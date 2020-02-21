Путь в тысячу километров

21.02.20 14:13

© РИА Новости. Александр Пирагис

Interfax-Russia.ru – Двенадцать каюров примут участие в традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках "Берингия-2020". Победитель получит 3 млн рублей.

На Камчатке завершаются последние приготовления к очередной "Берингии" – ставшей уже традиционной для региона экстремальной гонке на собачьих упряжках. В этом году к участию в соревнованиях заявилось 15 каюров (погонщиков собак, запряженных в нарты – ИФ), однако позднее трое из них снялись с соревнований.

"В этом году заявки на участие в гонке "Берингия" подали 15 каюров, но позднее три каюра сняли свои заявки и отказались от участия по очень уважительным причинам. Например, наша дебютантка Юлия Савченко (дочь самого титулованного каюра гонки "Берингии" Андрея Притчина) получила травму во время соревнований, которые были ранее, поэтому она, конечно, не сможет пойти в гонку", – рассказала Interfax-Russia.ru пресс-секретарь гонки Анна Евстратова.

Также, по ее словам, с гонки снялись два каюра из Москвы – Вячеслав Демченко и Юрий Горюнов.

"Оба каюра перед этим принимали участие в аналогичных соревнованиях, которые проходили в центральной полосе России. У Юрия Горюнова, как показала гонка, собаки не готовы к такому переходу, и он принял абсолютно правильное решение – не терзать животных. По этой же причине свою кандидатуру снял и Вячеслав Демченко. Однако он прилетел на Камчатку и будет "запускать в гонку" свою коллегу, с которой они вместе работают в питомнике в Москве – Анну Еремину. Она будет представлять Москву в этом году", – пояснила Евстратова.

Таким образом, по ее словам, в соревнованиях примут участие 12 каюров. Помимо Анны Ереминой, все они – уроженцы Камчатки.

"В этом году в гонке примут участие 4 девушки и 8 мужчин. Так, слабый пол будут представлять самая титулованная участница "Берингии" Анастасия Семашкина (она стала единственной женщиной, которой за всю историю марафонских дистанций гонки удалось дважды занять третье место), Анфиса Бразалук (многократная участница "Берингии"), Алиса Ищенко (опытный каюр, третий раз идет в гонку) и собственно Анна Еремина из Москвы", – уточнила собеседница Interfax-Russia.ru.

Из мужчин в "Берингии-2020" примут участие Андрей Семашкин, Иван Нивани, Николай Левковский, Андрей Казаков, Алексей Суздалов, Расул Холмуродов, Андрей Притчин и Валерий Бизяев.

"В этом году у нас намечается очень интересная гонка. В ней примут участие сразу два самых титулованных каюра "Берингии" – Андрей Притчин (у него четыре "золота", четыре "бронзы") и Андрей Семашкин (четыре "золота"). Кроме того, в этом году, впервые за 6 лет, в гонку выходит каюр, у которого три "золота" – Николай Левковский. Это настоящие "монстры" "Берингии". Так что борьба будет не на шутку", – рассказала Анна Евстратова.

Также в этом году в соревнованиях будет участвовать самый северный каюр Камчатки – Иван Нивани, он идет в гонку на традиционных нартах.

"Эти нарты он делал сам, он их использует в быту – перевозит на них дрова и рыбу", – добавила пресс-секретарь гонки.

По ее словам, каждый из каюров привезет с собой до 14 ездовых собак.

"Обычно в упряжке максимум 14 собак, но допускается 10-12. На старт должны выходить от 8 до 14 собак. Как правило, все каюры идут на 14 собаках, у кого-то 12-13", – пояснила Евстратова.

По ее словам, в этом году каюрам предстоит преодолеть дистанцию в 1,1 тыс. км. К слову, протяженность маршрута самой первой "Берингии" в 1990 году составила всего 250 км. На следующий год каюры прошли на упряжках расстояние в 1 тыс. 980 км, еще через год – 2 тыс. 44 км. Эта гонка занесена в Книгу рекордов Гинесса, как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в мире.

После этого протяженность трассы из года в год стала варьироваться от 300 до 1,1 тыс. км. К примеру, в 1997 году каюры преодолели участок в 300 км, в 2000 году – в 650 км, в 2001 году – в 950 км. В 2012 году протяженность гонки составила 1,1 тыс. км, в 2013-м – 970 км, в 2014-м – 1 тыс. 322 км. Кстати, именно с 2014 года оргкомитет "Берингии" решил проводить гонку разными маршрутами: в нечетный год – по западному побережью, в четный – по восточному.

