Закрыть границы

17.03.20 16:29

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Россия с 18 марта ограничивает въезд иностранных граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так, в течение последних двух суток глава российского правительства провел телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), а также премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Решение ограничить въезд на территорию России иностранных граждан Мишустин объяснил "обеспечением безопасности государства, защитой здоровья населения" и мерами по препятствованию распространения коронавирусной инфекции. В ходе телефонных разговоров премьер подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры "соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Наиболее эмоционально решение о закрытии границы прокомментировали в Белоруссии. В МИД республики выразили сожаление по этому поводу, запросив "конкретную официальную информацию от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры".

Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение России закрыть границу, назвав его необдуманным. Он считает, что с таким заболеванием как новый коронавирус территориально бороться невозможно - об этом говорят и вирусологи.

Сравнивая масштабы двух стран, Лукашенко заметил, что это Белоруссии, возможно, "стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не "завирусила" ее".

"Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме", - заявил он.

В правительстве РФ ограничения на въезд в Россию с территории Белоруссии обосновали невыполнением официальным Минском рекомендации ВОЗ по перекрытию госграниц и выразили недоумение в связи с высказываниями белорусского руководства о том, что "Россия полыхает от коронавируса".

В кабинете министров обратили внимание на то, что предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы "выяснить ее позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями".

К тому же, отметили в правительстве РФ, "высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России".

За минувшие сутки в России число случаев заболевания коронавирусом увеличилось почти в полтора раза. По данным Роспотребнадзора на утро 17 марта, зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 у граждан России, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Из них выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, двое граждан России и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнила, что из общего числа зарегистрированных случаев (93) 86 случаев являются завозными, еще семь человек заболели в результате контактного распространения инфекции.

При этом 79 человек находятся в стационарах, у 57 заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов, у двух пациентов состояние средней тяжести, искусственная вентиляция легких никому не требуется.

Из 30 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в России в минувшие сутки, 20 заболевших было выявлено в Москве.

"Всего в столице выявлены 53 случая. Большинство пациентов вернулись из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом из Италии, что ранее заболевший. Еще три пациента ранее имели контакт с заболевшими. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пациенты проходят лечение в стационарах Москвы. "Среди заболевших - один ребенок, у него легкие симптомы заболевания. Он находится в больнице имени Башляевой", - сказали в штабе.

Накануне в столице расширили требование по обязательной самоизоляции сроком на 14 суток после посещения неблагополучных по коронавирусу стран на десятки стран. Теперь обязательный карантин необходимо будет пройти тем, кто прибыл из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС. Ранее в список стран, после которых требуется самоизоляция, входили Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания и Иран.

Режим самоизоляции также распространяется на совместно проживающих с прибывшими из этих стран лиц.

Кроме того, до 10 апреля на территории Москвы запрещено проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий, временно ограничено проведение выставок, мероприятий в сфере культуры, спорта, образования с числом участников более 50 человек одновременно. С 21 марта будут закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.

Впрочем, ограничительные меры вводят по всей России. Так, ранее Минобрнауки рекомендовало всем вузам России перейти на дистанционное обучение студентов. Целый ряд российских университетов от Москвы до Владивостока, в том числе МГУ им.М.В.Ломоносова, выпустили свои внутренние акты об индивидуальных учебных планах и переводе лекций и семинаров в электронный формат.

На дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса переходят и практически все учебные заведения в российских регионах. В ряде школ досрочно начинаются весенние каникулы. Принято решение о переносе досрочной волны ЕГЭ, которая должна была стартовать 20 марта. Приостанавливается работа детских секций, театров, музеев, библиотек, отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия.

Многие работодатели разрешают своим сотрудникам работать в удаленном режиме. Так, "Газпром нефть" перевела часть сотрудников на "удаленку", прекратила поездки за рубеж и ограничила по РФ; руководство института развития ДОМ.РФ переводит на удаленную работу 50% сотрудников; разрешили своим сотрудникам работать в удаленном режиме "РусАл", "Татнефть", "Соллерс", "Магнит", Mail.Ru Group и соцсети "ВКонтакте".

Как считает заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Михаил Щелканов, активность нового коронавируса снизится к лету.

Выступая с докладом на заседании Ученого совета Дальневосточного федерального университета он обратил внимание на губительное действие ультрафиолета на новый коронавирус.

"Из этого есть несколько следствий. Первое что в летний период вирус будет циркулировать с гораздо меньше эффективностью, чем в зимний. Можем предположить, что, если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическом гриппом, то он будет иметь примерно такую же сезонность, приуроченную к зимнему периоду", - сказал Щелканов.

И, по его словам, иммунитет против коронавируса, как и против гриппа, не самый стойкий.

Кстати, как накануне заявила вице-премьер Татьяна Голикова, при большом желании пройти тест сможет любой гражданин России, хотя всем и нет необходимости проходить тест на коронавирус.

Она отметила, что тестирование на коронавирус должны проходить лишь те, кто побывал в странах с высоким риском распространения, а также те, кто контактировал с этими гражданами.

Обозреватель Анастасия Николаева

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