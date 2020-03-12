Наладить диалог

12.03.20 15:19

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru – Новый механизм урегулирования конфликта на Украине предполагает создание переговорной площадки с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Украине накануне обсудила в Минске механизмы урегулирования конфликта в Донбассе.

"Мы нашли не окончательное, конечно, решение, что сложно было ожидать с учетом тех проблем, которые сложились, с учетом того отягощения взаимного недоверия сторон. Нашли механизм принятия решения по урегулированию конфликта в ближайшее время", – сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвовавший в переговорах.

По его словам, ТКГ договорилась "о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений урегулирования конфликта".

"Это чрезвычайно важно. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, вопросах безопасности и экономических вопросах. Такой механизм предварительно принципиально согласован. И я очень надеюсь, что на следующем заседании контактной группы мы примем окончательное решение по механизму диалога сторон по урегулированию конфликта", – подчеркнул Козак.

Новый механизм урегулирования конфликта на Украине предполагает создание переговорной площадки с участием нормандской четверки и сторон конфликта, рассказал замруководителя администрации президента РФ, не став углубляться в подробности договоренностей, "чтобы они не сорвались".

Вместе с тем он сообщил, что участники конфликта на Украине договорились о необходимости поиска "новых компромиссных участков по разведению сил и средств с точки зрения безопасности сторон". По словам Козака, новые участки стороны планируют определить в течение недели.

Также, отметил он, стороны конфликта рассчитывают до конца марта найти решения по обмену удерживаемыми лицами.

"Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно список будет верифицирован. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами", – добавил Козак.

Офис президента Украины на своей странице в Фейсбуке подтвердил, что стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

О намерении провести очередной этап обмена удерживаемыми лицами руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил еще в начале марта в Минске во время предыдущей встречи с замруководителя администрации президента РФ.

По информации офиса президента Украины, во время встречи стороны обсуждали вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время переговоров в Париже в декабре 2019 года.

Между тем, тогда в Донецке заявляли, что обмен пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной по формуле "всех установленных на всех установленных" в марте невозможен, пока Киев не подтвердит нахождение на своей территории сторонников ДНР.

"На данный момент формула "всех установленных на всех установленных" фактически отсутствует, так как Киев не подтвердил нам ни одного человека", – заявляла омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В Луганске же накануне напомнили, что, прежде чем договариваться об очередном обмене удерживаемыми лицами, необходимо, в первую очередь, выполнить процессуальную очистку лиц-участников обмена, прошедшего 29 декабря 2019 года между ЛНР, ДНР и Украиной.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию в Донбассе Ольга Кобцева назвала это условие основным при достижения новых договоренностей по обмену удерживаемых лиц.

Она напомнила, что данная договоренность была закреплена письменным соглашением между ЛНР, ДНР и Украиной на заседании Контактной группы в Минске в декабре 2019 года и до сих пор не выполнена Киевом в то время как со стороны самопровозглашенных республик Донбасса выполнены все условия по процессуальной очистке передаваемых Украине лиц.

"Республики готовы к скрупулезному выполнению всех договоренностей, достигнутых в рамках Контактной группы Минских соглашений, что неоднократно было подтверждено нашими действиями", – заявила Кобцева.

Вместе с тем, как констатировал представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по итогам встречи в Минске впервые закрепили обязательства сторон в протоколе, который передан в секретариат ОБСЕ.

"В нем четко изложены обязательства сторон, главным образом, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок", – отметил Мирошник.

Представитель ЛНР сообщил, что стороны договорились не раскрывать детали договоренностей, однако, сообщил, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам.

Что касается участков разведения сил и средств, то, по информации МИД ДНР, контактная группа поручила участникам подгруппы по вопросам безопасности в течение недели проработать компромиссные предложения абсолютно по всем предложенным ранее вариантам потенциальных участков.

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау в свою очередь уточнила, что стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска.

Грау также проинформировала о решении создать консультативный совет при рабочей группе.

"Был согласован проект его полномочий и порядка работы. Задачей совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции группы", – добавила спецпредставитель ОБСЕ.

Между тем в офисе президента Украины отметили, что решение создать "консультационный совет" в составе политической подгруппы ТКГ будет подписано только после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ о выполнении договоренностей парижского саммита.

В Кремле считают, что консультативный совет по политическим вопросам в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет дополнительным механизмом для решения проблемы Донбасса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он "призван повысить эффективность работы по поискам решения проблемы Донбасса".

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет через две недели – 25 марта.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"