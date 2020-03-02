Сирийский вопрос

02.03.20 14:46

© РИА Новости. Александр Мельников

Interfax-Russia.ru – Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии 5 марта. Москва на фоне обострения в Идлибе усиливает группировку носителей высокоточного оружия в Средиземном море.

Усиление группировки

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты. Также у России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Так, по данным на конец сентября прошлого года, на авиабазе Хмеймим насчитывалось около 30 самолетов и вертолетов – истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

На минувшей неделе через Босфор в Средиземное море проследовали корабли "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович". Как сообщил журналистам официальный представитель Черноморского флота России Алексей Рулев, фрегаты, оснащенные ракетным комплексом "Калибр-НК", "совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского флота (ВМФ) в Средиземном море".

"Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", – отметил представитель Черноморского флота.

Вслед за "Адмиралом Макаровым" и "Адмиралом Григоровичем" 28 февраля в Средиземное море также вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск".

Как сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор, БДК, направляющийся в Сирию, проходил проливы под пристальным вниманием сопровождавших его двух катеров береговой охраны Турции и катера морской полиции Стамбула.

Это первый поход "Орска" в Сирию в текущем году, который осуществляется на фоне эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб между боевиками оппозиции (их поддерживают турецкие войска) и правительственными силами Дамаска.

По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, за счет усиления фрегатами российская эскадра в Средиземном море получит дополнительные ударные возможности.

"Если это не плановая замена кораблей, можно предположить, что идет речь об усилении сил, находящихся в Средиземном море для выполнения каких-то боевых задач. Оба фрегата оснащены "Калибрами", – предположил Кравченко в беседе с "Интерфаксом".

При этом собеседник агентства не считает, что российские военные решили направить корабли из Севастополя в Средиземное море из-за опасений, что Турция закроет черноморские проливы.

"В данной ситуации это не произойдет. Ведь есть конвенция Монтрё, мы не ведем войну с Турцией", – сказал адмирал.

Между тем, как сообщали турецкие СМИ, Анкара в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривала возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

По мнению главного редактора "Морского бюллетеня", эксперта по морскому праву Михаила Войтенко, турецкие власти действительно могут закрыть проливы для прохода российских военных кораблей в Средиземное море в связи с обострением ситуации в Идлибе.

"Я думаю, они смогут увязать с международным правом, если сильно приспичит", – заявил Войтенко "Интерфаксу".

Решить проблему

Усиление группировки ВМФ РФ в Средиземном море проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации Идлибе и разногласий между Анкарой и Москвой.

На минувшей неделе в результате ударов сирийских ВВС в Идлибской зоне погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные, в свою очередь, с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

Как заявили в Минобороны РФ, такие потери турецкой стороны стали следствием того, что Анкара не предупредила о своих подразделениях в районе населенного пункта Бехун, где турецкие военные попали под огонь армии Сирии. Кроме того, по данным Минобороны РФ, турецкие военные находились в боевых порядках бандформирований.

Тем не менее Россия приняла меры, чтобы армия Сирии прекратила огонь для эвакуации пострадавших и погибших турецких военных.

Накануне министерство обороны Сирии приняло решение закрыть с 1 марта воздушное пространство над Идлибской зоной деэскалации.

"На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", – сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

ЦПВС за минувшие сутки зафиксировал 25 обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил Журавлев. По его словам, в общей сложности были обстреляны 10 населенных пунктов в провинции Латакия, пять населенных пунктов в провинции Алеппо, два населенных пункта в провинции Идлиб.

По данным сирийских военных, турецкие истребители F-16 1 марта сбили два самолета ВВС Сирии, летчики катапультировались и находятся в безопасности. Анатолийское агентство новостей сообщило, что турецкая армия наносила удары по военному аэродрому "ан-Найраб" на юго-востоке сирийской провинции Алеппо.

Со своей стороны сирийские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть турецких ударных беспилотников над Идлибом. По словам сирийских военных, турецкие беспилотники наносили удары по позициям правительственных войск, поддерживая действия боевиков.

Сирийское военное командование также перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление. Как сообщает портал Al-Masdar, колонна с подкреплением уже прибыла на юг провинции. Причиной для переброски войск стали потери сирийских правительственных сил в боях против боевиков и в результате проводимых турецкими военными обстрелов. Армия Сирии лишилась ощутимого количества военной техники и вооружения, и эти потери как раз восполнит полученное от РФ вооружение.

Al-Masdar не поясняет, какая именно военная техника прибыла в Идлиб, однако называет ее современной.

Кроме того, сирийское военное командование усилило систему ПВО в Идлибе и рассчитывает, что это позволит эффективнее противостоять ударам ВВС Турции.

Между тем, как заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, Анкара не желает противостояния с Россией.

"Мы не нацелены на противостояние с Россией. Наша единственная цель заключается в том, чтобы остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию", – приводит слова Акара Анатолийское агентство новостей.

Министр пообещал, что, основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов.

Со своей стороны в Кремле напомнили, что все военные других стран за исключением России находятся в Сирии в нарушение международного права.

"Россия – это единственная страна, которая имеет в Сирии своих военных на законной основе по просьбе легитимного сирийского руководства. Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, "любые действия сирийских военных направлены в последние дни на противодействие террористическим группировкам".

Песков также напомнил, что в соответствии с сочинскими договоренностями "именно Турция была обязана обеспечить режим неактивности этих террористических элементов".

"К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила. Террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы, и они также наносят удары по российским военным объектам", – продолжил он.

Песков подчеркнул, что, "несмотря ни на какие заявления, разумеется, борьба с этими террористическими элементами будет продолжена". Позже он подтвердил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 5 марта в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, Россия сохраняет приверженность сочинским договоренностям по Сирии.

"Она (позиция – ИФ) будет абсолютно последовательной, неизменной, это та же позиция, которая излагалась на самых различных уровнях – и президентом Путиным, и министром иностранных дел Лавровым, и также нашей межведомственной рабочей группой, нашей межведомственной делегацией, которая в последние дни работала с турецкими коллегами", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Москва выступает за территориальную целостность Сирии, поддерживает Сирию в ее намерениях продолжить борьбу с террористами, с террористическими группами, в том числе с теми, которые находятся в списке Совета Безопасности ООН, в списке террористических группировок.

"Естественно, здесь мы придаем большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнерами", – сказал Песков.

Комментируя возможность новой военной операции Турции в Сирии, он призвал дождаться запланированных переговоров российского и турецкого президентов.

Со своей стороны Эрдоган, как сообщает газета Daily Sabah, на запланированной встрече рассчитывает согласовать прекращения огня в сирийском Идлибе.

"Мы оценим развитие обстановки в Идлибе с российским президентом Владимиром Путиным. Я надеюсь, что мы сможем содействовать прекращению огня и предпринять другие меры, чтобы решить проблему", – сказал он, выступая в Анкаре.

Обозреватель Анастасия Николаева

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