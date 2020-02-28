Небезопасный отдых

28.02.20 15:07

© РИА Новости. Алессандро Рота

Interfax-Russia.ru – Россиянам рекомендуют временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с коронавирусом. Российский турбизнес может потерять больше 20 млрд рублей.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти – по данным на 28 февраля, заражено более 83 тыс. человек. При этом, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, на Китай приходится 78 тыс. 824 подтвержденных случаев заболевания, а за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 4 тыс. 441 человека.

Вне пределов материкового Китая число больных также растет: по данным на 28 февраля, по всему миру заболело еще 910 человек, в то время как в Китае выявлено 327 новых заболевших. В Южной Корее зарегистрировано 256 новых больных, а общее число инфицированных выросло до 2 тыс. 22 при 13 случаях летального исхода.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения во всем мире уже превышает число новых случае в Китае. Также растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.

По данным ВОЗ, на утро 28 февраля коронавирус зафиксирован в 46 странах мира. За исключением материковой части Китая, больше всего больных – 1 тыс.766 – выявлено в Южной Корее, на территории Японии – 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме. В Италии насчитывается 650 больных, Иране – 245, Сингапуре – 96, в Гонконге – 93, США – 60, Кувейте – 43, Таиланде – 40, во Франции – 38, в Бахрейне – 33, на Тайване – 32, в Австралии – 23, Малайзии – 22, Германии – 21, Вьетнаме – 16, Великобритании – 16, ОАЭ – 13, Канаде и Испании – по 12, Макао – 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке.

Накануне МИД РФ рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и ряд областей Италии. Находящимся там россиянам рекомендовали связаться с посольствами РФ в этих странах.

До этого вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила о решении прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и его дальневосточной "дочки" "Авроры", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. При этом в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air.

Также Россия временно ограничивает въезд иностранных граждан с территории Южной Кореи. Согласно распоряжению правительства, ограничение начинает действовать с 1 марта в воздушных пунктах пропуска, кроме аэропорта "Шереметьево". И не коснется граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.

МИД РФ поручено уведомить Республику Корея и другие государства, интересы которых может затронуть данное распоряжение, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что эти меры временные.

С 28 февраля также введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана и выдачу обычных виз (кроме деловых и гуманитарных) гражданам Ирана. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Что касается Италии, то, по словам Голиковой, ввести в отношении этой страны ограничительные меры "достаточно сложно", поскольку она входит в Евросоюз. Поэтому Ростуризму и МИДу рекомендовано обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию.

Помимо этого, Минтранс РФ принял решение временно приостановить с 4 марта пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Дело в том, что маршрут поезда проходит по территории Италии, в том числе через Милан (регион Ломбардия), где на данный момент выявлено больше всего в Италии случаев заражения коронавирусом. Помимо Италии и Франции маршрут пролегает через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию и Монако.

При этом ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином.

Со своей стороны Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах.

Как отметили в ведомстве, туроператоры и турагентства должны в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Италию, Южную Корею и Иран, о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения (замена направления (места отдыха), переноса сроков совершения путешествия и т.д.) или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.

В агентстве также напомнили, что российские туристы имеют право полностью вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран в случае, если путешествие еще не было начато.

Впрочем, как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, турпоток из России в Иран очень скромный, поэтому запрет на продажу туров в эту страну мало на что повлияет.

Она отметила, что направление почти не пользуется популярностью у молодых туристов, поскольку они "не хотят ездить в организованных группах". Кроме того, по ее словам, спрос на направлении тормозит и тот факт, что многие люди путают Иран с Ираком, хотя в отличие от последнего Иран – это тихая и спокойная страна. В среднем туроператоры собирают в Иран в месяц по 8-10 человек, и это люди среднего и старшего возраста.

"А вот число иранцев, посещающих Россию, в последние годы заметно выросло. Они прилетают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Россию они едут за "глотком свободы" – здесь множество торговых центров, свободно продается алкоголь и другие товары, которые недоступны иранцам дома. И все равно Иран не входит в топ-25 въездных рынков для РФ", – добавила Тюрина.

Совсем иначе обстоят дела с Италией, хотя пока российские туроператоры не наблюдают большого числа аннуляций туров.

"Последние месяцы Италию активно бронировали и на февраль, и на 8 марта, глубина продаж у туроператоров доходила до октября, поэтому запрет реализации туров больно ударил по их планам. В связи с рекомендациями Ростуризма компании вынуждены отменять круглогодичные чартерные программы в страну. Тем не менее, от туров на ближайшие даты российские туристы не отказываются, особенно горнолыжники – аннуляции носят единичный характер. В случае отказа туроператоры возвращают деньги за тур согласно российскому законодательству", – рассказала Тюрина.

По ее словам, в качестве альтернативы туристам, желающим заменить тур в Италию, предлагают экскурсионные поездки в Чехию, Стамбул или Францию. Горнолыжникам предлагают туры в Австрию, а любителям пляжного отдыха – в Турцию, ОАЭ, Сочи и Крым.

Пресс-секретарь РСТ отметила, что основные убытки из-за приостановки продаж туров в Италию понесут туроператоры.

"Компании будут осуществлять возврат средств туристам в полном объеме, но отельеры не вернут деньги туроператорам. То же самое касается предоплаченной перевозки, ведь решение Ростуризма и Роспотребнадзора не распространяется на авиакомпании", – пояснила эксперт.

РСТ уже обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнеров туроператоров как за рубежом, так и в России.

Тюрина напомнила, что рекомендацию не посещать Китай Ростуризм выпустил 24 января, а через месяц последовало указание для туроператоров временно приостановить формирование и реализацию туров в Италию, Южную Корею и Иран.

"На этих направлениях работает более 40 российских туроператоров. И по закону они обязаны вернуть туристам деньги в полном объеме, если те еще не начали путешествие", – сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений.

"А в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки, ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность", – заключила Тюрина.

Российский турбизнес предварительно оценил суммарные потери от закрытия направлений в связи с распространением коронавируса в 27 млрд рублей.

"Это предварительные данные без учета потерь на итальянском направлении", – сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, добавив, что сумма включает выплаты туристам, которые отказались от оплаченных туров.

По ее словам, аналитики АТОР мониторят ситуацию, и объем ущерба будет уточняться.

Обозреватель Анастасия Николаева

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