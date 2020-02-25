С лайнера в карантин

25.02.20 18:14

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – Россиян с круизного лайнера Diamond Princess поместили на карантин в Приморье и Татарстане. Новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России не зарегистрировано.

Российских граждан, находившихся на круизном лайнере Daimond Princess, где была зарегистрирована крупная вспышка Covid-19, в минувшие выходные эвакуировали из Японии в Россию.

Такое решение, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, по словам Голиковой, 22 февраля в Россию вернулись восемь россиян, из которых у троих во время нахождения на лайнере выявили новый коронавирус. "Остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС", - добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что эвакуацию проводила авиация МЧС при поддержке МИД России, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдали за состоянием здоровья россиян.

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает", - отметила Голикова.

Все эвакуированные российские граждане, а также те, кто проводил эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в Казани в специализированном учреждении, где им созданы все необходимые условия для комфортного пребывания. "В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса", - отметила Голикова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, во время полета из Японии в Казань на борту были соблюдены все меры предосторожности: члены экипажа и оперативной группы были в специальных защитных костюмах. Экипаж спецборта состоял из восьми человек, дополнительно россиян сопровождали шесть сотрудников опергруппы.

В свою очередь официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что все россияне с Diamond Princess, помещенные на карантин в Казани, чувствуют себя хорошо. "Повышенной температуры не зафиксировано, пассажиры отдыхают после долгого ночного перелета", - отметила она.

Еще семь пассажиров-россиян круизного лайнера Daimond Princess 23 февраля прибыли во Владивосток. Всех их доставили в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирус. По информации правительства Приморского края, состояние у всех семи человек удовлетворительное, жалоб нет, температура в норме.

Такие меры предосторожности связаны с тем, что люди должны оставаться под наблюдением специалистов, как контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний. В инфекционном стационаре россиянам проведут все необходимые лабораторные обследования.

В Приморском территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что в пунктах пропуска за минувшие сутки специалисты досмотрели более 2 тыс. человек. Всего с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.

Правительство РФ с 20 февраля временно ограничило въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР".

Вместе с тем, усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц ведут во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ. Для этих целей используют как стационарное, так и переносное тепловизионное оборудование.

По данным Роспотребнадзора, с 31 декабря 2019 года специалисты досмотрели 371 тыс. 571 прибывшего из КНР. Среди досмотренных выявили 119 человек с признаками инфекционных болезней.

С 1 февраля в столичном аэропорту "Шереметьево", который единственный в России в настоящее время принимает рейсы из КНР, выделили и подготовили для приема таких рейсов отдельный терминал. Именно там организовали лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передачу под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 25 февраля под контролем специалистов остаются 11 тыс. 990 человек.

Для здоровых, прибывших из Китая и не имеющих возможностей проживать изолировано, в российских регионах под контролем Роспотребнадзора развернули 126 учреждений для медицинского наблюдения, где сейчас находятся 593 гражданина КНР.

Все прибывшие из КНР с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), причем, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

С начала мониторинга специалисты зарегистрировали 1 тыс. 139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. По результатам лабораторных исследований только у двух из них выявили новую коронавирусную инфекцию. 12 февраля пациентов выписали из стационаров после выздоровления.

При этом новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России не зарегистрировано.

Между тем, всего в мире, за исключением материковой части Китая, по состоянию на утро 25 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 2 тыс. 438, увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания.

Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, за сутки от коронавируса скончались 12 человек в Иране, девять - в Южной Корее, семь - в Италии, четыре - в Японии, два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксировано во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 893 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 838, из них более 630 – это пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 229 больных, в Сингапуре - 90, в Гонконге - 81, Иране - 47, Таиланде и США - по 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, в ОАЭ и Великобритании - по 13, во Франции - 12, в Макао и Канаде - по 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Испании, Омане, Афганистане, Бахрейне, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции.

В свою очередь в Китае, по информации Государственной комиссии здравоохранения КНР по состоянию на утро 25 февраля, зарегистрировано 77 тыс. 779 случаев заболевания. Причем, за сутки заболели 517 человек, 68 заболевших скончались. Всего в Китае от коронавируса скончались 2 тыс. 666 человек. Из них 2 тыс. 563 – в провинции Хубей, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших (64 тыс. 786, за сутки их число увеличилось на 499 случаев).

При этом власти Китая заявляют, что у них есть вакцина против коронавируса. Как сообщил на брифинге посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, эта вакцина "показывает иммунитет", но требуются "дальнейшие проверки и доработки".

По его словам, испытания вакцины могут быть завершены ориентировочно через восемь месяцев.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса: "Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Он отметил, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяемый от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской", - сказал посол.

Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса Covid-19, эпицентром распространения которого является город Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй. "Возможно, это вирус, как вирус SARS, от диких животных", - сказал посол.

По его словам, поиск источника вируса продолжается, версию о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяют, но пока она не подтверждена.

Обозреватель Анастасия Николаева

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