В окончательном чтении

11.03.20 14:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Госдума приняла законопроект об изменении Конституции РФ. Несколько новелл касаются президентского срока.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ. За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, против не проголосовал никто.

В процессе рассмотрения закона к нему, как ранее сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, поступили около 390 поправок. Значительную их часть внес президент РФ. Среди них – исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, была принята поправка, внесенная накануне депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков.

Терешкова на заседании Госдумы предложила позволить Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", – сказала она.

По ее словам, необходимо либо снять ограничение по числу президентских сроков, или, "если этого потребует ситуация, потребуют люди", заложить возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность.

Поправку не поддержала только фракция КПРФ, которая также воздержалась от голосования за поправки к Конституции во втором и третьем чтении. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, это связано с тем, что без закона о Конституционном собрании невозможно провести в Госдуме необходимые с точки зрения партии законопроекты.

Президент РФ Владимир Путин назвал предложение Терешковой нецелесообразным.

"В этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена – о будущих поколениях нам нужно с вами подумать", – сказал Путин, выступая в Государственной Думе.

Касаясь же предложения "снять ограничения для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах в случае поддержки в ходе народного голосования", Путин допустил, что "в принципе этот вариант был бы возможен".

"Но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона", – добавил глава государства.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать о том, что речь идет не о принятии новой Конституции, а лишь о внесении в нее значимых, но отдельных поправок.

"В целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, а напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразно, даже для решения вопроса о президентской власти", – сказал Путин, отметив, что в случае принятия Федеральным Собранием закона о поправках в Конституцию, его обязательно надо будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный суд РФ.

Президент напомнил, что в ходе недавней встречи с гражданами в Санкт-Петербурге один из ветеранов выступил с предложением убрать из Конституции ограничения президентских сроков.

"Я тогда сказал, что не хочется возвращаться к временам СССР. Не скрою, был некорректен, потому что во времена Советского Союза никаких выборов-то и не было. Там все решалось достаточно келейно либо в результате внутрипартийных процедур или интриг", – отметил Путин.

Сейчас, заметил он, совсем другая ситуация. Хотя, считает президент, формально можно было бы и отменить эту поправку, тем более что во многих других странах такая практика существует, и никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет.

Предложение о снятии ограничения на участие Путина в президентских выборах 2024 года поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала это предложение своевременным и отметила, что оно "поставит все точки над "i".

По словам спикера Совета Федерации, в последнее время с большой тревогой все чаще обсуждается вопрос о том, что будет с Россией после 2024 года.

"Особенно эта тревога связана еще и с тем, что происходит в мире. Мы видим, какие серьезные процессы – волнуется бизнес, волнуются инвесторы, и это, конечно же, влияет на стабильность в стране. Есть попытки ее расшатать, попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. И многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина", – сказала Матвиенко.

При этом она назвала безосновательными предположения о том, что ситуация с внесением поправок в Конституцию была организована для того, "чтобы сохранить Путина у власти".

"Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. И это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. И в данном случае предложен честный и прямой путь", – считает Матвиенко.

Что касается остальных поправок к Конституции, то, по ее мнению, они носят серьезный фундаментальный характер и "реально назрели".

"Они усиливают социальные гарантии для наших граждан, дают более широкие полномочия Федеральному собранию – основному институту демократии в стране, дают гарантии обеспечения суверенитета и безопасности страны. И я уверена, что граждане это, безусловно, поддержат", – убеждена спикер Совфеда.

Важными и своевременными назвал предложенные поправки и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, абсолютно оправданной является, в частности, идея о том, что депутаты и другие органы власти, избранные народом, должны отработать положенный им по закону срок.

"Важно, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов госвласти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Госдумы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", – написал Медведев на своей странице в Фейсбуке.

Зампред Совбеза подчеркивает, что "изменения в Конституцию были внесены с точным пониманием того, что необходимо сохранить в ее основе (...), а именно – незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой сегодня не существует".

Причем предложенную Терешковой поправку "об обнулении" президентских сроков он назвал одной из ключевых.

"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти", – пишет Медведев, отмечая, что "это исключительно важно для нашей Родины в современный период".

Между тем член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе не считает морально легитимной поправку, предоставляющую действующему президенту возможность вновь участвовать в выборах главы государства, хотя и допускает ее юридическую обоснованность.

"Юристы сразу же стали говорить, что после принятия новых поправок возможно обнуление сроков, то есть такой юридический выкрутас возможен", – сказал Сванидзе "Интерфаксу".

Поправку об обнулении президентских сроков раскритиковали представители демократической оппозиции. Так, организация "Гражданское общество", в которую входят члены незарегистрированной Либертарианской партии России, созданной Михаилом Световым, уже подала два уведомление о проведении митингов "с целью демонстрации несогласия граждан России с внесением изменений в Конституцию РФ" и "обнулением президентских сроков".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Гражданского общества", одна заявка направлена на 21 марта, вторая на 22 марта. Первоначально была заявлена численность митингов – до 25 тыс. человек, затем ее снизили до 4 тыс. 500 человек. Снижение численности связано с тем, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия".

Еще одну заявку подали Татьяна Усманова из "Открытой России", представительница "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров – митинг заявлен на 21 марта с численностью 50 тыс. человек.

Все организаторы подтвердили "Интерфаксу" готовность объединить усилия в случае, если будет согласована только одна или сразу несколько заявок.

К пикетам готовится "Яблоко".

"Мы уже завтра выходим к Госдуме и Совету Федерации. Мы будем участвовать в митингах и пикетах по всей стране. Это не только московский вопрос, это касается каждого человека в стране", – сказал "Интерфаксу" лидер партии Николай Рыбаков.

По словам экс-депутата Госдумы и лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова, партия поддержит "любые инициативы против пожизненной диктатуры".

Вместе с тем Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта также планирует рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию. После этого, как пояснили ранее Матвиенко, в соответствии с регламентом сенаторы направят закон в субъекты Федерации, чтобы региональные парламенты могли его обсудить и высказать свое отношение.

"Поскольку региональные парламенты были вовлечены на всех этапах в обсуждение поправок, мы надеемся, что это также не займет много времени. Зависит это от организационной готовности парламентов субъектов Федерации", – сказала спикер Совфеда.

По ее словам, 14 марта Совет Федерации проведет внеплановое заседание, и, если к этой дате региональные парламенты успеют рассмотреть, высказать свое мнение и направить его в верхнюю палату российского парламента, то, возможно, уже в этот день можно будет рассмотреть итоги рассмотрения этого закона в региональных парламентах и "открыть дорогу для дальнейшего движения".

Принятый Госдумой закон о поправке, в частности, предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании. Кроме того, общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"