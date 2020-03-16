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16.03.20 14:10
Исследовать из космоса
Ученые Красноярского научного центра СО РАН создали модель для определения характеристик мерзлой арктической почвы при помощи спутниковых систем. Созданный программный комплекс позволит детально оценивать состояние Арктики — в частности, следить за реакцией льдов на изменение климата.
"Алгоритм построен на измерении комплексной диэлектрической проницаемости (величина, показывающая, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в среде меньше, чем в вакууме — ИФ) и разработан для талых и мерзлых минеральных почв. С его помощью можно отслеживать температуру, влажность и состояние поверхностной мерзлоты", — сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
Для построения модели специалисты использовали образцы почвы, собранные в арктической тундре полуострова Ямал. Чтобы подобрать точные параметры, ученые рассмотрели три вида арктических почв с разным содержанием глинистой фракции. В процессе анализа выяснилось, что диэлектрические характеристики почвы в первую очередь зависят от количества находящейся в ней влаги.
"С развитием космических технологий появились возможности получать самую разную информацию об окружающей среде со спутников. К примеру, мы используем диэлектрическую модель, которая на основе спутниковых измерений определяет параметры почвы на конкретном участке суши. С помощью такого дистанционного зондирования можно изучать территории Арктики, анализировать причины экологических проблем. Для подобных практических приложений необходим особый инструмент. Именно его мы и разработали", — прокомментировал разработку младший научный сотрудник Института физики имени Л.В. Киренского Красноярского научного центра Андрей Каравайский.
Вместе с тем, по данным ученых, в настоящее время не существует универсальной диэлектрической модели, подходящей для всех ландшафтов и климатических условий. Это связано с тем, что диэлектрические свойства почвы зависят также от ее минерального состава, влажности и температуры.
"В дальнейшем исследователи панируют определить, насколько разработанный программный комплекс адекватно описывает и другие виды почв, разработать программы для других климатических территорий, и объединить все полученные алгоритмы в универсальную систему принятия решений", — добавляет издание.
Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Remote Sensing.
Тем временем, ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) вместе со своими коллегами из других вузов и академических институтов Томска работают над масштабным проектом по созданию так называемой "орбитальной теплицы" — автономного модуля, в котором можно будет выращивать различные растения в условиях космоса. Специалисты рассчитывают, что разработка войдет в Долгосрочную программу экспериментов на МКС.
Как рассказал директор Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Алексей Яковлев, в ходе многочисленных орбитальных экспериментов ученые уже подтвердили принципиальную возможность выращивания сельскохозяйственных растений в условиях микрогравитации. Однако, по его словам, все эти исследования проводились с размещением теплиц непосредственно в жилых отсеках орбитальных станций, и их конструкция имела множество ограничений и технологических барьеров, связанных со спецификой требований обитаемых космических модулей и крайне ограниченных площадей, выделяемых под теплицы. Поэтому, как пояснил Яковлев, томские исследователи и предложили разработать специализированный автономный модуль, который бы использовался для выращивания значимых агрокультур в космосе.
"Сейчас мы подготавливаем заявку на эксперимент, прорабатываем все технические решения конструкции, готовим эскизный проект. В 2020 году мы должны полностью подготовить заявку и подать ее", — сказал Яковлев.
В дальнейшем, по его словам, заявку будет рассматривать координационный совет, принимающий решение об актуальности и необходимости проекта.
"Практика показывает, что от заявки до старта самого эксперимента обычно проходит год-полтора, так что мы рассчитываем попасть в Долгосрочную программу и получить финансирование в 2021 году", — пояснил ученый.
Эксперт добавляет, что при создании "орбитальной теплицы" ученые планируют использовать технологии, уже отработанные в smart-теплице Томского политеха: "умное освещение", ускоряющее рост растений, а также специальные гидропонные установки для выращивания растений, автоматический режим полива и сбора урожая и других. К слову, в настоящее время томский полигон находится на реконструкции, предполагающей расширение возможностей "умной" теплицы.
"В Томске мы будем проводить междисциплинарные научные исследования и решать прикладные задачи в области агробиофотоники. При этом научный коллектив собрал не только ученых Томска, но представителей академических институтов Москвы, Владивостока и партнеров из Нидерландов, специализирующихся на климатических комплексах, в том числе из Вагенингенского университета", — отметил Яковлев.
Что касается "орбитальной теплицы", то, по его словам, ученые предполагают, что это будет некий автономный модуль, способный поставлять продукты питания для космонавтов и, при необходимости, пристыковаться к МКС через шлюз.
"Планируется, что площадь выращивания составит 30 м2. При этом его цилиндрическая форма должна помочь приспособиться к разным условиям гравитации, что позволит в далекой перспективе использовать его, например, на Луне или на Марсе. Показатель гравитации будет задаваться возможностью вращения модуля вокруг своей оси и скоростью вращения", — уточнил Яковлев.
Также, по его словам, специалисты планируют, что модуль будет выполнен из гибкого материала для возможности компактной сборки и автоматической орбитальной распаковки.
Кроме того, в рамках проекта ученые планируют решить ряд важных технологических задач: окончательно выбрать тип конструкции, создать системы автоматизации корпусных элементов, радиационной защиты, теплозащиты, энергоснабжения, освещения и диагностики неполадок.
"Конструкция и технологические решения модуля должны учитывать воздействие внешних факторов космического пространства, естественное облучение от солнца, использование "умного" освещения, роботизированного механизма для сбора урожая, специальной системы полива и грунтоудержания растений", — сообщил директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ.
Еще один важный вопрос, как отметил Яковлев, — выбор необходимых и наиболее подходящих агрокультур и их защита от возбудителей болезней растений в условиях микрогравитации.
"В настоящее время мы предлагаем для выращивания в модуле различные виды салатов и салатной капусты, лука-порея, базилика и других культур", — сказал он.
Обозреватель Наталья Пономарева
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