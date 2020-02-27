Запланированное убийство

27.02.20 14:22

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

Interfax-Russia.ru – Двух подростков, готовивших нападение на школу, арестовали в Саратове. Ранее аналогичные нападения были предотвращены в Керчи.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ накануне сообщил о задержании двух пятнадцатилетних подростков, планировавших вооруженное нападение на школу в Саратове. По информации ЦОС, оба задержанных состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида" и готовили вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений Саратова.

Подростков задержали на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья, при нападении помимо огнестрельного оружия они планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых нашли в интернете.

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.30 и п."а", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц).

Волжский районный суд Саратова 26 февраля поддержал ходатайство следствия и арестовал подозреваемых на два месяца. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Из видеозаписи допроса подозреваемых, распространенной Центром общественных связей ФСБ, следует, что нападение на учебное заведение планировалось в мае, по расчетам подростков, должно было погибнуть до 40 человек.

"Все это (задержание – ИФ) произошло еще 24 декабря. Они пошли посмотреть обрез, обнаруженный (одним из подростков – ИФ) в гаражах", – сказал журналистам у здания суда мужчина, представившийся дедушкой одного из подозреваемых. Также он заявил, что в их доме "оружия никогда не было".

Информированный источник сообщил агентству, что оба мальчика учились в восьмом классе в одной из школ в центре города, оба росли в благополучных семьях. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился создать специальную комиссию под руководством заместителя председателя регионального правительства Сергея Наумова для оказания необходимого содействия следствию. В комиссию вошли руководители министерства образования, комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка и другие заинтересованные ведомства.

Со своей стороны саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя взяла ситуацию под личный контроль.

"Не только родители, но и все мы – взрослые – должны помнить об ответственности за жизнь и здоровье наших детей. Это вопрос не открытости или закрытости информационного пространства, а безопасности наших детей, нашего будущего. Конечно, мы понимаем, что задумка теракта изначально была обречена на провал, но сама симптоматика опасна. Эта искаженная детская фантазия привела к недетским последствиям", – подчеркнула Загородняя.

Она напомнила, что уже давно поднимает вопрос об информационной безопасности несовершеннолетних, о недопустимости свободного размещения деструктивного контента в группах в социальных сетях, о необходимости немедленного закрытия таких групп, блокировки контента.

"К условиям обучения детей в школах должностные лица должны подходить с высочайшей степенью ответственности, и одна из главных задач – это повидаться деструктивных проявлений в подростковой среде. И работа должна идти по всем направлениям – от входного контроля до точечных бесед с участием представителей правоохранительных органов", – считает Загородняя.

Между тем, на минувшей неделе ФСБ сообщала о пресечении аналогичных нападений в Керчи, которые также планировали подростки.

Сотрудники ФСБ пресекли в Керчи подготовку терактов в двух образовательных учреждениях местными жителями 2003 и 2004 годов рождения, которые являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в 2018 году.

По данным ФСБ, для совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.

По адресам проживания задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных, заявили в спецслужбе.

Один из задержанных подростков – учащийся 9 класса городской школы N15, второй – студент Керченского морского колледжа.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору).

При этом, как рассказала агентству "Интерфакс-Юг" уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева, молодые люди характеризовались в основном положительно.

"Резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого. Они не попадали в поле зрение правоохранителей, не стояли на учете, ни в чем таком замечены не были", – сказала Клюева по итогам поездки в Керчь.

Она уточнила, что по одному из подростков – учащемуся колледжа – услышала только положительные отзывы.

"Все отзывы очень хорошие, родители сотрудничают с колледжем, всегда проявляют заинтересованность, откликаются, неравнодушные. Сам парень тоже характеризуется положительно, и ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и однокурсников", – отметила омбудсмен.

У второго молодого человека – школьника – были "неблагополучные моменты в жизни".

"Там сложности в семье – один из членов семьи болен. Может быть, из-за того, что родители ушли в эту ситуацию и перестали уделять внимание мальчику, это и оттолкнуло его. В классе он тоже не очень коммуникабельным был", – рассказала Клюева.

Во время поездки в Керчь состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних, по итогам которого детский омбудсмен сделала вывод, что "органы профилактики взаимодействуют не очень тесно".

Со своей стороны уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала Генпрокуратуру провести проверку системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в Крыму.

Она напомнила, что стрельба в керченском колледже в октябре 2018 года, когда погибли 20 человек, в большинстве – дети, стала поводом для разработки в Крыму мер по профилактике и предупреждению подобных случаев.

Омбудсмен в частности представила предложения региону, в том числе, министру образования Крыма, касающиеся усиления безопасности образовательной среды. Власти республики составили "дорожную карту" по реализации мер антитеррористической защищенности до 2024 года. Были подготовлены методические рекомендации, сборник нормативно-правовых документов по вопросам антитеррористической защищенности.

Вместе с тем, в аппарате детского омбудсмена считают, что в Минобразования республики не уделяют должного внимания вопросам воспитания учащихся и не понимают важность данной работы.

"Можно бесконечно писать нормативно-правовые акты и дорожные карты, выделять средства и усиливать охрану образовательных организаций, проводить лекции и семинары, но без внимания к качеству воспитательной работы в системе образования, системных решений в этом направлении, а также без индивидуального подхода к каждому ребенку успеха не будет", – заявила Кузнецова.

По данным ЦОС, с 2018 года всего было выявлено около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ, предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения, пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов экстремистской идеологии.

Спецслужба отмечает, что совместно с органами внутренних дел была проведена профилактическая работа более чем с 7 тыс. подростков, "подпавших под влияние деструктивных идей".

"Планировавшими нападения лицами являлись социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи", – отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.

При этом, по данным спецслужб, все они были участниками ориентированных на возрастную категорию 12-17 лет интернет-сообществ, "пропагандирующих идеологию убийств".

Основной задачей ФСБ в рамках обеспечения безопасности учебных заведений считает "проведение профилактической работы с подростками, попавшими под влияние экстремистской идеологии". К этой работе привлекаются представители региональной власти, органов внутренних дел, учебных заведений, квалифицированные психологи.

Обозреватель Анастасия Николаева

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