Автоналог на возраст

21.02.20 13:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Минпромторг предлагает повысить налог на старый коммерческий транспорт. Эксперты считают, что инициатива приведет к социальным возмущениям.

Минпромторг совместно с федеральными органами исполнительной власти готовит предложения по увеличению с 2021 года ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса Евро-3 и ниже.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, поправки готовятся "в соответствии с имеющимися поручениями правительства".

По данным ведомства, количество машин класса Евро-3 и ниже в РФ на сегодняшний день превышает 3 млн штук.

"Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду", – заявили в министерстве.

Минпромторг подчеркивает, что инициатива затронет лишь коммерческий транспорт.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе одного из крупнейших российских автопроизводителей, "Соллерса", компания поддерживает эту инициативу.

"Сейчас процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий – 3% в год, тогда как нормальный уровень выбытия составляет не менее 7%. В результате доля машин старше 10 лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объема парка и остается критически высокой, что представляет собой и экологическую (объем загрязняющих выбросов), и экономическую (эксплуатация автопарка в серой зоне) проблему. А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк еще и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", – заявили в компании.

Инициативу Минпромторга поддерживает и крупнейший производитель грузовиков в РФ – "КАМАЗ".

"Мы всегда выступали за экономические меры стимулирования вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создание условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс", – сказал "Интерфаксу" представитель компании.

В том же ключе высказывается и другой крупнейший отечественный производитель коммерческой техники – группа "ГАЗ".

"Правительство не может не реагировать на факт стремительного устаревания парка и решает проблему безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов", – заявил "Интерфаксу" представитель компании.

В свою очередь руководитель волгоградского регионального отделения Общероссийского движения автомобилистов России, член штаба волгоградского отделения Общероссийского народного фронта Армен Оганесян считает, что вместо повышения транспортного налога для старого коммерческого транспорта государство должно предложить льготы, которые простимулируют покупку нового.

"К инициативе повышения налога на старый коммерческий транспорт я отношусь положительно, поскольку необходимо обновлять автопарк в стране. Когда пригоняют из Германии 30-летние машины и начинают их эксплуатировать в России, необходимо понимать, что есть нормы экологичности и безопасности. Весь транспорт должен соответствовать им. Но просто так взять и принять запретительные меры означает, что опять на плечи граждан ляжет дополнительная нагрузка. Я считаю, что меры надо принимать, но совместно с некими мерами поддержки", – прокомментировал Interfax-Russia.ru Оганесян.

По его словам, в качестве мер поддержки может выступить пересмотр ценовой шкалы на утилизационный сбор или предоставление налоговых льгот при покупке нового транспорта.

"Надо стимулировать "зеленую" экономику. А если государство наоборот ставит препоны – это неправильно. В данном случае идея хорошая, но ее необходимо подкреплять реальными шагами поддержки бизнеса", – подчеркнул эксперт.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также считает, что для приобретения новых автомобилей необходимы стимулирующие меры. В противном случае повышение налога может привести к серьезным социальным возмущениям.

"Вводить налог на старые автомобили – это, я бы сказал, на 90% приведет к серьезным социальным возмущениям", – подчеркнул Interfax-Russia.ru Канаев.

В то же время он считает, что в будущем в стране введут экологический налог.

"Экологический налог рано или поздно будет вводиться. Он будет реализовываться либо через платный въезд, либо через повышение налоговой ставки для неэкологичных автомобилей. Если говорить про платный въезд, то он, конечно, готовится. И, рано или поздно, несмотря на все обещания, что этого не будет, ограничение будет вступать в силу сначала в отдельных районах, а потом в городах-миллионниках. Это, с точки зрения реализации задуманного по сбору бюджета, будет понятно хотя бы большинству автовладельцев", – отметил он.

По словам эксперта, сегодня не все автовладельцы могут позволить себе купить новую машину.

"Поэтому введение налога на старый транспорт может повторить ситуацию, которая была с праворульными автомобилями, когда запрещали их ввоз и регистрацию. Так вот, ввоз запретили, а регистрацию в итоге пообещали в течении 25 лет вообще не трогать, поскольку эти машины сами умрут. То же самое и здесь.", – считает Канаев.

По мнению эксперта, чтобы стимулировать покупку новых автомобилей, необходимо вводить преференции.

"Если, с одной стороны, будет стимул для покупки нового транспорта и ограничения по его въезду – это для большинства людей будет понятным, хотя возмущения тоже будут, но тихими, на кухне. А заявление Минпромторга о планах по повышению налога не просто нелогично, а революционно", – добавил Канаев.

Инициативу Минпромторга раскритиковал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, это станет серьезным ударом, в первую очередь, по малому бизнесу.

"Большого ума не надо, чтобы поднять налоги или придумать новые. Если говорить о малом и микробизнесе, который вынужден использовать старый транспорт, то он делает это не потому, что нет стимула, а потому, что нет денег", – заявил Interfax-Russia.ru Лысаков.

По его словам, повышение налога также приведет к росту услуг и конечной цены товаров.

"От того, что будет введен налог на старые автомобили, люди лучше жить не станут, а могут прекратить коммерческую деятельность и окажутся на улице. Я считаю эту инициативу политической провокацией на фоне перезагрузки политической системы", – подчеркнул парламентарий.

По мнению Лысакова, вслед за повышением налога на старый коммерческий транспорт, может последовать и инициатива по введению повышенного налога для обладателей личных автомобилей.

"У нас более половины парка – это машины старше 10-12 лет. И люди не от хорошей жизни на них ездят. Я уж не говорю, что в техпаспортах не у всех записан экологический уровень двигателей. Это началось делаться только с 2011-2012 годов. Поэтому построить систему контроля будет тяжело, сама техническая часть под вопросом. А если говорить о содержательной, то семьи могут остаться без транспортного средства", – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что введение налога – не лучший метод борьбы за экологию, куда важнее контролировать качество топлива.

"У нас в Москве и области и то можно нарваться на контрафактное топливо при заправке. А в провинции, я думаю, больше половины контрафактного топлива. С нефтебаз закупается низкооктановое топливо и при помощи китайских железосодержащих добавок на выходе получается высокооктановое топливо, которое при сгорании дает химические вещества, близкие по составу к боевым отравляющим веществам. И эта деятельность не лицензирована. У нас около 2 тыс. производителей топлива, из них только несколько десятков – крупные и средние нефтеперерабатывающие заводы, а остальные – "бадяжники"", – отметил Лысаков.

Он добавил, что вместо повышения налога для поддержки бизнеса необходимо продумать финансовые механизма, которые бы позволили поменять транспорт.

"Один из вариантов – введение щадящего "трейд-ина", создания банковского инструментария, который бы позволил малому бизнесу с минимальными потерями, поддержкой государства поменять автомобили. А повышение налога – возмутительный, безответственный и негосударственный подход", – подытожил парламентарий.

Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчетности, а также налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

По данным газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ГИБДД на конец 2018 года (последние актуальные данные), в РФ зарегистрировано почти 60,6 млн транспортных средств. Из них легковых автомобилей (всего 47,4 млн машин) класса Евро-0 – 2,1 млн штук, первого – 651,5 тыс. машин, второго – 2,6 млн машин, Евро-3 – 4,8 млн машин. При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей. Грузовиков в РФ зарегистрировано 6,5 млн штук. Из них для 2,6 млн машин не установлен экологический класс. К Евро-0 относятся 397,2 тыс. автомобилей, Евро-1 – почти 89 тыс. машин, Евро-2 – 576,8 тыс. штук, Евро-3 – 1 млн машин.

Обозреватель Ольга Потапова

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