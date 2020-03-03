Право на матч победителей

03.03.20 13:52

Фото UEFA

Interfax-Russia.ru – Россия впервые получила право на проведение матча за Суперкубок УЕФА. В 2023 году матч пройдет в Казани.

Суперкубок УЕФА – Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) – это официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона. Турнир был основан в 1972 году репортером голландской газеты De Telegraaf Антоном Виткампом, который позже стал редактором спортивного отдела этого издания.

Изначально Суперкубок разыгрывался в спаренном матче – дома и на выезде, хотя были и исключения. Команда, забившая больше мячей по сумме двух игр, признавалась победителем.

В настоящее время в матче за Суперкубок участвуют клубы-победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Исход поединка решается в одном матче.

Регламент матча аналогичен формату финалов еврокубков. Если после основного времени счет остается ничейным, добавляются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, исход матча решается в серии пенальти.

Первым обладателем Суперкубка УЕФА является амстердамский "Аякс", текущий обладатель награды – "Ливерпуль" (Великобритания), 14 августа 2019 года победивший "Челси" (Великобритания) после счета 2:2 в серии пенальти 5:4.

Всего Суперкубок выигрывали 24 различные команды, наиболее титулованными из которых являются итальянский "Милан" и испанская "Барселона", выигравшие в разные годы по 5 трофеев. Среди российских футбольных команд за всю историю Суперкубка был всего один победитель – в 2008 году петербургский "Зенит" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Лучшим игроком матча был признан португалец Данни, для которого тот матч был дебютным в составе "Зенита".

Суперкубок – переходящий приз. Взамен команда навсегда вручает его копию. В случае завоевания каким-либо клубом переходящего приза 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности – приз остается в этом клубе навечно. Впервые его получил на вечное хранение "Милан" в 2007 году после победы над "Севильей" (3:1). В 2015 году трофей получила "Барселона" после пятой победы в общей сложности.

Заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году Казань официально подала в конце октября прошлого года. В заявочной кампании также участвовали Хельсинки (Финляндия), Минск (Белоруссия), Белфаст (Великобритания) и Тирана (Албания).

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, у Казани были все шансы принять матч Суперкубка.

По его словам, место проведения Суперкубка выбирается в конкурентных условиях среди крупных городов мира.

"Заявочная кампания не менее серьезная, чем была на право проведения Универсиады или чемпионата FINA (…) Конкуренция огромная, но мы все же поборемся", – пояснил он.

Заявку поддержали на федеральном уровне и в Российском футбольном союзе.

Решение о проведении Суперкубков 2022 и 2023 года исполнительный комитет УЕФА озвучил накануне. Так, право проведения матча в 2022 году досталось Финляндии, а 2023 года – России. Перед голосованием Федерация футбола Албании сняла кандидатуру Тираны на проведение Суперкубка.

Примечательно, что на решение провести Суперкубок УЕФА в России никак не повлияло решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении страны права принимать крупнейшие международные соревнования.

Матч Суперкубка в 2023 году состоится в столице Татарстана на стадионе "Ак Барс Арена" ("Казань Арена").

"Мы в очередной раз подтвердили статус одной из мировых столиц спорта", – прокомментировал новость, пришедшую из Амстердама, мэр Казани, заявив, что Татарстан этим гордится и полон решимости "провести незабываемый Суперкубок УЕФА".

Метшин поблагодарил всех, кто поддержал заявку Казани на проведение этого престижного футбольного турнира – исполком УЕФА, правительство РФ, Российский футбольный союз.

Он считает, что у города есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный 45-тысячный стадион, развитая индустрия гостеприимства, армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом.

Столица Татарстана уже принимала международные события – Универсиаду 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионат мира по футболу 2018 года.

"Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими. Видимо, все это и легло в основу принятия решения. Казань – футбольный город, Россия – футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали", – заявил Метшин, добавив, что Суперкубок УЕФА даст новый импульс для развития города.

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий оценил выбор Исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых", – напомнил Слуцкий.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 тыс. 379 зрителей и удовлетворяет требованиям УЕФА.

"Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка Конфедераций и Чемпионата мира. И город, и стадион "Казань Арена", без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира", – отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Уверенность, что спортивное мероприятие будет организовано на высочайшем профессиональном уровне, выразил и председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он поздравил Казань с полученным правом провести у себя матч за Суперкубок. "Безусловно, в этом большая личная заслуга президента Татарстана Рустама Минниханова", – цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

Напомнив, что в Казани проходили матчи Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года, он заметил, что "тогда город завоевал любовь болельщиков всех стран и дружбу мирового футбольного сообщества".

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин со своей стороны отметил, что решение УЕФА провести Суперкубок УЕФА в 2023 году говорит о "высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом".

По его словам, столица Татарстана не раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга.

"Уверен, что Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдет на высшем уровне", – считает он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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