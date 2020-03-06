Достигли компромисса

06.03.20 14:18

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Анкара оставляет за собой право ответить на нападения со стороны сирийских войск.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам консультаций в Москве выработали совместный документ, который закрепляет договоренности по нормализации ситуации в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

"В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", – сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

Переговоры длились почти шесть часов – три часа Путин и Эрдоган общались "с глазу на глаз", затем к ним присоединились члены делегаций. В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле на переговорах, в частности, были главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

В начале встречи Путин подчеркнул, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что это потребовало личного разговора двух президентов. Эрдоган выразил уверенность в том, что принятое по итогам встречи решение облегчит ситуацию в этой сирийской провинции.

В свою очередь, глава российского государства рассчитывает, что достигнутые договоренности послужат "хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами".

Итоги переговоров президентов России и Турции озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились о нижеследующем: первое – прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 6 марта 2020 года; второе – создать коридоры безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4", – рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, конкретные параметры функционирования коридора безопасности будут согласовываться по линии Минобороны России и Турции в течение семи дней.

Кроме этого, сообщил министр иностранных дел РФ, достигнута договоренность с 15 марта начать совместно российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба – два километра западнее Сиракиб – до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

Лавров отметил, что дополнительный протокол к предыдущим договоренностям вступает в силу непосредственно с момента его подписания в Москве. Документ подписан министрами обороны двух стран.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что достигнутые в ходе переговоров договоренности направлены на предотвращение дальнейшего ухудшения гуманитарного положения сирийцев.

По его словам, при достижении договоренностей был сделан акцент на важность защиты гражданских лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам, без выдвижения предварительных условий и дискриминации, а также предотвращения "вынужденного перемещения людей и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии".

Как заявил президент РФ, возобновление боевых действий в идлибской зоне в Сирии фактически провоцировали боевики.

"С начала этого года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность, регулярно обстреливали как позиции правительственных войск, так и мирные населенные пункты", – сказал Путин.

По его словам, продолжались атаки радикалов и на российскую авиабазу Хмеймим. Так, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня.

"Всего с начала этого года было зафиксировано 15 нападений на Хмеймим", – сообщил глава российского государства.

Эрдоган возложил ответственность за обострение ситуации в Идлибе на сирийскую сторону и заявил, что не позволит разрушить добрые отношения между Москвой и Анкарой.

"Мы принимали активное участие в (урегулировании – ИФ) в этом регионе, и в этом процессе мы прилагали все усилия, чтобы действовать скоординировано с российскими органами", – отметил президент Турции.

По утверждению Эрдогана, основная задача режима в Идлибе – "опустошить этот район и поставить Турцию в трудное положение перед потоком беженцев", но "Турция перед такой угрозой не будет сидеть сложа руки".

Путин со своей стороны поблагодарил турецкого коллегу и всю делегацию из этой страны за непростую, но плодотворную работу по достижению договоренностей по Идлибу.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что новые договоренности Москвы и Анкары по Идлибу дают повод для оптимизма.

"Восток дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе – далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у Путина и Эрдогана – получилось, и это главное", – написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, в ходе прошедших переговоров между президентами найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

"Переговоры были ожидаемо непростыми, но тем весомее итог – согласован конкретный и подробный совместный документ по урегулированию в Сирии. При этом подтверждена приверженность суверенитету Сирии, а также согласие в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения", – добавил Косачев.

По его мнению, сама встреча для многих стала неожиданным событием, несмотря на большое число "желающих стравить Россию и Турцию".

Сенатор отдал должное "подчеркнуто дипломатической линии Путина в международных делах, в отличие от западного подхода, основанного на угрозах и санкциях для продавливания "единственно верной" – то есть западной – позиции".

Он предположил, что, судя по всему, президент Турции, "при всей его воинственности, также почувствовал вкус к дипломатии, которая может сберечь много жизней и развязать те узлы, которые кажутся безнадежными".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также отметил важность договоренности президентов РФ и Турции для сирийского урегулирования.

"Такого рода переговоры на высшем государственном уровне не могли бы состояться в принципе, если бы стороны не подготовили определенные варианты договоренностей, если бы не считали необходимым на эти договоренности выходить", – заявил Новиков "Интерфаксу", отметив, что последний период в деле сирийского урегулирования был осложнен целым рядом обстоятельств.

Готовность Москвы и Анкары к конструктиву в самых непростых ситуациях отметил и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, несмотря на предыдущие разногласия, новые договоренности о прекращении боевых действий в идлибской зоне и создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4, "по сути, разрубают узел противоречий". "Что касается Идлиба, как бы не казалось это утопичным, уверен, что спустя несколько недель ситуация в этой зоне деэскалации будет под контролем сил, обеспечивающих ее безопасность", – добавил Слуцкий.

Как считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, президент Турции в ходе переговоров со своим российским коллегой, по всей видимости, пошел на уступки, которые существенно изменят ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

"Турецкий лидер, по всей видимости, будет вынужден отводить войска, которые ранее были введены в Идлиб. Хотя об этом и не было сказано. Поскольку есть режим прекращения огня, то в контингенте и вооружениях, которые были Анкарой введены в Идлиб, нет никакой необходимости. По ряду косвенных признаков можно предположить, что договоренность о выводе турецких войск уже есть", – отметил Наумкин в беседе с "Интерфаксом".

По мнению эксперта, воинственная риторика Эрдогана о том, что Турция не позволит Дамаску восстановить контроль над Идлибом, имеет большей частью символический характер, и предназначена турецкой аудитории.

Он предположил, что территории, которые заняли сирийские правительственные войска, останутся под контролем Дамаска.

Другим важным результатом изменений ситуации в Идлибе собеседник агентства назвал возможность для сирийского правительства, а также и для России, использовать теперь уже безопасный проход по дороге М4, М5.

"Это то, к чему стремились сирийские власти, и то чего пытались не допустить боевики", – сказал он, отметив, что данный статус-кво Эрдогану придется принять.

Он также считает, что одним из важнейших результатов переговоров является возможность для жителей Идлиба вернуться домой.

"И очевидно, что есть некие совместные гарантии о том, что беженцам не будет причинен вред. Достигнут сложный компромисс. Не нужно гадать, кто от этого больше выиграл, а кто проиграл. Полагаю, что выиграли все, поскольку военного решения нет", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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