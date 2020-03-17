В превентивных целях

17.03.20 16:08

© РИА Новости. Сергей Ермохин

Interfax-Russia.ru - Вывоз кошек и собак временно приостановлен из аэропорта Якутска из-за выявленных в городе случаев заражения бешенством.

Администрация аэропорта "Якутск" временно приостановила оформление на рейсы и перевозку самолетами собак и кошек из-за карантина по бешенству в Якутске.

"Ограничительные меры приняты Управлением ветеринарии г. Якутска согласно указу главы Якутии Айсена Николаева от 7 марта 2020 года. Карантин по бешенству введен на территории города Якутска и поселка Жатай в течение 60 дней", - сообщили (http://yks.aero/?ELEMENT_ID=201) в пресс-службе аэропорта.

Как сообщалось, вирус бешенства был выявлен 3 марта у одной из отловленных бездомных собак, содержащейся в пункте передержки безнадзорных животных (ППБЖ) в Якутске. После этого в ППБЖ ввели карантин сроком на 60 дней, а кошек и собак, находившихся в контакте с заболевшей особью, подвергли эвтаназии. Всего, как тогда сообщала городская администрация, ветеринарам пришлось умертвить 72 животных. На деле же убитых животных оказалось куда больше.

9 марта на странице благотворительного фонда защиты животных "Белый Бим" в Instagram появилось видео, на котором зоозащитники наглядно демонстрируют пустые помещения пункта передержки, где раньше содержались кошки и собаки, а затем контейнер с множеством трупов животных.

"Открыли контейнер – 9 марта 2020 года, территория Пункта передержки города Якутска, очень большое количество трупов собак, наверное, 100 (…) кошки (лежат – ИФ) сверху.. У собак перерезано горло", - произносит голос на видео.

Позднее волонтеры опубликовали точные данные по количеству убитых животных. Всего, по их сведениям, с 5 по 8 марта в пункте передержки Якутска было убито 153 собаки и 48 кошек. Эти же цифры в своем пресс-релизе привел и Департамент ветеринарии Якутии.

"Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на территории пункта передержки животных было два контейнера.

"В контейнере, который вскрыли зоозащитники (есть на видео – ИФ), находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации", - уточнили в департаменте.

Во второй контейнер работники пункта передержки сложили останки животных, умерщвленных из-за опасности распространения инфекции.

В департаменте ветеринарии подчеркнули, что эвтаназия животных проводилась исключительно методом усыпления. Однако в этом случае не совсем понятно, как в контейнере, который вскрыли волонтеры, оказались трупы собак с перерезанным горлом или вовсе отрезанной головой. Данную ситуацию попробовал разъяснить руководитель Управления ветеринарии Якутска Павел Павлов.

"Проба на вирус бешенства для лабораторных исследований берется из мозга умершего животного. Трупы небольших животных: кошек и собак мелких пород после эвтаназии отправляются в лабораторию целиком. При исследовании крупных пород собак и других животных для исследования направляется голова животного, которая отсекается от трупа усыпленного животного. Этим, возможно, объясняется наличие обезглавленных и окровавленных трупов, обнаруженных в контейнере на территории ППБЖ", - пояснил он.

Никаких прижизненных методов лабораторной диагностики бешенства у животных, подчеркнул руководитель городского управления ветеринарии, сегодня не существует. По его словам, трупы кошек и собак, содержащиеся в контейнере, который нашли волонтеры, ожидали отправки на утилизацию.

"Все животные были подвергнуты эвтаназии гуманным способом. Составлены соответствующие акты, в которых стоят подписи ветеринаров, указаны использованные для усыпления медикаменты и показания для эвтаназии", - сказал он.

Павлов также отметил, что в настоящее время в городе продолжаются карантинные мероприятия по бешенству. Поскольку вирус был выявлен у одной из собак, отловленных в Строительном округе Якутска, другие носители опасной инфекции могут быть все еще на свободе.

"Мы не можем гарантировать того, что животные, которые без надзора бродят по улицам, не инфицированы, поэтому отлов продолжается", - подчеркнул Павлов.

Вместе с тем, якутские зоозащитники усомнились в том, что у собаки, по неволе ставшей причиной убийства более 100 животных в городском ППБЖ, на самом деле был выявлен вирус бешенства. 9 марта они подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить результаты экспертизы на вирус бешенства, которую 3 марта проводила Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория, а также подлинность всех документов. По мнению волонтеров, информация о вирусе бешенства могла быть лишь "предлогом для массового убийства животных".

