Вернуться на родину

19.03.20 15:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Эпидемия коронавируса осложнила возвращение российских туристов из-за рубежа в связи с отменой авиарейсов в ряде стран.

Во многих странах мира из-за распространения коронавируса введен карантин или запрет на пересечение границ. РФ также закрыла границы для иностранцев и ограничила полетные программы из России.

По оценкам Ростуризма, в мире сейчас находится около 100 тыс. организованных туристов из России. Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции.

Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами.

Между тем, в ряде стран возникли проблемы с возвращение российских граждан на родину. В том числе подобная ситуация сложилась с туристами в Черногории, где власти 16 марта приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.

На следующий день "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявили, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

Как в частности сообщил журналистам представитель "Победы, компания собиралась выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыли.

"В марте "Победа" в связи с решениями правительств разных стран приостановила полеты из Москвы в города Германии, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии и Черногории, однако только правительство Черногории закрыло воздушное пространство в том числе и для вывоза граждан России из закрытой страны", — возмущаются в компании.

Источник, знакомый с переговорами по этому вопросу, сообщил "Интерфаксу", что правительство Черногории согласилось выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице", — заявлял в свою очередь журналистам представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Для скорейшего решения вопроса, по его словам, компания обратилась за содействием в Росавиацию и министерство иностранных дел РФ.

Накануне местные власти все же дали разрешение на вывоз россиян на родину. Как сообщило посольство РФ в Черногории, достигнуты договоренности о том, что авиакомпании "Победа" и S7 19 марта начнут вывозить своих пассажиров из аэропорта Подгорицы в Черногории.

Согласно сообщению "Победы" в фейсбуке, на 19 марта запланировано два вывозных рейса из Подгорицы. Кроме того, "Аэрофлот" получил разрешение от властей Черногории на вывоз пассажиров из Тивата в Москву.

Посольство призвало российских туристов, находящихся в Черногории, следить за сообщениями авиаперевозчиков.

16 марта также стало известно, что более 150 граждан РФ обратились в российское посольство на Тенерифе после обострения ситуации с коронавирусом в Испании и прекращения авиасообщения с Канарами.

Застрявших на Канарских островах российские туристы вернут домой 20 марта рейсом авиакомпании "Аэрофлот". По сообщению представителя авиакомпании, россиян должен был забрать самолет большой вместимости. В фейсбуке посольства РФ в Испании отмечалось, что для оформления на рейс необходимо явиться в офис авиакомпании, расположенный в аэропорту острова Тенерифе-Tenerife Sur.

"Настоятельно призываем воспользоваться этой возможностью и в кратчайшие сроки вернуться в Россию", — подчеркнули в дипмиссии.

Помимо этого из-за отмены авиасообщения в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19 сотни российских туристов не смогли покинуть Касабланку (Марокко).

Как сообщил генеральный консул России в Касабланке Андрей Цыбенко, российские граждане не имеют информации о сроках эвакуации, многие из них не понимают, где и на какие средства они будут жить на чужбине.

По его словам, после получения обращения этой группы российских туристов, была направлена "очередная, срочная, вне очереди, телеграмма за подписью посла с обращением в МЧС и министерство обороны с запросом на скорейшее направление сюда спецбортов".

"К сожалению, больше сделать мы ничего не можем. Мы, как генконсульство, не имеем сами оперативной связи с центром, она находится в посольстве. Мы ежечасно даем информацию о таких, как ваше, обращениях", — резюмировал Цыбенко.

В свою очередь российская туристка из Казани, оказавшаяся в этой группе, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье", что Цыбенко также сказал им: "Надо надеяться на лучшее, но готовьтесь к худшему".

По словам нашей соотечественницы, сейчас из страны вывозят европейцев, в частности французов, а сведений о рейсах для российских граждан нет, как и информации о том, где и на какие средства им жить дальше.

"Большая часть нашей группы, так сложилось, люди старшего возраста — за 70 очень много. Многие нуждаются в медикаментах. Сейчас с нами сходили в аптеку, помогли с переводом, чтобы мы узнали, какие есть аналоги лекарств. Сколько нам еще здесь бултыхаться, мы не знаем, потому что нам никто ничего не говорит. Скромно отводят глазки. Каждый день встречаемся с консулом, но изменений никаких нет", — заключила наша соотечественница.

Их группе туристическая фирма оплатила проживание до 22 марта, хотя тур закончился еще 17 числа. По ее данным, в группе есть жители Казани, Тюмени, Камчатки, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Омска.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рекомендует российским туристам, которые не могут вернуться в РФ из-за отмены авиарейсов, в случае необходимости продлевать страховку, если позволяют условия страхового полиса выезжающих за рубеж.

Часто туристы покупают страховку строго под даты поездки. И если страховой случай произойдет после окончания срока действия полиса, а застрахованный все еще будет находиться за границей из-за отмены рейса, страховщик не будет покрывать расходы на оказание медпомощи, пояснила "Интерфаксу" руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева.

"Виноватых сложно искать, если полис был ограничен сроками поездки и страховой случай произошел за пределами этого срока. То, что отменили рейс - это форс-мажор. Нужно оплачивать лечение самостоятельно в этом случае и пытаться вернуться в Россию. К примеру, из Франции, если не удастся запустить регулярные рейсы "Аэрофлота" для вывоза наших граждан, людей будет вывозить МЧС", — рассказала Алчеева.

Что касается клиентов страховщиков, у которых было плановое лечение за границей, то в ситуации карантина европейские больницы с высокой вероятностью будут выписывать всех, кто находится в удовлетворительном состоянии.

"Наверное, МЧС будет контролировать эвакуацию граждан российских. Будут вывозить всех и больных, и здоровых. Гражданам в этом случае важно отслеживать все новости, которые МИД распространяет. У них в день на официальном сайте по несколько новостей для граждан, которые находятся в той или иной точке мира. Я бы советовала всем тем, кто находится за рубежом, отслеживать свою страну, потому что эвакуация может быть однократной", — считает Алчеева.

Со своей стороны Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию.

По данным ведомства, от испытывающих трудности с возвращением на родину туристов им ежедневно поступают тысячи звонков. Каждый случай решается в индивидуальном порядке в координации с Росавиацией, Минтрансом, МИД РФ и туроператорами.

Обозреватель Анастасия Николаева

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