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Компенсация профессионалам

Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.

Москва считается одним из регионов России с наименьшим уровнем безработицы. Тем не менее, люди трудоспособного возраста сталкиваются с проблемами при поиске работы. Часто человеку просто не нравится выбранная профессия, но по разным причинам он продолжает заниматься нелюбимым делом. По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, около 44% опрошенных готовы пройти переобучение и полностью сменить сферу деятельности. Однако чем старше человек, тем реже он решается на кардинальные перемены в жизни.

С трудностями сталкиваются и довольные своей профессией работники: со временем им не хватает знаний, а деньги и время на повышение квалификации есть не у всех. Отчасти с этой проблемой помогают справляться сами работодатели, которые направляют перспективных работников на обучение.

Теперь московские компании могут получить от города субсидии на профессиональное обучение сотрудников: 25 февраля департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР) объявил о старте приема заявок на субсидирование профессионального обучения работников. Предприятия смогут получить компенсацию до 95% расходов – около 120 тыс. рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям. Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 млн рублей.

Данная мера предусмотрена поправками, которые были внесены в постановление правительства Москвы от 17.03.2013 N618-ПП. Изменения вступили в силу в этом году.

"С быстрым ростом рынка растут и требования работодателей к своим сотрудникам: чтобы им соответствовать, работники должны постоянно повышать свою квалификацию. В то же время далеко не все компании могут позволить себе выделить средства на обучение сотрудников. Внесение изменений в постановление N618-ПП должно улучшить ситуацию с профессиональной подготовкой трудоспособного населения Москвы", – подчеркивает руководитель ДПИР Алексей Фурсин.

По данным ведомства, список актуальных специальностей был сформирован на основе анализа актуальных и перспективных направлений развития кадрового потенциала отраслей экономики с учетом международных и российских перечней профессий, специальностей и стандартов. В частности, в нем были учтены данные, предоставленные министерством труда и социальной защиты населения РФ, сведения профильных городских департаментов и союза "Молодые профессионалы".

В результате в перечень субсидируемых направлений вошли 136 профессий в таких областях, как информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, промышленная экология и биотехнологии, авиационная и ракетно-космическая техника, социология и социальная работа, сервис и туризм, изобразительное и прикладные виды искусств.

На сегодняшний день дополнительное профессиональное образование получили около 2 млн россиян. Согласно поставленным в национальном проекте "Образование" задачам, к 2024 году дополнительное образование должны получить порядка 3 млн человек.

Для того, чтобы получить субсидию из городского бюджета, претенденты должны отвечать ряду требований. Среди необходимых критериев – регистрация юрлица в Москве в качестве налогоплательщика, отсутствие задолженности по налогам и сборам в размере более 100 тыс. рублей, выплата зарплаты сотрудникам в течение предшествующего года не ниже минимальной заработной платы, наличие действующих договоров об образовании, по которым обучение окончилось в период с 1 января предыдущего года.

В свою очередь сотрудник, прошедший переподготовку за счет компании, обязан проработать в организации не менее года после окончания обучения.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Наталья Сергунина считает, что данная мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.

"Ежегодно формируется список приоритетных для города профессий. Сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Субсидии – это в первую очередь мера поддержки предпринимателей. Но что не менее важно: благодаря такой поддержке в Москве растет число высококвалифицированных работников", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Чтобы подать заявку, компаниям необходимо обратиться в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы до 15 апреля.

Эксперты, опрошенные Interfax-Russia.ru, поддержали эти инициативу. Так, по словам генерального директора компании-разработчика компьютерного обеспечения в области образования, развития и оценки ООО "РФТехно" Георгия Саатчяна, для многих предприятий важно, чтобы сотрудники не теряли квалификацию, поэтому их обучение должно быть непрерывным.

"Прекрасная инициатива. Считаю ее очень полезной, поскольку в современном мире профессиональное обучение и переобучение сотрудников – процесс непрерывный. Чтобы внедрять наиболее новые производственные и управленческие технологии, мы должны проходить постоянное переобучение. Да и финансовая ситуация сейчас у компаний не очень простая", – сказал Саатчян.

Он считает, что обучение должны проходить все сотрудники компании, независимо от возраста и времени окончания вуза.

Генеральный директор компании "KUKA Россия" Дмитрий Капишников также считает, что обучение сотрудников не связано с возрастом, и получать новые знания должны все сотрудники компании.

"Думаю это будет востребовано у всех возрастных категорий. Наш многолетний опыт работы с движением WorldSkills говорит, что категория 50+ интересуется робототехникой не меньше, чем молодые люди", – рассказал Капишников в беседе с Interfax-Russia.ru.

Он также напомнил, что новые знания помогают взрослым по-новому использовать свой опыт. Поэтому обучение взрослых людей чаще дает краткосрочный эффект, а "обученные молодые люди за счет эффективного развития дают хороший эффект в средне- и долгосрочный перспективе".

"Инициатива, безусловно, полезна. Обучение сотрудников позволяет расширить кругозор и, как следствие, дает предприятиям возможность посмотреть на свое производство новым взглядом. Уверен, что это поможет не только повысить квалификацию сотрудников, но и эффективность работы самих предприятий", – сказал Капишников.

Обозреватель Ольга Потапова

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