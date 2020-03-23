По обстоятельствам

23.03.20 14:18

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Решение по поводу сроков проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть принято до конца марта. Пока перенос даты не планируется.

Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции 14 марта, после принятия его Госдумой и одобрения Советом Федерации и региональными парламентами.

После закон был направлен на изучение Конституционным судом. 16 марта Конституционный суд Российской Федерации признал (http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision459904.pdf) его соответствующим Основному закону страны и в части их содержания, и в части процедуры принятия.

Общероссийское голосование, на которое выносится единственный вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?", глава российского государства назначил на 22 апреля. Вместе с тем Путин допустил перенос сроков всероссийского голосования на более поздний срок в случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

"Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает", — сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, попросив продолжить работу и соответствующим образом настроить коллег.

Президент подчеркнул, что голосование должно пройти "не раньше, чем через месяц, можно позднее, срок, когда позднее, в законе не обозначен".

"Я очень рассчитываю, что граждане РФ понимают всю важность принимаемых решений по внесению поправок в Конституцию. Это чрезвычайно важно для нашей страны, для того чтобы раскрыть социальный характер нашего государства, принять решение и отметить в Основном законе нашей страны приоритет нашего права над международным, обозначить другие принципиальные вещи, связанные с нашими традициями, культурой, историей. (Рассчитываю), что, понимая все это, граждане придут на избирательные участки и выразят свое мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию", — сказал президент.

Со своей стороны Памфилова на заседании ЦИК пояснила, что в условиях пандемии голосования не будет.

"Если ближе к 22 апреля будет понятно, и соответствующие ведомства, Роспотребнадзор и руководство страны, оценив все возможные риски, решат, что голосование надо переносить, мы к этому готовы", — заявила она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что окончательное решение о целесообразности проведения всенародного голосования по поправке в Конституцию РФ 22 апреля примет президент, опираясь на мнение профессионалов.

Песков подтвердил, что в случае негативного развития ситуации по коронавирусу голосование может быть перенесено на более поздний срок.

"Существуют различные прогнозы развития ситуации. Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными", — сказал пресс-секретарь президента.

Принимая порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, Центризбирком РФ разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.

"Исходя из необходимости максимально применить все профилактические меры (в связи с коронавирусом — ИФ), мы предусматриваем расширение возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней", —сообщила Памфилова.

По ее словам, региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования, что позволит исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан.

Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать те граждане, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья). Им должна быть предоставлена возможность проголосовать в помещении участковой избирательной комиссии с 19 по 21 апреля 2020 года. В исключительных случаях по решению регионального избиркома с предварительным уведомлением ЦИК России такое голосование может быть организовано с 15 по 21 апреля.

Участки, образованные на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено организовывать с 1 апреля.

При этом председатель ЦИК подчеркнула, что в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ нужны именно наблюдатели, а не "надзиратели", которые, по ее словам, только ищут любую возможность и повод для критики процесса волеизъявления граждан.

"Наблюдатели, которые в первую очередь будут отстаивать гарантированные Конституцией права, в том числе то, что касается права человека, который приходит проголосовать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она пояснила, что основная задача наблюдателей не допустить, предотвратить возможные злоупотребления, которые "могли бы смазать или дискредитировать процесс голосования", а не "как стервятник дождаться, даже иногда спровоцировать то или иное нарушение". Памфилова призвала "не смаковать" нарушения, но пытаться их предотвратить.

Как сообщила глава ЦИК "Интерфаксу", решение по поводу сроков общероссийского голосования может быть принято до конца марта.

Пока, по словам пресс-секретаря президента РФ, никаких решений относительно возможности переноса голосования не принималось.

"Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент (…) Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего здоровье граждан", — сказал Песков журналистам.

При этом он еще раз отметил, что, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования, это будет сделано.

В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее изменениями, а также с указанием даты их вступления в силу.

Обозреватель Анастасия Николаева

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