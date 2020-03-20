Начать испытания

20.03.20 13:10

Фото Александра Левчука

Interfax-Russia.ru – Начаты испытания вакцины против нового коронавируса. Количество инфицированных в России выросло почти до 200 человек.

Государственный научный центр вирусной биологии "Вектор" (г. Новосибирск, подчиняется Роспотребнадзору) начал испытания вакцин против нового коронавируса COVID-19.

"Ученые начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов, всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований специалисты определят наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа, а также состав, доза и способ введения будущей вакцины", — сообщили в пресс-центре Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 марта.

По информации Роспотребнадзора, прототипы вакцин от COVID-19 были созданы "как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так с применением технологий синтетических вакцин (мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины)".

"Для "дизайна" вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики", — пояснили в ведомстве.

На данном этапе доклинических исследований (in vivo) ученые должны убедиться в безвредности и эффективности нового препарата.

"Необходимо испытать способность каждой вакцины индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения вирусом. При этом перед исследователями встает множество важных вопросов – необходимо определить наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, способ и схему вакцинации, и без помощи лабораторных животных ученым не обойтись", — пояснили в ведомстве.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Также существенных успехов в борьбе с COVID-19 добились и специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России. Они смогли расшифровать первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента.

"Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", — сообщил директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

Генетические данные загружены исследователями в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

Вместе с тем, в России будет создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется повсеместным тестированием населения на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам селекторного совещания премьер-министра страны Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей России (РСПП), "Яндекс" и Mail.ru Group. Диагностика будет проводиться с помощью новейших российско-японских тест систем.

"В них применяется метод изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции), но сокращает время тестирования более чем в 4 раза, с двух и более часов до 30 минут", — пояснили в пресс-службе российского правительства.

Там же отметили, что указанная система экспресс-диагностики адаптирована как для стационарных, так и для портативных мини-лабораторий.

"Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП. В проекте примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий", — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в РФ на 20 марта, коронавирусом в России заразилось уже 199 человек, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Больше всего заразившихся зафиксировано в Москве (98 случаев).

Вместе с тем, по данным сайта коронавирус.рф, девять человек из общего числа заразившихся в России уже выздоровели и были выписаны из больниц. Среди первых 5 пациентов, излечившихся от опасного недуга, два гражданина КНР, два гражданина РФ и один гражданин Италии. Также, по предварительной информации, поправилось четверо больных, проходивших лечение в Москве.

В мире же, как сообщает газета South China Morning Post, к утру 20 марта насчитывалось 233 тыс. 838 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,840 тыс., поправились более 85 тыс. человек.

Больше всего смертельных случаев приходится на Италию. Вечером 19 марта здесь было зафиксировано 3,405 тыс. летальных исходов в результате пневмонии, вызываемой коронавирусом (+ 428 случаев за сутки). По числу жертв эта страна превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. При этом общее количество инфицированных в Италии достигло уже 41,035 тыс.

В Иране зафиксировано 18,407 тыс. случаев заболевания (скончались 1,284 тыс.), в Испании – 17,147 тыс. (767), в Германии – 10,999 тыс. (24), во Франции – 10,995 тыс. (372), в США – 10,442 тыс. (150), в Южной Корее – 8,652 тыс. (94), в Швейцарии – 3,438 тыс. (33), в Великобритании – 3,269 тыс. (144), в Нидерландах – 2,460 тыс. (58), Австрии – 2,013 тыс. (6), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) – 1,670 тыс. (39), в Норвегии – 1,552 тыс. (6), в Бельгии – 1,486 тыс. (14), в Швеции – 1,423 тыс. (10), в Дании – 1,151 тыс. (4). Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

В материковом Китае за истекшие сутки было зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР. В частности, в Пекине выявлено 6 заболевших, в Шанхае - 8, в Тяньцзине – 1. Также 14 заразившихся зафиксировано в провинции Гуандун, 3 – в провинции Фуцзянь, и по одному – в провинциях Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе. При этом на самой территории материкового Китая не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19, все заболевшие прибыли из-за рубежа

На материковой части Китая в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

Председатель КНР Си Цзиньпин в состоявшейся накануне телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что в результате напряженных усилий нынешняя ситуация в Китае "продолжает улучшаться, а восстановление порядка в области производства и жизни населения ускоряется". Китайский лидер также констатировал, что взаимная поддержка Китая и России в деле борьбы с коронавирусом стали свидетельством высокого уровня двухсторонних отношений.

Обозреватель Наталья Пономарева

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