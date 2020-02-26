Процедурный вопрос

26.02.20 18:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru - Плебисцит по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Окончательно дату голосования утвердят после прохождения всех процедур по тексту поправок.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке внесения изменений в Конституцию России согласился с предложением провести общенародное голосование по поправкам в основной закон 22 апреля.

День голосования по поправкам в Конституцию РФ сделают выходным. Такое предложение содержится в поправках ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию РФ, касающихся процедуры проведения общенародного голосования. Соответствующие поправки накануне поступили в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Как сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников, назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование.

Крашенинников отметил, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В поправках также закрепляются следующие принципы проведения голосования: граждане РФ участвуют в общероссийском голосовании на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании; участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.

"Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Подготовка и проведение общероссийского голосования осуществляются открыто и гласно, исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников общероссийского голосования", - предусматривают поправки.

Финансирование проведения общероссийского голосования предлагается провести по аналогии с финансированием референдумов в РФ - за счет средств федерального бюджета, при этом предусмотреть и право регионов выделять финансирование.

Порядок финансового обеспечения подготовки и проведения общероссийского голосования определит Центральная избирательная комиссия.

ЦИК также утвердит форму и текст бюллетеня для голосования, порядок изготовления и доставки бюллетеней, а также порядок контроля за их изготовлением и доставкой, рассказал Крашенинников журналистам.

К полномочиям Центральной избирательной комиссии РФ также отнесены обеспечение "информирования граждан РФ о подготовке и проведении общероссийского голосования, в том числе возможность их ознакомления с текстом изменений в Конституцию, а также установление порядка аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования".

Центральная избирательная комиссия должна утвердить порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о назначении общероссийского голосования.

ЦИК РФ подведет и итоги общероссийского голосования, добавил парламентарий. Для этого Центризбиркому дается не более пяти дней после дня его проведения. А официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования.

Согласно поправкам, для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей, сказал Крашенинников.

По его словам, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из регионального бюджета, местного бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении.

Поправки также предусматривают, что для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование.

Окончательная дата голосования будет определена после прохождения всех процедур по утверждению текста поправок. То есть, как пояснял Крашенинников, по дате голосования сначала пройдет второе, потом третье чтение, принятие Советом Федерации и так далее...

Разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию перед голосованием будут волонтеры. На минувшей неделе глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров.

По заявлению ассоциации, для этой работы планируется набрать 100 тыс. волонтеров, которые пройдут специальное обучение.

Информирование будет осуществляться в течение двух недель перед общероссийским голосованием. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей.

Предполагается, что в бюллетени общероссийского голосования будет включен только один вопрос: согласны ли граждане с поправками, и два варианта ответа. Голосование будет проходить пакетом. Для этого его и будет сопровождать масштабная информационная кампания. В рамках нее, в частности, будут выпущены специальные брошюры, сделают мобильное приложение и специальный сайт, где можно будет подробно изучить пакет поправок, когда его одобрит Федеральное собрание.

Помимо поправок, предложенных президентом, в рабочую группу поступили сотни предложений. И еще на прошлом заседании Путин заметил, что все поступающие предложения невозможно включить в основной закон, хотя, по его словам, и "под сукно" они не должны попасть.

"Если что-то не помещается в Основной закон, или нецелесообразно это делать в Основном законе, это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов", - сказал глава государства, предложив часть предложений направить в Госдуму и Совет Федерации, другую - в регионы и муниципалитеты, а третью - в правительство.

Законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении единогласно поддержала Госдума 23 января. Изначально второе чтение документа намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем - до 2 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин не исключал, что второе чтение может пройти 10 марта.

Эту же дату предложили члены рабочей группы по подготовке изменений ы Конституцию.

Число предложенных поправок на данный момент превышает 900. При этом сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее уточнял, что всего смысловых поправок в Конституцию будет около 40.

"Но в тексте правок будет больше, потому что есть поправки сквозные, когда одна поправка требует изменения текста в нескольких местах", - пояснял сенатор.

Большую часть текстов поправок уже утвердила рабочая группа, и поддержали профильные думские комитеты. Так, решено пока не изменять преамбулу Конституции, однако внести правки, которые изначально предлагались, в нормативный текст Основного закона.

В частности, в главу третью (Федеративное устройство) впишут недопущение фальсификации исторических фактов и "подвиг защитников Отечества в Великую Отечественную войну", а в шестую главу (Правительство) - поддержку традиционных семейных ценностей.

Кроме того, думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал предложение увеличить президентскую квоту сенаторов с 17 до 30 человек, из них семерым давать этот статус пожизненно. Бывшие президенты России смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации после окончания срока своих полномочий, а также в случае их досрочного прекращения в связи с отставкой.

Также в Конституции могут прописать запрет на "действия, направленные на отчуждение территорий РФ", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы или другие действия".

Президент РФ подтвердил, что поддерживает фиксацию в Конституции РФ этого положения. "Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешают в будущем МИДу вести работы по демаркации границы", - сказал Путин на встрече с рабочей группой.

Также глава государства считает возможным внесение в Конституцию специального положения о недопустимости фальсификации отечественной истории. "Все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - добавил президент.

Причем, как полагает глава РФ, все поправки в Конституцию, в том числе, касающиеся полномочий президента, должны вступать в силу сразу же после их одобрения гражданами страны.

Путин отметил, что, так как поправки в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование, "то тогда граждане, если они соглашаются с этими предложениями, как бы и разрешают нам с вами часть полномочий президента передать в Федеральное Собрание, и здесь нет никаких противоречий".

В голосовании по поправкам в Конституцию, как ожидается, примут участие 66% россиян. Вместе с тем, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знают 23% опрошенных, в то время как 77% респондентов не в курсе сути предложений по поправкам.

Согласно исследованию, россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) таким предложениям, как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальная поддержка детей, ежегодная индексация пенсии, запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счет за рубежом.

Обозреватель Анастасия Николаева

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