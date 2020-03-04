Противодефицитные меры

04.03.20 14:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Правительство РФ временно запретило вывозить из страны медизделия и средства защиты от инфекций, чтобы лишить спекулянтов возможности перепродавать их за границу.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое вводит запрет до 1 июня на вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, противовирусных средств и оборудования. Запрет распространяется на товары, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления в силу данного постановления.

Согласно приложению к документу, со 2 марта по 1 июня временный запрет на вывоз медизделий коснется респираторов с защитными очками третьей степени защиты; противоаэрозольных респираторов; герметичных защитных очков; полнолицевых масок с противоаэрозольными фильтрами (и самих фильтров); одноразовых комбинезонов и костюмов химической защиты; противочумных костюмов многоразового использования. Отдельно упомянуты маски, бинты, вата и марля, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. В перечень также входят: бахилы особо прочные, маски медицинские из нетканых материалов, как одноразовые, так и для много разового применения; медицинские перчатки, как стерильные, так и нестерильные; хирургические халаты, как одноразовые, так и многоразовые; медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов, в том числе индивидуальный комплект гражданской защиты для оказания первой помощи.

При этом временный запрет на вывоз из РФ ряда медицинских изделий и средств защиты не распространяется на "вывоз для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России". Также этот запрет не затронет вывоз медизделий и средств защиты физическими лицами для личного использования.

В Минпромторге РФ принятое решение объяснили мерами, направленными на предотвращение "искусственного дефицита" некоторых медицинских изделий – масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, постановление правительства полностью соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров РФ.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на растущую нехватку и перебои с поставками, а также удорожание защитных средств от коронавируса во всем мире. В результате, отметили в организации, медицинские работники оказываются плохо подготовленными к борьбе с эпидемией.

"Цены на хирургические маски выросли в шесть раз, на респираторы N95 – более чем в три раза, а защитные костюмы – в два раза", – сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге. По его словам, "поставки могут занять месяцы, манипуляции на рынке широко распространены, и средства часто продаются тому, кто больше заплатит".

В ВОЗ подсчитали, что для удовлетворения растущего мирового спроса производство средств защиты должно быть увеличено на 40%. По оценке организации, медикам ежемесячно требуется не менее 89 млн медицинских масок, 76 млн пар перчаток и 1,6 млн пар защитных очков.

Кстати, в российских регионах, которые пока не страдают от дефицита защитных средств, в рамках подготовки к возможному распространению коронавирусной инфекции организованы закупки специальных противочумных комплектов, медицинских масок, респираторов, вакцин и антисептических средств. Причем, тендеров по приобретению медицинских средств на сайте госзакупок с каждым днем становится все больше.

По данным "Известий", тщательнее всего к противодействию коронавирусу решили подготовиться медики Липецкой области, где станции скорой помощи закупают 33 тыс. одноразовых масок, 3,1 тыс. тюбиков антисептической защиты, 200 респираторов, специальный транспортировочный бокс, бесконтактный термометр, а также 402 противочумных комплекта.

Спецкомплекты против чумы также решили приобрести в клинической больнице Бурятии (161 штуку), в медицинских заведениях Краснодарского края (более 300 штук) и в Центре гигиены и эпидемиологии в Москве (необходимое количество костюмов не указано).

В регионах готовятся к любому развитию событий с заболеванием, объяснил газете заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Игорь Красильников.

"Такие средства защиты, как костюмы, нужны для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья тем, кто будет ухаживать за больными коронавирусной инфекцией, если она будет выявлена. Сейчас мы это наблюдаем в Китае", – отметил он.

По имеющимся у газеты данным, большим спросом в российских регионах пользуются и медицинские маски: 20 тыс. таких защитных средств решили приобрести в Забайкалье, по 10 тыс. – в Саратовской области и в Якутии. Центральная районная больница в Крыму ждет поставку в количестве 3 тыс. 200 медмасок. А в Вологодской области планируют закупить 2 млн 100 тыс. защитных головных уборов и 6 тыс. 578 респираторов.

