Обновить авиапарк

11.03.20 13:17

Interfax-Russia.ru – Приморский авиазавод "Прогресс" приступил к производству гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62.

ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина" (ААК "Прогресс", входит в холдинг "Вертолеты России") начало производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62. Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, опытная партия будет состоять из шести вертолетов, два из них будут использоваться для внутрикраевых перевозок.

"На заводе начато строительство опытной партии шести вертолетов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год", – рассказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал оказать поддержку авиапредприятию, отметив, что региону нужны новые вертолеты.

"Мы поддержим компанию "Прогресс", чтобы у нас была возможность обеспечить пассажирские перевозки, авиалесоохрану своими воздушными средствами. Приобретем первые два вертолета, чтобы они находились здесь (в Приморском крае – ИФ), где есть база технического обслуживания", – сказал глава края.

Как сообщалось, ААК "Прогресс" в 2020 году начал реализацию инвестиционной программы объемом более 3,3 млрд рублей. Инвестиции направляются на техническое перевооружение производства и реализацию проекта "Создание вертолета Ка-62", а также на комплексное развитие авиационного учебного центра компании. Финансирование проекта осуществляет Новикомбанк. В рамках соглашения с АО "Вертолеты России" кредитное учреждение уже предоставило авиазаводу "Прогресс" банковскую гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП) и заключило кредитное соглашение с лимитом на сумму 5 млрд рублей.

Как известно, вертолет Ка-62 предназначен для перевозки до 15 пассажиров на расстояния до 600 км. Также машина может использоваться для экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, а также поисково-спасательных и эвакуационных работ в горных районах.

В конце прошлого года разработчик Ка-62 АО "Камов" (также входит в холдинг "Вертолеты России") начал летные испытаниям третьего опытного образца вертолета. В ближайшее время начнутся сертификационные испытания этого экземпляра вместе двумя ранее выпущенными летными образцами Ка-62.

Отметим, что основным видом деятельности "Прогресса" является производство вертолетов. В настоящее время предприятие выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и готовит к производству его корабельную версию – Ка-52К "Катран".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", холдинг "Вертолеты России" владеет 93,64% акций авиазавода "Прогресс". Предприятие является градообразующим, здесь работают более 5,2 тыс. человек.

Вместе с тем, холдинг "Вертолеты России" также рассчитывает до конца 2020 года произвести первый опытный образец модернизированного гражданского вертолета Ка-32 и приступить к летным испытаниям этой машины.

"Наш план в первую очередь модернизировать парк, который есть у основных эксплуатантов – это Южная Корея, Европа, Турция, Китай. И, плюс, существуют определенные надежды на реализацию модернизированных вертолетов уже полностью новых. Я думаю, после завершения летных испытаний можно будет говорить о поставке до пяти вертолетов в год новых и о модернизации 3-5 в год", – сообщил журналистам в Новосибирске генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

По данным пресс-службы холдинга, "Вертолеты России" впервые представили программу модернизации вертолетов семейства Ка-32 и, в частности, Ка-32А11ВC на выставке HeliRussia-2019. Обновленный вертолет получит современное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и новую систему пожаротушения. Новый водяной бак СП-32 российского производства вмещает 4 тонны воды, обеспечивает эксплуатацию вертолета с увеличенной скоростью полета, имеет цифровое управление и улучшенную эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он может эксплуатироваться при отрицательных температурах воздуха.

Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов Ка-32А11ВС, как и К-62, был разработан конструкторским бюро "Камов". Серийное производство Ка-32А11ВС налажено на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

К настоящему времени предприятие построило свыше 240 таких машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ, обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при пожаротушении. Самый большой зарубежный авиапарк вертолетов типа Ка-32 находится в Республике Корее, в нем более 60 таких машин. Также вертолет Кa-32А11ВС сертифицирован в Канаде, Японии, Китае, Бразилии, Чили, Мексике, Австралии, Индонезии, Швейцарии и других странах.

Помимо этого, как сообщил Андрей Богинский, компания "Вертолеты России" в 2020-2022 годах инвестирует 300 млн рублей в модернизацию АО "Новосибирский авиаремонтный завод" (НАРЗ, также входит в холдинг).

"Это (инвестиции – ИФ) в развитие учебного центра, в развитие центра компетенций средств наземного обслуживания. Мы в прошлом году демонстрировали на выставке "МАКС" часть мобильного сервисного центра, соответственно мы продолжаем эту работу", – сказал он.

Богинский уточнил, что среди задач холдинга – спроектировать и произвести мобильный сервисный центр, который будет состоять из шести контейнеров для выездных ремонтов как в РФ, так и за рубежом.

"Это позволит, в том числе, НАРЗу занять свою нишу в этой части и, конечно, повысить качество и оперативность ремонтов за рубежом", – сказал он.

К слову, 11 марта Новосибирский авиаремонтный завод после масштабной реконструкции ввел в эксплуатацию производственный корпус окончательной сборки, увеличив возможности производства в 1,5 раза. Реконструкция проводилась за счет собственных средств компании, в рамках инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Бюджет проекта составил порядка 160 млн рублей. Выход обновленного производства на проектную мощность запланирован к июню 2020 года.

По данным пресс-службы холдинга, реконструкция цеха площадью более 8 тыс. кв. метров позволит увеличить объемы выполняемых работ на 50% – теперь НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26 или до 48 вертолетов типа Ми-8/17 в год. Это стало возможным благодаря оснащению корпуса грузоподъемными механизмами для установки и снятия тяжелых агрегатов, а также увеличению его высоты.

Новосибирский авиаремонтный завод входит в госкорпорацию (ГК) "Ростех", осуществляет техническое обслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетной техники в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запасными частями.

Обозреватель Наталья Пономарева

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