Остановить болезнь

Interfax-Russia.ru – Минздрав РФ создает дистанционные центры для консультаций врачей по лечению и диагностике коронавируса. Число заразившихся в РФ выросло до 114 человек.

"Приказом Минздрава создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19", - говорится в сообщении министерства.

Специалисты — пульмонологи и инфекционисты — будут проводить дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах

"Для организационно-методической поддержки регионов также будут созданы выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводиться оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью новым коронавирусом", — также уточняется в сообщении Минздрава.

По данным министерства на вечер 17 марта, на территории России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровело 5 человек. Также медучреждения покинули граждане РФ, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess (изначально не учитывались в общем числе зараженных в РФ). Всего в стране проведено более 116 тыс. исследований на коронавирус, несколько сотен человек остаются под наблюдением медиков. В группе риска, прежде всего, находятся граждане, имеющие серьезные хронические заболевания, а также пожилые люди старше 60 лет.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет — в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам", — говорится в сообщении, опубликованном 18 марта на сайте Роспотребнадзора.

Медики советуют пожилым людям стараться реже посещать общественные места и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

"По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков", — призывают в агентстве.

Кроме того, рекомендуется, как минимум, на две недели ограничить контакты с родственниками, которые только приехали из-за рубежа.

"Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Если контакт с побывавшими за рубежом людьми все-таки произошел, сообщите об этом врачу: он назначит анализ на коронавирус", — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Также в агентстве дали общие рекомендации по соблюдению личной гигиены в период эпидемии.

"Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм", — настаивают медики.

Вместе с тем, эпидемиологи предложили гражданам пожилого возраста, а также людям, находящимся в группе риска из-за серьезных хронических заболеваний, запастись одноразовыми бумажными платочками (ими нужно прикрывать нос и рот при чихании и кашле, а потом выбрасывать), а также протирать дезинфицирующими салфетками сумки, телефоны и другие предметы, которые побывали в общественных местах.

Тем временем, в мире общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 к 18 марта превысило 200 тыс. человек. Эти данные приводит сайт Worldometer, собирающий такую статистику в режиме реального времени.

В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.). В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях. При этом, к настоящему моменту выздоровели 82,8 тыс. человек. Скончались от болезней или осложнений, вызванных вирусом, более 8 тыс. человек.

Специалисты сообщают, что новый коронавирус не только передается воздушно-капельным и контактным путем, но и через поверхности, на которых патоген способен сохраняться до 3 суток.

"Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях — до нескольких дней", — сообщает журнал The New England Journal of Medicine со ссылкой на исследование группы американских ученых.

В масштабном исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США. Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с Covid-19. Они выяснили, что, попав в воздух, COVID-19 может сохранять жизнеспособность в течение трех часов.

"На поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Так, дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне — в состоянии "выжить" — не более 24 часов, а на медных поверхностях — максимум четыре часа", — отмечают исследователи.

Ученые также сравнили коронавирус COVID-19 с его предшественником SARS-CoV-1, возникшим также в Китае в 2002 году. SARS-CoV-1 за 2002 и 2003 год переболели 8 тыс. человек, с 2004 года ни одного нового случая выявлено не было. Они обнаружили схожести в том, как распространяются оба вируса, и заявляют, что их исследование "предоставляет информацию, нужную для борьбы с пандемией".

Между тем, как полагает доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) Антонина Сарангова, полностью защититься от вируса вряд ли получится.

"Они (коронавирусы – ИФ) буквально падают на нас из воздуха. Упав, оседают на всех поверхностях — столах, планшетах, экранах телефонов, дверных ручках, оставленной пище. Но они сами существовать не могут и ждут попадания в живую клетку", — рассказала специалист, чьи слова цитирует пресс-служба вуза.

Она объяснила, как именно происходит заражение человека коронавирусом.

"У коронавирусов есть булавовидные выступы, которые имеют некоторое биохимическое родство с поверхностью наших клеток, поэтому человеческая клетка пропускает его внутрь, и дальше этот "волк в овечьей шкуре" начинает раздеваться: оболочка раскрывается, геном вируса выходит и подчиняет себе геном наших клеток. И вот уже клетки человеческого организма начинают работать как копировальные аппараты, производящие множество фрагментов, из которых собирается вирус", — пояснила биолог.

По ее словам, самая совершенная система защиты от любых коронавирусов — это человеческий иммунитет, "ведь человек очень давно сосуществует с вирусами бок о бок".

"Но, конечно, следует принимать все меры предосторожностей в периоды эпидемий, подобных нынешней", — сказала Сарангова.

В целом, как отметила специалист, коронавирусами люди заражаются достаточно часто. Одни вызывают симптомы простуды (те же ОРВИ и ОРЗ), другие — кишечные расстройства.

Но сейчас, по словам эксперта, мир столкнулся с новой модификацией вируса, оказавшейся достаточно опасной для человека.

"Самым неприятным для нас является тот факт, что до сегодняшнего дня не существует вакцины, защищающей от заражения коронавирусом и уменьшающей вероятность тяжелых осложнений у заболевших. В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией ученые серьезно занялись разработкой этой вакцины", — добавила доцент СФУ.

