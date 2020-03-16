Антивирусный план

16.03.20 15:11

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

Interfax-Russia.ru – Правительство России подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса.

В минувшие выходные президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется противодействием распространению коронавирусной инфекции, ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснили в Кремле, рабочая группа Госсовета по коронавирусу займется аккумулированием соответствующей информации в интересах регионов, оперативное руководство работой по противодействию коронавирусу будет осуществлять координационный совет при правительстве.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление (http://government.ru/docs/39160/) кабинета министров об образовании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Основными задачами Совета являются рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой инфекции, организация взаимодействия федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

В правительстве пообещали в скором времени запустить "горячую линию" и систему онлайн оповещения граждан о ситуации с распространением коронавируса.

На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин подчеркнул, что государство не будет ничего скрывать данные от граждан и будет открыто рассказывать о текущей ситуации и прогнозах.

Премьер отметил, что ограничить распространение коронавируса в России позволили активные предупреждающие меры, которые были приняты еще в феврале, и призвал сделать все, чтобы ситуация не развивалась так, как в других странах. Он также подчеркнул, что государство будет делать все, чтобы не допустить массового распространения коронавируса в РФ и действовать на опережение. По его словам, все принимаемые ограничения делаются сознательно, чтобы избежать более жестких мер в будущем.

Он выразил уверенность, что принимаемые государством меры и ответственное отношение граждан к здоровью помогут стабилизировать ситуацию, и призвал граждан отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

"Самоограничение, которое сейчас необходимо, направлено прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан", — сказал премьер, напомнив, что коронавирус угрожает в первую очередь пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Для предотвращения распространения коронавируса председатель правительства в минувшие выходные на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах как для россиян, так и для иностранных граждан.

"Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса", — отметил премьер-министр.

Он также заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.

"Мы во всех регионах просим сократить — необходимо просто это сделать — количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых", — отметил он.

Кроме того, премьер сообщил о необходимости, по примеру Москвы, ввести по всей стране 14-дневный карантин для людей из групп риска по коронавирусу.

"Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса, а также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом", — отметил премьер.

При этом он пообещал вести в режиме онлайн "полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров".

Для поддержки экономики РФ и граждан будет выделено до 300 млрд руб.

"Также будет увеличен объем предоставляемых гарантий", — подчеркнул Мишустин. Для стабильного функционирования экономики он поручил подготовить план действий по поддержке экономики в условиях коронавируса, в первую очередь — сферы торговли.

В частности, по словам премьера, торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам.

"Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне соответственно "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будет закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", — сказал Мишустин.

Крупнейшие российские ритейлеры отмечают повышенный спрос на отдельные товарные категории из-за опасений распространения коронавируса. Но ажиотажа и дефицита в магазинах нет, а товарных запасов достаточно — уверяют представители компаний.

В АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", Metro, "Ашан" и других) заявили, что у торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины.

По словам представителя АКОРТ Ильи Власенко, особое внимание уделяется сейчас бесперебойной доставке товаров в торговые точки, особенно в те, чьи складские помещения ограничены по размерам и куда товары надо довозить из распределительных центров в ежедневном режиме.

Складских запасов розницы достаточно на несколько недель работы — и запасы продолжают формироваться, подчеркнул Власенко.

В свою очередь в Минпромторге призвали граждан "осознанно и рационально" подходить к планированию покупок, напомнив, что "у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно".

"С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями", — прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга ситуацию на потребрынке.

Собеседник агентства особо отметил, что никто не планирует закрывать продовольственные магазины любых форматов. Кроме того, по его словам, торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, и "даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поводов для решения о введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в настоящее время нет.

По его словам, российские власти учитывают международный опыт борьбы с коронавирусом.

"Весь глобальный опыт наверняка учитывается нашим штабом и принимаются энергичные меры, которые этим нашим отечественным штабом разрабатываются", — сообщил Песков журналистам.

Вместе с тем он отметил, что трудно судить о том, опыт какой страны мог бы быть использован в РФ и заслуживает наибольшего внимания, поскольку нет полных экспертных данных о том комплексе мер, которые в зарубежных странах были приняты.

По данным Минздрава РФ на 16 марта, в России зарегистрировано 66 случаев коронавируса. Как пояснили в Минздраве, всего заболевших коронавирусом в России 63 человека, плюс трое зараженных, привезенных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, а также трое с Diamond Princess.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, "сегодня 10% (заболевших) выписаны, остальные находятся под наблюдением, тяжелых случаев нет".

Вместе с тем, отметил он, в РФ "инфекционная и реанимационная службы приведены в состояние повышенной готовности".

Обозреватель Анастасия Николаева

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