Под медицинским наблюдением

13.03.20 14:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – РФ закрывает границу для граждан Италии и прибывающих с территории страны иностранцев. Число выявленных случаев коронавируса в России выросло до 34.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России продлил до 1 марта все ограничения по проведению международных мероприятий и каникулы студентам из КНР. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовали сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовали отменить загранкомандировки, за исключением носящих неотложный характер, а также воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 6 случаев новой коронавирусной инфекции, из них четыре – в Москве, по одному – в Калининграде и в Краснодарском крае.

Причем, в Калининграде, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, новый случай заболевания коронавирусом выявлен у родственницы первой заболевшей жительницы.

"Второй случай вируса был выявлен в условиях карантина в стационаре, где женщина сейчас находится. Она была помещена туда как контактер с родственницей, которая вернулась из Италии с коронавирусом. Ее жизни ничто не угрожает, она получает необходимое лечение", – рассказал Лысков.

Он напомнил, что первый случай заражения коронавирусом в Калининградской области был выявлен 8 марта у жительницы региона, вернувшейся из Италии. Она была изолирована. Заболевание у нее проходит в легкой форме. Как стабильное оценивают медики и состояние госпитализированного с коронавирусом в Краснодаре пациента.

"Житель Кубани был в очаге инфекции, в Вероне, Итальянской республике. По возвращении 5 марта почувствовал себя плохо, обратился за помощью. Краевые медики оперативно среагировали и сразу поместили его в медицинское учреждение, изолировали в отдельном стерильном боксе. Были взяты все необходимые анализы. Сегодня диагноз подтвержден. Состояние пациента стабильное", – сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве здравоохранения региона.

По данным Роспотребнадзора на утро 13 марта, всего в РФ зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два – у граждан Китая, один – у гражданина Италии.

Из числа инфицированных на территории РФ после выздоровления выписаны трое: двое граждан Китая (первые двое заболевших в России, покинули больницу в середине февраля) и один гражданин России (москвич, побывавший в Италии).

Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

В Москве, по данным на вечер 12 марта, общее число случаев коронавирусной инфекции достигло 19. Как сообщили "Интерфаксу" в городском штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, трое новых пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших.

"Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один – в инфекционной больнице N2", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших. Так, двое родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, один человек направлен в обсервационный центр, трое остались на домашнем карантине.

Под медицинским наблюдением, добавили в штабе, находятся все пассажиры рейса DP-804, прибывшего 1 марта из Бергамо.

Накануне Россия временно закрыла въезд на свою территорию для граждан Италии и прекратила выдачу им въездных виз. Исключение сделано для "граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ".

Приостановлены также выдача транзитных виз, а также оформление виз в форме электронного документа гражданам Италии. МИДу России поручено "уведомить итальянскую сторону о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Италия на данный момент занимает второе место в мире по числу заболевших после КНР. По данным на вечер 12 марта, число людей, скончавшихся в результате коронавируса в этой стране, за сутки возросло на 189 и составило 1 тыс. 16 человек. В общей сложности вирус в Италии выявлен более чем у 15 тыс. человек.

Итальянские власти принимают жесткие меры: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия. Накануне в стране объявили о закрытии всех магазинов, кроме продовольственных и аптек.

Всего в мире по состоянию на утро 13 марта подтверждено 132 тыс. 756 случаев заболевания COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 6 тыс. 731 (5,3%). В 111 странах мира вне Китая зарегистрировано 51 тыс. 753 случая (за последние сутки прирост 6 тыс. 708 случаев). За последние сутки первые случаи зарегистрированы в Гайане (1 из США), на Кубе (3 из Италии).

При этом, по информации Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае за сутки заболели 23 человека. Общее число инфицированных в КНР превысило 81 тыс. человек.

По прогнозам руководителя отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова, ситуация с распространением коронавируса в мире может стабилизироваться к июню - июлю.

"В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля", – сказал он агентству "Интерфакс".

Ученый отметил, что, судя по данным о заболеваемости и смертности, новый вирус в 10 – 15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 – 2015 годах.

"Эти вирусы (коронавирусы – ИФ) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus. Соответственно, может появиться еще один", – отметил он, добавив, что в ситуации с COVID-19 "примерно 50% паники".

Кроме того, по его словам, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая.

"В целом меры, принимаемый против распространения, – адекватные, хотя иногда и чрезмерные", – считает он.

При этом, отметил ученый, количество умерших от COVID-19 за все время распространения инфекции – около 5 тыс. человек – сопоставимо с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день.

Обозреватель Анастасия Николаева

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