В 2020 году гонка начнется в селе Мильково и финиширует в селе Тиличики (восточное побережье Камчатки). Маршрут поделен на 15 этапов. Самые протяженные из них не превышают 90 км. Самый короткий этап – десятый – кп (контрольный пункт – ИФ) Карага – кп Оссора. Расстояние между ними 18 км.

"Изначально мы предполагали пройти гонку за 14 этапов, однако, побывав на контрольных пунктах и проехав предполагаемые варианты пути, приняли решение об изменении маршрута", – рассказал (https://beringia41.ru/2020/02/11/utverzhdjon-marshrut-beringii-2020/) руководитель гонки "Берингия - 2020" Андрей Рудович.

По его словам, в этом году на Камчатке выпало слишком много снега, поэтому организаторы выбрали для участников гонки наиболее удобный и максимально безопасный обходной путь.

"Расстояние от кп Еловка до кп Ука мы поделили на два этапа: кп Еловка – кп р. Поперечная и кп р. Поперечная – кп Ука. Этот маршрут нам знаком, мы проходили через Поперечную в 2014 и 2016 годах. Там хорошая, накатанная трасса, по которой постоянно передвигаются охотники и снегоходчики", – пояснил Рудович.

Передвигаться каюры будут преимущественно в светлое время суток, а на ночь останавливаться в контрольных точках. На следующее утро будут продолжать путь.

"Каждый день участники гонки должны проходить определенное количество километров. Преодолев заданную дистанцию, каюры должны прибыть в контрольную точку – как правило, это какой-то населенный пункт, и там заночевать. Там участников обычно размещают в сельских клубах или спортзалах. Есть несколько точек, где ночевки "дикие" – там разворачивается экспедиционный лагерь, ставятся большие утепленные палатки для каюров, для участников группы сопровождения. Собаки в любом случае ночуют на улице, в морозы для них стелют сено", – рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

За питание каюров отвечает профессиональный повар, который сопровождает их на протяжении всего маршрута.

"Интересный факт: каюры всегда сначала кормят собак, а затем уже едят сами, это правило такое", – добавила представитель оргкомитета.

Также погонщиков в обязательном порядке сопровождает судейская бригада, которая фиксирует время, потраченное на прохождение каждого отдельного отрезка пути каждым каюром, после чего полученные цифры суммируются, и уже на основании этих данных определяется победитель гонки.

В этом году призовой фонд упряжках "Берингии" составляет 11,5 млн рублей. Сюда включена стоимость призов и подарков, которые получают все участники "Берингии", а также гонки-пролога и "Дюлины" (детская гонка).

"Победитель гонки получит 3 млн рублей. Каюр, занявший второе место – 2 млн рублей, третье место – 1 млн рублей. Погонщик, пришедший четвертым, получит 500 тыс. рублей. За 5-6 место предусмотрена награда в размере 200 тыс. рублей, с 7-го по 10 место – по 100 тыс. рублей. Остальные каюры, дошедшие до финиша, получат по 50 тыс. рублей", – рассказа пресс-секретарь гонки.

Также участники могут победить в одной из двух специальных номинаций.

"В номинации "За верность традициям Севера" каюр, занявший 1 место, получит 500 тыс. рублей, за второе – 300 тыс. рублей, за третье – 200 тыс. рублей. С четвертого места и по последнее (из заявившихся в номинацию) участники "Берингии" получат по 50 тыс. рублей", – добавила Евстратова.

Премия "За национальный колорит" (вторая номинация) в этом году составит 150 тыс. рублей.

"Деньги в номинациях "За верность традициям Севера" и "За национальный колорит" каюры "Берингии-2020" получат вместе с призовыми суммами за те места, которые они завоюют согласно финишному протоколу в основном зачете", – сообщил председатель оргкомитета "Берингии – 2020" Алексей Войтов.

Торжественное открытие "Беринги-2020" пройдет 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Для зрителей готовят грандиозный спортивный праздник. В этом году гостем мероприятия станет популярная российская группа Burito.

1 марта гонка стартует в селе Мильково. Завершится забег 17 марта в селе Тиличики. Там же на следующий день пройдет награждение победителей соревнований.

Обозреватель Наталья Пономарева

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