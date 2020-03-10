Неперспективное расследование

10.03.20 15:22

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Суд по делу о крушении малазийского Boeing-777 в 2014 году начался в Нидерландах. В Москве считают, что расследование не имеет перспектив без участия РФ.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров – подданные Нидерландов.

Расследование причин катастрофы ведет международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, утверждая, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а затем объявила о принадлежности "Бука" российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера.

Тем не менее следственная группа назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера. В их числе россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Представители российской власти и премьер-министр Малайзии сомневаются в качестве расследования и выводах международной следственной группы. Малайзия призывала обнародовать все свидетельства по крушению, не считая возможным делать выводы о виновности кого-либо без их изучения. Россия приглашала малазийских экспертов ознакомиться с данными, которыми располагает Москва.

В феврале стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17 – россиян Гиркина (Стрелкова), Дубинского, Пулатова и украинца Харченко – на слушания по делу о крушении самолета Boeing.

На пресс-конференции в июне прошлого года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет".

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", – сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, даже если человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17".

"У нас есть все материалы, которые это подтверждают", – подчеркнул он.

Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила рассмотреть вопрос о передаче уголовного производства в Россию. Однако Нидерланды отказали в передаче дела о причастности трех граждан РФ к катастрофе рейса MH17.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", – заявил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.

Он также подчеркнул, что суд над подозреваемыми важен для установления истины и справедливости.

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", – подчеркнул министр.

Между тем, как говорилось в докладе нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа, опубликованном на платформе Bonanza Media, сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения самолета MH17 собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Ван дер Верф является режиссером и автором документального фильма о катастрофе самолета "Boeing-777" Малазийских авиалиний, рейс МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Фильм ставит под сомнение результаты расследования катастрофы Международной следственной группой.

В феврале журналист опубликовал письмо от 21 сентября 2016 года, составленное военной разведкой Нидерландов для прокуратуры этой страны. В нем приводится информация о местоположении ЗРК "Бук", принадлежащих РФ и Украине, в день крушения самолета. В документе отмечалось, что "становится очевидным, что MH17 летел вне радиуса действия всех выявленных развернутых ЗРК "Бук-М1".

При этом журналист не исключает, что вероятно, часть собранных данных по поводу украинских систем может не соответствовать действительности.

В своем расследовании журналист приводит и ряд других не публиковавшихся до сих пор документов, ставящих под сомнение версию о том, что российский "Бук" сбил самолет.

В частности, речь идет о допросе свидетеля-украинца, проведенном в 2015 году нидерландским следователем. Очевидец утверждал, что незадолго до крушения лайнера заметил в небе два боевых самолета. Вскоре он услышал два взрыва.

Также приводятся выводы экспертов из Австралии Шона Эллиса и Тима Джонса, изучивших появлявшиеся в СМИ фотографии, на которых якобы виден прибывший из РФ на восток Украины комплекс "Бук". Специалисты, работавшие в рамках проводимого Австралией расследования обстоятельств крушения, выявили следы манипуляций метаданными фото. Кроме того, они отметили, что качество снимков перед публикацией было снижено. Журналист подчеркивает, что обычно с нечеткими изображениями легче работать в таких программах, как Photoshop, и добавлять либо удалять какие-то элементы.

Судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing-777 начался 9 марта. Рассмотрением дела занимается окружной суд Гааги. Заседания проходят в судебном комплексе "Схипхол", расположенным в нескольких километрах от одноименного международного аэропорта, возле которого в память о жертвах трагедии катастрофы был открыт мемориальный комплекс.

Первое заседание, как и ожидалось, состоялось в отсутствие подозреваемых. В суде присутствовала защита только одного из обвиняемых по делу – россиянина Олега Пулатова, которого представляют два голландских адвоката и русский адвокат.

Остальные фигуранты дела не были представлены в зале судебных заседаний. Прокуратура Нидерландов хочет привлечь трех граждан России и одного гражданина Украины к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов. За действия, которые привели к крушению MH17, их могут привлечь по статье 168, за убийство 298 человек, находившихся на борту самолета – по статье 289. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, как заявил председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус, более 80 родственников пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing, намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу.

Судья также сообщил, что для вынесения решения о причастности четырех человек к трагедии понадобится более 14 дней.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

Так, представитель прокуратуры заявила, что эти четверо организовывали доставку ЗРК "Бук".

"Они организовали смертельное оружие: "Бук" был транспортирован в Украину и доставлен на место, откуда была запущена ракета и сбит МН17. Они также вовлечены в возвращение оружия", – сказала прокурор. Поэтому все четверо обвиняются в смерти тех, кто находился на борту рейса МН17.

В свою очередь руководитель совместной следственной группы Фред Вейстербейке сообщил, что следствие продолжает устанавливать других возможных виновных в гибели рейса МН17.

"Суд начался над четырьмя обвиняемыми, но следствие в отношении возможных других подозреваемых продолжается в нескольких направлениях. Мы хотим установить всю правду. В отношении четырех у нас есть надежное дело, но мы продолжаем искать другие доказательства и других подозреваемых", – сказал Вейстербейке агентству "Интерфакс-Украина" в перерыве судебного процесса.

По его словам, следствие работает по двум направлениям.

"Прежде всего, мы смотрим в направлении возможной команды, людей, которые оперировали "Буком", а также ищем информацию в отношении тех, кто был вовлечен в тот факт, что "Бук" транспортирован в Украину, и кто отдал для этого приказ. Это – два направления, по которым мы работаем", – сказал он.

Страны-участницы Объединенной следственной группы, расследующие крушение рейса МН17, накануне подписали соглашение о продлении сотрудничества.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Нидерландов оказывают давление на окружной суд Гааги по делу MH17. По ее словам, в Нидерландах "не в последнюю очередь с подачи властей страны" запущена информационная кампания, которая "отличается обвинительным уклоном в адрес России, ее граждан".

В свою очередь постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предположил, что расследование причин крушения малазийского Boeing на востоке Украины не имеет никаких перспектив без участия России.

"Сильная политизация, но профессионального разговора на эту тему не получается, да и вряд ли получится, потому что мы прекрасно понимаем всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно просто не имеет шансов на какие-то реальные перспективы", – сказал Лукашевич на пресс-конференции.

По его словам, Россия внесла свою лепту в расследование крушения, и Москва четко подтвердила обязательства по соответствующей резолюции Совета безопасности взаимодействовать с тем, чтобы узнать правду.

Российский дипломат убежден, что происшедшую трагедию необходимо расследовать "вне политического контекста, профессионально и глубоко".

Обозреватель Анастасия Николаева

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