логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный – речь идет о логистических операциях на дорогах в периметре промышленной площадки "КАМАЗа".

Проект по перевозке комплектующих с помощью автомобилей-роботов получил название "Одиссей". В целом, такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам.

Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным wi-fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренным каналом. Все данные с датчиков поступают в мозг машины – компьютер, где происходит анализ входящей информации о параметрах движения.

"Беспилотный грузовик, который начал работать на площадке предприятия, отличается высокой точностью – погрешность навигации не превышает 3-5 см", – отмечал генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров "КАМАЗа" Сергей Чемезов.

По его словам, запуск проекта – это значимое событие не только для российского автомобилестроения, но и для промышленности в целом: "Это может стать первым шагом к роботизации промышленной техники, в том числе работающей в экстремальных условиях – например, на шахтах, в карьерах и на крайнем Севере".

Чемезов напомнил, что "КАМАЗ" создает сразу несколько типов автономных автомобилей: это транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения.

Тестовые заезды камских беспилотных грузовиков в декабре прошлого года начались и в одном из угольных карьеров Кузбасса.

В перечне функционала автомобиля – адаптивный круиз-контроль с функцией "стоп и вперед", интеллектуальное ограничение скорости, автоматизированное движение, объезд препятствий, помощь при смене полосы движения, круиз-контроль с реакцией на рельеф и многое другое. Автомобиль способен совершать обгон с дальнейшим перестроением, движение по дорожным знакам, проезд перекрестков.

Блок управления автомобиля состоит из четырех мульти-мегапиксельных камер машинного зрения, четырех лидаров, двух радаров, четырех инерциальных сборок, двух спутниковых навигационных приемников высокой точности, 16-канальной сонарной системы датчиков и другого оборудования. Машинное зрение обеспечивает вероятность построения и выполнения безопасного маршрута движения на уровне, не менее 99,99%.

Беспилотный грузовик КАМАЗ-43118 был запущен на шахте "Листвяжная" в рамках реализации инновационного проекта "Цифровое горное предприятие", итогом которого должно стать создание целой системы беспилотной перевозки угля в Кузбассе уже к декабрю 2020 года.

Обозреватель Анастасия Николаева

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