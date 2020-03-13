Поддержать рублем

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© РИА Новости. Владимир Трефилов
Interfax-Russia.ru - Правительство РФ увеличит "единую субсидию" для Дальнего Востока на 1,4 млрд рублей.

Размер "единой субсидии" для Дальневосточного федерального округа (ДФО) России увеличится на 1,4 млрд рублей – до 95,7 млрд рублей.

"На период с 2018 по 2021 год запланировано 94,3 млрд рублей. Сегодня мы дополнительно выделим 1,4 млрд рублей, за счет них нарастим финансирование планов социального развития конкретно центров Приморского края и Амурской области", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 12 марта.

По словам премьер-министра, средства пойдут на решение вопросов, которые больше всего волнуют жителей этих двух регионов: реконструкцию моста, приобретение оборудования для детской поликлиники, а также возведение новых электросетей для города Свободного.

"Таким образом, мы увеличим размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку до 95,7 млрд рублей. Будем внимательно следить, чтобы эти средства помогли создать в ДФО нормальные условия для жизни и ведения бизнеса", – подчеркнул Михаил Мишустин.

В свою очередь, глава Минвостокразвития Александр Козлов доложил, что объем кассового исполнения за минувший год по проектам, реализуемым на средства "единой субсидии", составил 94,5% от запланированного.

"Из запланированных на 2019 год 37,6 млрд рублей мы выполнили работы на 35,6 млрд рублей. Неисполнение составило 2,65 млрд рублей. Из них Хабаровский край 1 млрд 302 млн рублей, Приморский край – 452 млн рублей, Еврейская АО – 78 млн рублей и Амурская область 35 млн рублей", – сказал глава Минвостокразвития.

По его словам, из 2 млрд возможно к восстановлению 1 млрд 573 млн рублей в рамках законтрактованных обязательств, еще 245 млн рублей – через резервный фонд правительства РФ, обязательства не законтрактованы и 247 млн рублей вернулись в бюджет, поскольку они ничем не подтверждены.

"По восстановлению средств порядок до регионов доведен, сроки мы вместе с ними определили, держим на контроле, чтобы постараться восстановить средства в запланированном объеме 1,8 млрд рублей", – подчеркнул Козлов.

Как известно, "Единая дальневосточная субсидия" – это средства из федерального бюджета, выделенные по поручению президента РФ Владимир Путина и направленные на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов так называемых центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 млн населения (81% от численности населения ДФО). Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года.

За два года на средства "единой субсидии" в ДФО было построено 4 больницы, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 6 школ, 2 детских сада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, а также 6 объектов культуры. Кроме того, проведен капитальный ремонт 229 соцобъектов, приобретено оборудование для 206 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов и 75 техникумов. Также закуплено 138 единиц транспорта и 208 квартир для социальных работников.

Как отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, наиболее успешное выполнение плана по "дальневосточной субсидии" показала Бурятия.

"Республике Бурятия выделено 6,7 млрд рублей на социальное развитие в рамках "единой субсидии". Для этого, чтобы эти средства освоить проведена достаточно большая работа. Исполнение по "единой субсидии" в Республике Бурятия приближается к 100%. Это хороший показатель", – сказал полпред 10 марта в Улан-Удэ на совещании по стратегии социально-экономического развития региона.

На эти средства, как уточнил вице-премьер, построены 3 больницы, фельдшерско-акушерский пункт, школа, 12 спорткомплексов и спортплощадок, 12 объектов культуры. Также в ближайшее время будет реконструировано 70 социальных объектов. Кроме того, в рамках "единой субсидии" власти Бурятии приобретут оборудование для 32 больниц и 16 техникумов региона. Помимо этого, правительство региона закупило для Улан-Удэ 15 трамваев, а также отремонтировало трамвайные пути в городе.

"Мы постарались распространить все формы поддержки, которые работают на территории Дальнего Востока, на Бурятию (вошла в состав ДФО в 2018 году – ИФ). Создана территория опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Первыми резидентами ТОР стали две компании с объемом инвестиций 5,5 млрд руб., будет создано 870 рабочих мест", – сказал вице-премьер.

Вместе с тем, за успехи в освоении "единой дальневосточной субсидии" Трутнев похвалил и правительство Магаданской области.

"Мы реализуем программу социального развития центров экономического роста. На эти цели Магаданская область получила субсидию на строительство социальных объектов. В отличие от ряда других территорий, область не только не отстает, но и опережает по некоторым объектам графики на полгода", – сказал Трутнев журналистам по итогам совещания, которое он провел в Магадане по вопросам социально-экономического развития региона 12 марта.

Как сообщалось, в 2018-2019 гг. Магаданская область получила 1,4 млрд рублей в рамках "единой субсидии". На эти средства местные власти отремонтировали Тенькинскую районную больницу и обновили материально-техническую базу четыре средних профессиональных учреждениях региона. Также в 2019 году в рамках программы начались работы по берегоукреплению в районе Портового шоссе и улицы Портовой, а также продолжилось строительство парка "Маяк" и бассейнов в Магадане и поселке Ола.

Тем временем, Росстат опубликовал показатели Валового регионального продукта (ВРП) в России за 2018 год. Согласно статистике, ДФО стал одним из лидеров по росту объема ВРП в указанный период, пропустив вперед только Уральский федеральный округ.

"ВРП на Дальнем Востоке РФ вырос на 3,5%, тогда как в среднем по России показатель составил 2,8%. Этот показатель отражает реальный экономический рост регионов. Важно отметить, что впервые с 2006 года экономический рост наблюдается во всех 11 субъектах округа. Безусловно, главной причиной увеличения ВРП на Дальнем Востоке стала эффективная работа применяемых для социально-экономического развития макрорегиона государственных мер поддержки", – отметил Александр Козлов.

Среди регионов Дальнего Востока наибольший экономический рост за 2018 год, согласно цифрам Росстата, показал Камчатский край (7,1%), Сахалинская область (6,9%), республики Бурятия (4,7%) и Якутия (3,9%), а также Чукотский автономный округ (3,5%) и Магаданская область (2,9%). За минувший 2019 год данных у Росстата по ВРП пока нет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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