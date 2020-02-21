Сирийские разногласия

21.02.20 14:31

© РИА Новости. Дмитрий Виноградов

Interfax-Russia.ru – Москва и Анкара рассчитывают в ближайшие дни обсудить разногласия по идлибской зоне деэскалации в Сирии, где значительно обострилась обстановка.

Обострение конфликта

Зона деэскалации Идлиб – последний крупный очаг сопротивления правительственной армии в Сирии – помимо одноименной провинции включает часть территорий соседних провинций – Латакии, Хама и Алеппо.

Ситуация в идлибской зоне деэскалации в последние недели значительно обострилась. В этой провинции проходит наступление сирийских правительственных сил на позиции экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции.

Ситуация осложняется тем, что в Идлибе расположены наблюдательные пункты турецкой армии. Зачастую они оказываются в окружении сирийской армии. Так, еще зимой приходили сообщения о проведенных сирийскими военными обстрелах позиций турецкой армии в Идлибе. ВС Турции в ответ на это открывали огонь по сирийским правительственным войскам.

Значительное обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации в последнее время привело к возникновению разногласий между Москвой и Анкарой. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляют, что армия Сирии отвечает на атаки боевиков. Так, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике (структура входит в состав российской военной группировки в Сирии), только 18 февраля члены незаконных вооруженных формирований 36 обстреляли населенные пункты в районе зоны деэскалации. Как сообщил руководитель Центра контр-адмирал Олега Журавлев, боевики обстреляли 25 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Со своей стороны глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что ключевой договоренностью по Идлибу было размежевание вооруженной оппозиции, которая сотрудничает с Турцией, от террористов.

"Террористы в соответствии с договоренностями по Идлибу никоим образом не могут быть частью режима прекращения огня, режима прекращения боевых действий", – отметил министр иностранных дел РФ.

По его словам, размежевать боевиков и террористов в установленные сроки не получилось, и провокации из идлибской зоны, обстрелы позиций сирийских вооруженных сил, гражданских объектов и российской авиабазы "Хмеймим" продолжаются до сих пор. Сирийские вооруженные силы отвечают только на такого рода неприемлемые провокации, добавил Лавров.

"Мы их в этом поддерживаем", – заявил он, отметив, что "никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне".

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии. Он назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в Идлибе, отметив, что она может начаться "внезапно однажды ночью".

Эрдоган сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов и будут продолжены. По его словам, ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как хотела Турция, и стороны далеки от выработки общей позиции.

Между тем 20 февраля Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после поддержанной Турцией атаки боевиков. По данным Центра, боевики осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения армии Сирии в направлении Кминас-Найраб.

"Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии", – заявили в российском Центре.

По данным российских военных, для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. В том числе были уничтожены 1 танк, 6 БМП и 5 пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

В Центре сообщили, что российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии, 4 сирийских военнослужащих получили ранения.

"После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен. Мы обращаем внимание, что это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Призываем турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения", – отмечалось в заявлении центра.

Со своей стороны в Минобороны Турции заявили, что в ходе операции в сирийской провинции Идлиб было уничтожено 50 военнослужащих армии Сирии, пять танков, два БТР и гаубица.

А глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар предложил Вашингтону обеспечить Анкару зенитными ракетными комплексами Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб.

В МИД РФ считают, что поддержка Турцией атаки боевиков в Идлибе рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части Сирии.

"Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выразив "серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции".

Переговоры продолжаются

По мнению российского эксперта по Ближнему Востоку Алексея Малашенко, Турция будет продолжать попытки вернуть контроль над Идлибом.

"У меня такое ощущение, что турки хотят Россию дожать, потому что они сейчас на коне, они считают, что всю эту заварушку начал Башар с разрешения России, а они не виноваты, они все соблюдали. Ну вот теперь наказывают Башара, заодно и Россию", – сказал Малашенко "Интерфаксу".

По его словам, турки хотят контролировать Идлиб за счет так называемых умеренных исламистских организаций.

