Сдержать инфекцию

12.03.20 15:04

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что в России угроза распространения коронавируса сведена к минимуму.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал распространение в мире коронавируса пандемией.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – заявил он 11 марта на пресс-конференции в Женеве.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ круглосуточно следит за развитием ситуации с коронавирусом.

"И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием. В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей, а также количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться", – отметил глава организации.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемией гриппа называют ситуацию, когда по миру начинает массово распространяться новый тип вируса гриппа, к которому у большей части населения нет иммунитета.

Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, к утру 12 марта общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 122,925 тыс. человек. При этом на материковый Китай (откуда и пошла эпидемия вируса) приходится 80,793 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 4,9 тыс. случаев.

Так, в Италии зафиксировано 12,462 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (скончалось 827 человек), в Иране – 9 тыс. (скончалось 354 человек), Южной Корее – 7,869 тыс. (скончалось 66 человек), в Испании – 2,140 тыс. (скончалось 48 человек), во Франции – 1,784 тыс. (скончалось 33 человека), в Германии – 1,296 тыс. (скончалось 2 человека), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера Diamond Princess – 1,281 тыс. (скончалось 19 человек), в США – 987 (скончался 31 человек), в Швейцарии – 476 (погибло 3 человека), в Великобритании – 456 (скончались 8 человек), в Нидерландах – 382 (скончалось 4 человека), в Швеции – 326 (скончался 1 человек), в Норвегии – 277, Бельгии – 267, в Австрии – 206, в Бахрейне – 189, Сингапуре – 178, в Малайзии – 149, в Гонконге – 129 (скончалось 3 человека), в Дании – 113, в Австралии – 112 (скончалось 3 человека).

Еще в 96 странах и районах мира зарегистрировано менее 100 случаев заражения. Из них 6 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, зафиксировано в Ираке, по два – в Сан-Марино, на Филиппинах и в Ливане и по одному – в Индонезии, Ирландии, Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Албании, Аргентине, Марокко, Панаме и Болгарии. На территории России, по данным на утро 12 марта, количество заразившихся COVID-19 выросло до 28 человек (в том числе 25 граждан РФ), погибших нет. Всего в мире излечились более 67 тыс. человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря превентивным мерам, предпринимаемым правительством страны для борьбы с COVID-19, угроза распространения нового коронавируса в России сведена к минимуму.

"Все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является главным мотивом, поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума", – сказал Мишустин на заседании правительства 12 марта.

"Самое главное для нас – защитить наших людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим, в первую очередь, мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве", – добавил он.

В частности, из-за опасности распространения коронавируса в России был отменен целый ряд массовых мероприятий. Помимо этого, с 13 марта РФ ограничит авиасообщение с сразу с 4 странами ЕС – Италией, Германией, Францией и Испанией, где сейчас складывается наиболее эпидемиологическая обстановка.

"С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничиваются пассажирские воздушные перевозки с территории РФ на территорию Италии, ФРГ, Испании, Франции и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва – Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва – Берлин (и обратно), регулярных Москва – Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва – Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва – Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва – Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва – Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением COVID-19, поступившего в "Интерфакс".

Также авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы для перевозки на родину граждан указанных стран (Италии, Германии, Франции и Испании) и других иностранцев, а также для вывоза обратно в Россию граждан РФ.

Авиакомпании, которые продолжат полеты, в сообщении штаба не указаны. Однако ранее об отмене регулярных рейсов из Москвы по ряду направлений, кроме Рима, Берлина, Мюнхена, Франкфурта, Мадрида, Барселоны и Парижа, сообщал "Аэрофлот", который базируется как раз в "Шереметьево".

Кроме того, о прекращении с 13 марта рейсов в Испанию и Германию накануне сообщала и авиакомпания "Победа", которая летает из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Компания пообещала своим клиентам, которые уже приобрели билеты на данные направления, "оперативно оформить возврат денежных средств в полном объеме". Напомним, что в конце прошлой недели "Победа" также отменила все свои рейсы в Италию до апреля.

Также регулярные рейсы из России в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта "в связи с решением Минтранса РФ" отменяет и вторая крупнейшая авиакомпания РФ – S7 Airlines.

"Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы – только граждан России", – сообщил перевозчик.

S7 также предлагает пассажирам отмененных рейсов несколько опций: оформить возврат полной стоимости билетов или же без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании. В другие страны, куда рейсы пока не отменены (при этом также фиксируются случаи заболевания новым коронавирусом), обмен и возврат билетов осуществляется в соответствии с условиями тарифа.

Также свои рейсы в Милан и Берлин с 13 марта отменяет и авиакомпания Utair.

"По распоряжению Министерства транспорта Utair приостанавливает регулярные рейсы из России в Милан и Берлин и обратно с 13 марта по 31 мая 2020 года", - сообщил перевозчик на своем сайте.

Пассажирам, успевшим ранее купить билеты в Милан и Берлин, компания обещает вернуть их полную стоимость без штрафных санкций. Также Utair предлагает обменять их на билеты в Ригу, Вену или Минск с датой вылета до 31 мая без доплат и штрафов.

О том, что Россия пока далека от эпидемии коронавируса заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах может быть принято решение о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

Также ситуацию с коронавирусом прокомментировала и главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова. По ее мнению, вспышка заболевания могла начаться раньше декабря 2019 года. Соответственно отследить реально число заболевших и их географию достаточно непросто.

"Анализируя эту вспышку (нового типа коронавируса в декабре 2019 года – ИФ), есть предположение, что вспышка началась несколько раньше, так как уже с января 2020 года эта инфекция была распространена далеко за пределы Китая", – заявила она на первом конгрессе инфекционистов Уральского федерального округа в Екатеринбурге 12 марта.

По ее словам, на данный момент вакцина от нового типа коронавируса еще не разработана. Сейчас специалисты обеспокоены тем, насколько быстро распространяется инфекция и есть ли возможность "ступенчатой" передачи заболевания третьим, четвертым и пятым лицам.

Особенность нового типа коронавируса, отметила Малинникова, в том, что вирус прикрепляется к определенному типу клеток с определенными рецепторами. Эксперт отметила, что месторасположение данных клеток влияет на развитие болезни.

Обозреватель Наталья Пономарева

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