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - в свою очередь уточнили в прокуратуре Якутии.

Свою проверку по факту данного инцидента проводит и МВД Якутии.

Также на убийство кошек и собак в пункте передержки в Якутске отреагировал и председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Это циничное нарушение сразу нескольких статей УК: тут и жестокое обращение с животными, и нецелевое расходование бюджетных средств (собак по закону должны содержать в приютах, а не убивать), и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, которые принимали эти решения", - написал чиновник на своей странице в инстаграм.

"Полиция уже работает на месте (…) Необходимо проверить законность действий департамента ветеринарии. Свой приезд отменять не собираюсь (он был запланирован на апрель). Правда, теперь он явно пройдет по другому сценарию", - добавил тогда депутат.

Вместе с тем, Владимир Бурматов обсудил возникшую ситуацию с главой Якутии Айсеном Николаевым, отметив, что уже потребовал у полиции и прокуратуры возбудить уголовные дела по факту жестокого обращения с животными и нецелевого расследования бюджетных средств. Результатом этой беседы стал запрет главы региона на усыпление животных, оставшихся в пункте передержки Якутска.

"Запретил усыплять тех собак, которые сегодня находятся в пункте передержки животных города Якутска. Все 72 собаки будут находиться под контролем ветеринаров, клинический осмотр 3 раза в день", - написал 13 марта Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

Между тем, специальная правительственная комиссия, которая после массового убийства кошек и собак по распоряжению местных властей с 10 по 13 марта проводила проверку в пункте передержки животных в Якутске, не выявила никаких нарушений в действиях сотрудников учреждения.

"Эвтаназия животных, находящихся на карантине в пункте передержки животных Якутска, в связи с угрозой распространения смертельно опасной болезни - вируса бешенства была проведена в соответствии с правилами", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.

Кроме того, как заявили в мэрии Якутска, члены правительственной комиссии установили, что "нет никаких документальных подтверждений того, что животных, находившихся в контейнере, лишили жизни каким-то жестоким, негуманным образом".

Между тем, зоозащитники не поверили заключениям правительственной комиссии и обратились в Министерство сельского хозяйства региона, а также республиканский Россельхознадзор с просьбой провести еще одну – на этот раз внеплановую - проверку пункта передержки животных в Якутске.

"У нас есть веские основания предполагать, что объявленный "карантин по бешенству" является бутафорией, имеющей целью сокрытие череды преступлений", - говорится в обращении президента Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирины Новожиловой, текстом которого располагает "Интерфакс".

Опираясь на документы из прокуратуры, зоозащитница утверждает, что убитые собаки и кошки не могли являться переносчиками бешенства, так как были привиты.

Автор обращения также указывает на то, что после установления 3 марта "вируса бешенства", якобы занесенного собакой, карантин в пункте объявлен не был.

"Почему вновь прибывшее на территорию животное не прошло карантин остается только догадываться. Еще большее недоумение вызывает тот факт, что собака якобы могла иметь контакт с кошками, которые находились в обособленном помещении, но также были впоследствии умерщвлены", - пишет Новожилова.

Напомним, что мартовское массовое убийство кошек и собак – не первый скандал, разгоревшийся вокруг данного пункта передержки животных. В январе широкий резонанс получила история, когда в новогодние каникулы обитателей этого же ППБЖ фактически оставили умирать на 60-градусном морозе. Тогда, по словам Новожиловой, выжило около 200 зверей, которых в марте волонтеры с ужасом обнаружили среди погибших животных, сваленных в том контейнере. Все это, отмечает она, заставляет зоозащитников усомниться в выводах комиссии, которая отмечала, что "в контейнере находились трупы животных, погибших на улицах в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по просьбе владельцев".

"С точки зрения законодательства власти Якутска давно должны были понести суровое наказание по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ за из ряда вон плохо организованную работу с безнадзорными животными. Этот единственный на город пункт передержки является в буквальном смысле кошмарным ледниковым концлагерем, где нет даже воды", - подчеркнула Новожилова.

Кстати, отметим, что пункт передержки до сих пор не получил финансирования из республиканского бюджета в рамках исполнения федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Обозреватель Наталья Пономарева

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