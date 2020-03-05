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Точка зрения
05.03.20 14:40

Отпустили из зала суда

© РИА Новости. Григорий Сысоев
Interfax-Russia.ru – Суд отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче особо крупных взяток.

Генерального директора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова задержали 3 марта в Москве, а на следующий день в суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Интерфаксу" в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили, что Мистахову предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ).

Как следует из материалов расследования, озвученных на судебном заседании, дело гендиректора "Ак Барса" было выделено из дела экс-начальника одного из отделов департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова, который обвинялся во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ), заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и в 2019 году был приговорен к реальному лишению свободы за получение взяток от Мистахова.

В рамках сделки со следствием Ефимов сообщил, что "в мае 2015 года Мистахов передал ему в кафе "Жан Жак" в Москве 30 млн рублей, а в мае-июне 2016 года – еще 35 млн рублей", говорится в материалах. Сам Мистахов, согласно материалам, на всех стадиях следствия отрицал как передачу взяток, так и то, что Ефимов требовал от него денежные средства.

Взятки, по версии следствия, Мистахов передавал Ефимову за содействие при заключении и реализации госконтракта на поставку шести кораблей на сумму в "несколько десятков миллиардов рублей".

Следователь, мотивируя свое ходатайство об аресте Мистахова, пояснил суду, что, находясь на свободе, бизнесмен, обладающий значительными финансовым средствами и связями в правоохранительных органах, может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства по делу и иным образом помешать следствию.

Мистахов просил суд отказать следствию, отметив, что его заключение под стражу может навредить работе бизнеса, включающего 17 заводов, а также что скрываться он не намерен. Он также подчеркнул, что на днях у него должно состояться подписание "большого контракта" с участием вице-премьера Юрия Борисова.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им.Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", Ак Барс Металл. Основные направления деятельности – проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.

Кроме того, Мистахов и его адвокат Дмитрий Олифир, обращаясь к суду, заявили, что знали о показаниях Ефимова на предпринимателя с осени 2018 года, однако даже после возбуждения самого уголовного дела 27 мая 2019 года бизнесмен скрыться не пытался и неоднократно являлся на следственные действия в Москву.

В итоге сторона защиты попросила суд отказать следствию в аресте Мистахова и избрать ему более мягкую меру пресечения, в том числе залог до 5 млн рублей.

Прокурор также попросил суд оставить ходатайство следствия без удовлетворения, пояснив, что считает возможным избрать Мистахову в качестве меры пресечения домашний арест, так как уголовное дело было возбуждено более года назад, а от участия в следственных действиях бизнесмен не уклонялся.

Между тем Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Мистахова.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мистахова отказать. Освободить Мистахова из-под стражи в зале суда", – говорится в решении судьи Константина Похилько.

Как следует из постановления, суду не было представлено "достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Мистахова к совершению преступлений".

В частности, по данным "Бизнес Online", судья обратил внимание следствия на то, что все обвинения строится только на показаниях одного свидетеля. Кроме того, следователь подтвердил, что у Мистахова нет счетов и недвижимости за рубежом.

В свою очередь адвокат отметил, что в материалах дела нет ни одного свидетеля, который находился бы в подчинении Мистахова. По словам Олифира, его подзащитному не было никакого смысла давать взятку Ефимову, так как документы по двум контрактам были подписаны еще в 2014 году, и цена была снижена более чем на 5%.

По информации "Коммерсанта", бывший начальник 2-го отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов был задержан оперативниками ФСБ в 2018 году. Поводом для задержания стали показания находившегося под следствием за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) совладельца расположенной в Санкт-Петербурге ООО "НПП "Адвент" Николая Спасского.

Из его показаний следовало, что Ефимов потребовал от НПП "Адвент" 2 млн рублей за согласование всех вопросов, связанных с поставкой для нужд Минобороны систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.

Ефимов был задержан оперативниками с поличным во время встречи со Спасским в одном из ресторанов Москвы при получении помеченных спецсоставом денег.

Если сначала после возбуждения 517-м военным следственным отделом СКР уголовного дела по ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере) Ефимов утверждал, что его задержание – спланированная провокация, то позже стал активно сотрудничать со следствием.

Ефимов также заключил с военной прокуратурой досудебное соглашение и дал показания на своего руководителя – экс-начальника департамента аудита госконтрактов Минобороны Максима Куксина. Из показаний следовало, что Куксин неоднократно намекал своему подчиненному, что "за продвижение по службе и покровительство" должен дать ему 11 млн рублей, что он и сделал. В июле 2018 года Куксин, не признавший своей вины, был задержан и арестован Савеловским судом Москвы по ходатайству 517-го ВСО СКР. В отношении него было возбуждено уголовное дело за получение взятки от Ефимова.

Позже, в феврале 2019 года, Ефимов сообщил следствию, что в коррупционной цепочке может фигурировать депутат Госсовета Татарстана, глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. От него, по словам Ефимова, он в 2014-2015 годах получил в общей сложности 65 млн рублей за согласование контрактов о поставке военному ведомству комплектующих для боевых противодиверсионных катеров "Грачонок".

Хамовнический суд в прошлом году приговорил Ефимова к пяти годам колонии общего режима, а также запретил ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности на государственной службе.

Обозреватель Анастасия Николаева

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