Создать семью

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26.02.20 13:08

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Фото парка "Роев ручей"
Interfax-Russia.ru – Белая медведица Аврора из парка флоры и фауны "Роев ручей" отправится в Ижевск к новому "жениху". Со своим предыдущем "сожителем" они так и не смогли обзавестись потомством.

Руководство красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" подобрало для полярной медведицы Авроры нового "жениха". Со своим предыдущим "партнером" - белым медведем Фениксом - она прожила в одном вольере почти 10 лет, однако за это время пара так и не обзавелась потомством. Зоологи надеются, что, переехав к белому медведю Балу в зоопарк Ижевска, Аврора наконец-то станет мамой.

"У белых медведей достаточно низкий потенциал размножения: самка впервые приносит потомство в возрасте 4 - 8 лет, рожает один раз в 2 - 3 года и имеет в помете 1- 2, очень редко трех медвежат, таким образом, в течение жизни, приносит не более 10 - 15 детенышей. Но что-то у Феликса и Авроры не заладилось. Физиологические особенности наших мишек не дают Авроре стать мамой, несмотря на то, что она уже давно обрела материнский инстинкт", – пояснили свое решение в "Роевом ручье".

Чтобы выбрать нового партнера для Авроры, сотрудники парка провели настоящий кастинг. Всего в Программе опеки белых медведей участвует 16 российских зоопарков. В общей сложности в них содержится 35 белых медведей, из них: 16 взрослых самок, 14 взрослых самцов и 5 медвежат в возрасте до двух лет. Больше всего животных этого вида – в Московском, Красноярском, Ижевском и Новосибирском зоопарках.

"Среди всех женихов больше всего нам приглянулся медведь Балу из Ижевского зоопарка – медведь "королевских", природных кровей с нелегкой судьбой. Попал он в зоопарк в 2014 году еще медвежонком. Военные, которые и обнаружили его на Новой земле, предложили назвать его Балу. После тщательных размышлений и консультаций со специалистами, зоологи парка решили, что Балу будет хорошей парой для Авроры", – рассказали в "Роевом ручей".

Также красноярские зоологи оценили и жилищные условия ижевского "жениха".

"В зоопарке Удмуртии, который был открыт в 2014 году, вольеры Белого севера – это уникальные сооружения. Круглый год арктические гиганты проживают в вольере с бассейном, пляжем, водопадами, айсбергами и горами. Все это для того, чтобы они могли чувствовать себя максимально комфортно. А во "внутренних" вольерах, скрытых от посторонних глаз, сформирована берлога для самок, если они решат произвести на свет потомство", – сообщили в "Роевом ручье".

Между тем, если у Авроры и Балу появятся долгожданные медвежата, все семейство перевезут обратно в Красноярск. Сейчас в парке "Роев ручей" строят вольер для полярных медведей, аналогов которому нет ни в одном зоопарке Евразии.

"Планируется, что в вольере будет целых три просторных бассейна с подводным остеклением, обширные выгулы, берлоги, а том числе и родовые, горки, айсберги и никаких железных клеток. Но эти вольеры рассчитаны на создание двух полноценных семей с медвежатами. Поэтому, чтобы не терять время и "сыграть свадьбу", было принято решение отправить Аврору погостить к "жениху", – пояснили в парке красноярском флоры и фауны.

К слову, до Ижевска Аврору повезут на специальном автотрейлере. В дороге ее будет сопровождать сотрудник парка с запасом пищи, воды и лакомств.

"А мы будем ждать хороших новостей и нового белого медвежонка, рожденного Авророй и Балу", – добавили в парке.

Кстати, как заверили в "Роевом ручье", бывший "сожитель" Авроры – Феникс – тоже долго не останется в одиночестве. Сейчас в парке подрастают еще две белых медведицы – Марфа и Урсула, одна из которых в будущем станет "невестой" Феникса. Зоологи очень надеются, что и у этой медвежьей пары тоже однажды появятся детеныши.

Как известно, белые (или как их еще называют полярные) медведи – единственные крупные хищники на Земле, которые до сих пор живут на своей исконной территории – на побережье и островах Северного ледовитого океана. При этом большую часть жизни такие хищники проводят в море среди дрейфующих льдов.

Масса тела взрослого белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца – 400-450 кг, самки - 350-380 кг. Основной добычей белых медведей являются кольчатая нерпа и лахтак (морской заяц). Также эти хищники могут охотиться на моржей и белух.

Белые медведи, как правило, держатся поодиночке, социальных групп они обычно не образуют. В природе такие хищники живут порядка 20-30 лет (самцы – до 20 лет, самки – до 25-30 лет). В неволе же рекорд продолжительности жизни белого медведя составляет 45 лет.

Интересный факт – в отличие от своих бурых собратьев белые медведи не впадают в спячку. Более того, в этот период в укрытии остаются только родившие самки. Всю зиму (с января по март) медведицы проводят в берлоге со своими детенышами – не едят, не пьют, но и не спят. Выживают они за счет запаса жира.

К сожалению, в результате неконтролируемого промысла к середине прошлого столетия численность данного вида в ряде районов крайнего севера и Арктики резко сократилась. Первой страной, которая запретила охоту на белого медведя, стал СССР (в 1956 году). В 1973 году подобные меры ввела Норвегия и ряд других арктических стран мира (Соглашение о сохранении белых медведей). В настоящее время ряд важных для белого медведя мест обитания входит в состав государственных природных заповедников (в том числе Остров Врангеля, Большой Арктический), национального парка "Русская Арктика", заказников и резерватов, но, к сожалению, они не охватывают все ключевые районы размножения, охоты и миграций вида.

В разной степени белым медведям угрожает браконьерство, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды (морскую акваторию и прибрежные экосистемы Арктики загрязняют пестициды, радионуклиды, продукты сгорания топлива, тяжелые металлы, горюче-смазочные материалы, нефть).

Сейчас, по оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. особей. Однако уже к 2050 году популяция этого вида в результате указанных факторов может сократиться на 30%, поэтому белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Обозреватель Наталья Пономарева

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