Медицинские маски хотят закупить и в Управлении пенсионного фонда по Москве и Московской области – ведомство разместило тендер на закупку 17 тыс. медицинских масок и 55 литров жидкого мыла, указав в целях "предупреждение коронавируса для нужд управления".

В свою очередь власти Башкирии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции приняли решение создать 100-тысячный запас защитных масок, хотя, по данным республиканского правительства, в настоящее время аптечные сети республики "безо всякого ажиотажа продолжают реализовывать медицинские маски и противоэпидемические средства".

В настоящее время в Башкирии не зарегистрировано ни одного случая заражения новым вирусом, у приехавших из Китая граждан инфекция также не обнаружена.

Тем не менее, после выявления в Москве первого пациента с коронавирусной инфекцией, в Башкирии ввели дополнительные противоэпидемические меры. В частности, все прибывающие из неблагоприятных по коронавирусу стран в течение 14 дней наблюдаются у врачей по месту жительства, а при появлении симптомов инфекции экстренно госпитализируются.

На сегодняшний день непосредственно в России зафиксированы три случая заражения COVID-2019. Кроме того, в феврале в российских больницах лечение от коронавируса прошли двое граждан Китая. В Казани от коронавируса лечат троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. А в марте вирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии.

Вместе с тем общее число зараженных вирусом COVID-19 в мире продолжает расти и, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, на утро 4 марта превысило 92 тыс. 500 человек.

При этом на Китай приходится 80 тыс. 270 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 12 тыс. 263, увеличившись за минувшие сутки почти на 1 тыс. 567 случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 175 до 194 человек: 77 человека скончались в Иране, 52 – в Италии, 32 – в Южной Корее, 12 – на территории Японии (из них шестеро – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), девять – в США, четыре – во Франции, два – в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Испании, Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных – 5 тыс. 328 человек – выявлено в Южной Корее, 2 тыс. 336 – в Иране, 2 тыс. 36 – в Италии, на территории Японии – 1 тыс., из них 706 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Во Франции насчитывается 204 больных, в Германии – 196, Испании – 150, Сингапуре – 110, США – 108, Гонконге – 100, Кувейте – 56, Великобритании – 51, Бахрейне – 47, Таиланде – 43, на Тайване и в Швейцарии – по 42, Малайзии – 36, Австралии – 33, Канаде – 30, Норвегии – 25, Австрии и Швеции – по 24, Ираке и ОАЭ – по 21, Канаде и Швейцарии – по 24, Ираке и ОАЭ – по 21, Норвегии – 19, Нидерландах – 18, Вьетнаме – 16, Омане – 12, Макао, Израиле, Ливане – по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.

Между тем Сбербанк России построил с помощью искусственного интеллекта модель распространения вируса в мире. Как сообщил журналистам старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка России Максим Еременко, сценариев развития несколько.

"В зависимости от того, какие меры будут предлагать и Минздрав, и правительство в целом, и региональные власти, сценарии разные. Мы все-таки видим в этом смысле хорошую новость для России в том, что пассажиропоток достаточно ограниченный, и модель, которую мы применяли, в том числе, учитывает сезонность, она учитывает пассажиропотоки, она учитывает ряд мер, направленных на предотвращение распространения контагиозных эпидемий, коей является коронавирус", – сказал Еременко.

По его словам, основываясь на наблюдениях коллег в ряде стран, можно сделать вывод, что существенный вклад в распространение инфекции внесли религиозные и культурные особенности некоторых групп населения, которые ездили в Китай.

Также, отметил Еременко, на распространение вируса влияет погода: "Когда холодно, больше подверженность факторам. Хорошая новость в том, что подверженность этому вирусу, летальность этого вируса для возрастной категории до 40 лет достаточно низкая".

Обозреватель Анастасия Николаева

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