Хайповая тема

20.03.20 14:42

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Жительницу Татарстана за распространение фейков о коронавирусе оштрафовали на 30 тыс. рублей. Ежедневно в стране рассылают около 50 фейковых сообщений о вирусе.

Административный протокол составили на жительницу Нижнекамска (Татарстан) за распространение фейковой информации о коронавирусе.

По данным полиции, женщина записала сообщение, где утверждала, что в скором времени город закроют на карантин из-за коронавируса, и разослала его через WhatsApp нескольким знакомым. После того как ее сообщение было направлено многим пользователям мессенджера, а также в различные чаты, женщина сообщила знакомым, что это неправда.

Опровергла разосланные ею фейковые новости женщина также в репортаже, который 17 марта опубликовала телерадиокомпания.

Тем не менее, за распространение ложной информации нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Нижнекамский городской суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

При этом в МВД Татарстана напоминают, что административная ответственность за распространение недостоверной информации зависит от последствий распространения конкретного сообщения и наказывается штрафом от 30 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц предусмотрен размер штрафа от 60 тыс. до 900 тыс. рублей; для юридических лиц – 200 тыс. до 1 млн 500 тыс. рублей.

МВД Татарстана также призывает жителей и гостей республики не нагнетать обстановку — поддаваться панике и верить всему подряд, что пишут в соцсетях, не стоит.

В последнее время в социальных сетях все чаще появляются недостоверные сведения о распространении вируса. Так, накануне в фейковых новостях о коронавирусе уличили жительницу Липецка. По информации администрации региона, женщина разместила в одной из социальных сетей информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе. Полиция установила автора ложной публикации и направила материалы об административном правонарушении в суд.

В Санкт-Петербурге 41-летний предприниматель отделался после распространения аудиозаписи с недостоверной информацией отделался профилактической беседой с полицейскими. В ходе опроса он пояснил, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе мессенджера, выразив сожаление, что она получила широкое распространение.

В МВД РФ также привели еще несколько примеров сообщений, не соответствующих действительности, появившихся за последние сутки в информационном пространстве.

Например, в Красноярском крае, Курской области и некоторых других регионах распространяется фейковая новость о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

В Липецкой области посредством мессенджеров рассылается недостоверная информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином.

Также в ряде субъектов распространяется аудиозапись, содержащая информацию о том, что злоумышленники якобы проникают в жилища граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

Незадолго до этого была популярна история о сокрытии властями истинного количества заболевших в стране. Тогда Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации.

Генпрокуратура признала, что в указанных материалах "содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, тогда же была начата доследственная проверка в отношении лиц, распространявших ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве. Социальные сети позже удалили эти сообщения. А 20 марта на основании требований Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор потребовал удалить "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности" у ряда СМИ ("Эхо Москвы", "Говорит Магадан").

Кстати, оперативное и полное информирование граждан о ситуации с коронавирусом глава правительства России Михаил Мишустин назвал одной из ключевых функций координационного совета при правительстве.

"Именно недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи", — сказал Мишустин, подчеркнув, что "на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков".

Ответственность за мониторинг ситуации с информационной составляющей возложили на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

И, как сообщил Чернышенко, именно благодаря работе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России региональным властям удается опровергать фейковые сообщения, которые публикуются в социальных сетях.

"Мы понимаем, что с медицинской точки зрения эпидемия не приняла, слава Богу, какие-то большие масштабы, что нельзя сказать о "психологической эпидемии". И информационный центр, помимо информирования о достаточности и эффективности усилий, которые предпринимает по вашему поручению правительство для предотвращения распространения коронавируса, еще занимается тем, что эффективно борется с так называемыми фейками и слухами", — рассказал Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину во время посещения информцентра.

В качестве примера Чернышенко привел вброс из Краснодарского края, который на днях появился в социальных сетях, о том, что якобы 32 человека скончались от коронавируса.

"Искусственный интеллект, нейронные сети, которые обучились, делают семантический анализ, и выявили эту аномалию. Через минуту она попала операторам. Оператор связался с регионом, с выделенным человеком, с ним обсудил, который сказал, что это неправда. И тут же на региональном уровне через 20 минут уже было опровержение, а еще через два часа было опровержение на федеральном уровне", — рассказал вице-премьер.

Он также рассказал об аналогичной ситуации в Алтайском крае.

"Это еще сложнее была ситуация, потому что в родительском чате в школе какой-то записали, что якобы власти скрывают масштабы какого-то бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, передала его в центр, мы связались с главой региона и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали", — сказал он.

По словам вице-премьера, большая аудитория сейчас черпает информацию в интернете, и "интернет-гиганты отечественные в координации с нами сделали так, чтобы на их первых страницах главная информация — это агрегированная информация из официальных источников, где только правдивая и честная информация".

Как сообщил директор центра по информированию граждан о ситуации с коронавирусом Алексей Гореславский, ежедневно в России распространяются около 50 фейковых сообщений о коронавирусе.

"Мы в среднем в день видим порядка 50 сообщений, которые можно назвать фейками. Они далеко не всегда являются злонамеренными, которые сознательно вводят людей в заблуждение. Во многих случаях это достаточно бездумные и глупые репосты в пабликах, в сообществах и в мессенджерах о том, что грядут те или иные нехорошие события", — рассказал Гореславский в эфире "Россия 24".

По его словам, есть категория людей, которые "прокачивают на "хайповой теме" свои сообщества, чтобы потом дороже их продать их". А некоторые люди верят подобным сообщениям.

"Бывают люди в возрасте, которые недавно стали пользоваться интернетом, им кажется, что все, что в интернете есть, это правда. Если они видят сообщение, в котором написано "смотри, завтра в городе введут карантин, купи гречки", то они из лучших побуждений отправляют это внукам с просьбой предупредить об этом всех одноклассников и их родителей ", — сказал директор центра.

Однако, отметил он, другое дело, когда это делают умышленно. Так, по словам Гореславского, за последнее время было выявлено несколько десятков сознательных кампаний по распространению аудиозаписей, где кто-то нервным голосом описывает какую-то ситуацию.

В качестве примера он привел фейковую новость о том, что резко подорожают билеты для тех, кто возвращается в РФ: "Умысел мне неизвестен. Скажу лишь, что мы взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ и все случаи, в которых есть признаки сознательного введения в заблуждение, передаем им для разбирательства".

Обозреватель Анастасия Николаева

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