При этом, считает Малашенко, обострение ситуации не выгодно ни одной из сторон, поэтому скорее всего, конфликт удастся решить в ходе переговоров.

Военный эксперт, академик Алексей Арбатов согласен с тем, что Турция не пойдет на прямой конфликт с Россией в Сирии, но может, по его словам, перейти к масштабным боевым действиям против сирийской армии в Идлибе.

"Конечно, Эрдоган будет избегать прямых столкновений с Россией. Я даже думаю, что он даже авиацию нашу не будет перехватывать или сбивать, если они будут осуществлять ракетно-бомбовые удары. Но, слава богу, российские войска на земле не воюют, и в этом смысле у Эрдогана полная свобода применения тяжелой техники, артиллерии и сухопутных войск", – сказал "Интерфаксу" Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

Он также считает, что расчеты на то, что Турция может в долгосрочном плане стать союзником России или партнером, не оправдались.

По мнению эксперта, страны будут делать все возможное для сохранения своих позиций, поскольку у обоих есть серьезные противоречия с западными странами, и не исключает возможность мелких столкновений и инцидентов между турецкими и российскими военными.

"Инциденты возможны, и обострения возможны, перестрелки, перехват самолетов и вертолетов. Это уже у нас было несколько лет назад, это может повториться в большем масштабе. Конечно, обе стороны приложат усилия, чтобы это не разрослось в большую войну, но такого рода столкновения вполне вероятны", – считает академик.

При этом, по мнению Арбатова, Турция может приступить к масштабным боевым действиям против сирийских правительственных сил, если они попытаются перейти в наступление.

"Эрдоган на это пойдет, если продолжится наступление армии Асада на Идлиб. Он, конечно, не отступит, он не может внутри страны потерять лицо - ставки большие сделаны, и претензии на присутствие в Сирии и контроль ее северных территорий. Если сирийская армия не остановит наступление, то турецкие войска напрямую с ней столкнутся", – уверен эксперт.

В свою очередь зампред ассоциации российских военных дипломатов, эксперт по ближневосточным конфликтам Андрей Бакланов считает, что военная активность Турции в сирийской провинции Идлиб может быть сведена к нулю в обмен на некоторые уступки.

Как пояснил Бакланов на заседании "круглого стола", из Идлиба турецкие военные могут уйти потому, что у них там нет очень важных стратегических интересов.

"Для Турции это, своего рода, разменная монета. Но чтобы они ушли с севера (Сирии, из районов сирийско-турецкой границы - ИФ) ... В трех анклавах они в школах вводят преподавание турецкого языка, откуда турки, судя по всему, никогда не собираются уходить", – отметил он.

Кроме того, эксперт оценил ситуацию как "очень тревожную", сравнимую с кризисом в отношениях России с Турцией 1958 года, когда войска Северокавказского военного округа приводились в состояние повышенной боевой готовности.

Бакланов не исключил, что протурецкие формирования в Идлибе после недавних ударов со стороны войск Башара Асада могут перейти в контрнаступление, тем более при задействовании танковых колонн – по данным российских военных, Турция за последние недели перебросила в идлибскую зону деэскалации в Сирии много военной техники и боеприпасов.

О том, что Турция и Россия продолжают изыскивать пути для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб и намерены продолжать переговоры, сообщил в эфире турецкого телеканала CNNTurk глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, переговоры с Россией по Идлибу не застопорились и продолжатся в ближайшие дни.

Акар отметил, что "Турция не намерена пересматривать сочинское соглашение по Идлибу" и целями турецкой армии в Идлибе являются сирийские силы, но не Россия.

"О противостоянии с Россией не может быть и речи", – подчеркнул он.

В то же время он добавил, что России не следует вмешиваться в действия Турции в Идлибе.

Ситуация в Идлибе вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле.

"Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии, но одновременно с этим еще раз нужно повторить, что мы ведем речь о том, что сирийские военные осуществляют борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И, по его словам, террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии, должны быть нейтрализованы.

Обозреватель Анастасия Николаева

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