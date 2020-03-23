Помочь в кризис

23.03.20 14:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Туротрасль Приморья поддержат госзаймами под 1,5% годовых. Также предприниматели региона смогут рассчитывать на ряд налоговых льгот и послаблений.

Минэкономразвития Приморья и АНО "Микрокредитная компания Приморского края" разработали кредитный продукт для предпринимателей региона, который поможет поддержать бизнес в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"В сложившейся ситуации важно дать возможность предпринимателям сохранить свое дело и снизить издержки. Мы предлагаем займы по фиксированной ставке в 1,5% в первый год. До 300 тыс. рублей можно получить без залога на срок до 1 года", — цитирует пресс-служба правительства региона слова директора микрокредитной компании Елены Карионовой.

Воспользоваться льготными условиями кредитования смогут предприниматели, работающие в сфере экспорта, импорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания и пассажирских перевозок. Направить полученные средства предлагается на оплату действующих договоров на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг; коммунальных платежей; аренды помещения, а также на выплату заработной платы сотрудникам.

Оформить льготный займ можно на период до трех лет. Кредит предоставляется на сумму до 5 млн рублей.

"Кроме того, на льготных условиях можно также рефинансировать действующие кредитные договоры и договоры лизинга. Главное условие — остаток задолженности по основному долгу не должен превышать 5 млн рублей", — добавила Карионова.

Вместе с тем, в связи с непростой экономической ситуацией, вызванной эпидемией COVID-19, приморские предпринимали также могут рассчитывать на ряд налоговых льгот и послаблений.

"Подготовлен законопроект по снижению ставок налога на имущество для юрлиц до 1,5% на гостиницы на 2020 год и по упрощенной системе налогооблажения до 1% для субъектов малого и среднего бизнеса по наиболее пострадавшим видам деятельности", — сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на заседание Законодательного Собрания Приморья.

Предпринимателям, работающим в сфере физической культуры, спорта, искусства, и авиакомпаниям, дается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая.

Кроме того, по решению местных властей, до 1 мая в крае приостанавливаются все выездные проверки предпринимателей и пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и в сфере азартных игр.

"Незавершенные проверки по применению контрольно-кассовой техники, а также незаконченное производство по делам административных правонарушений будут идти без непосредственного контакта с налогоплательщиком, то есть через личный кабинет и почтой", — пояснила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю Елена Астайкина.

Помимо этого, налоговая служба не будет инициировать процедуру банкротства за долги перед бюджетами по наиболее пострадавшим отраслям экономики.

"Мы рекомендуем налогоплательщикам не лично посещать налоговые органы, а взаимодействовать (с ними – ИФ) через средства электронного сервиса ФНС России", — добавила Астайкина.

Кроме того, губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил правительству региона проработать вопрос об организации временной занятости и общественных работ для работников тех отраслей, которые больше других пострадали от эпидемии коронавируса и в настоящее время находятся без работы.

"Им предлагается временная занятость до момента стабилизации ситуации. Средства на зарплату будут выделены из федерального и краевого бюджетов", — пояснили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщалось, в связи сложной экономической ситуацией из-за коронавируса правительство РФ ввело отсрочку по уплате страховых взносов и арендных платежей для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества (с марта и на 3 месяца). Также власти распорядились приостановить проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Кроме того, чтобы поддержать предпринимателей были расширены программы льготного кредитования и разработаны предложения по реструктуризации долгов по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов.

Между тем, как полагает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, чтобы спасти от разорения малый и средний бизнес, который несет большие потери из-за эпидемии COVID-19, властям придется приложить намного больше усилий.

"Правительство движется в нужном направлении, и временный мораторий на проверки и уплату страховых взносов - безусловно, верный шаг, но недостаточный. Метод "лошадь еще немножко сдохнет, и мы дадим ей еще ложечку лекарства" в нынешней ситуации может оказаться слишком рискованным", — сказал Титов "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время речь идет не о степени рентабельности бизнеса, а решается вопрос разорения, массового закрытия и массовых увольнений.

"Государство в любом случае не сможет остаться в стороне от этой проблемы, и лучше решать ее профилактически. Надо дать МСП освобождение от налогов. На спецрежимах — полностью, на ОСН (общая система налогообложения — ИФ) — наполовину. Если работодатели рухнут, налоговая база все равно не останется в целости. Сейчас от правительства остро требуется сочетание мудрости и смелости в решениях", — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Между тем, как уверил журналистов глава Минфина РФ Антон Силуанов, власти страны уже предприняли все необходимые меры, которые помогут поддержать бизнес в этой непростой ситуации.

"Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, это ФНБ (Фонд национального благосостояния - ИФ), это 300 млрд рублей, о которых в плане говорится, позволят нам оперативно реагировать на развитие событий и помочь нуждающимся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям. Ситуация непростая, мы это все видим, но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать", - сказал министр 19 марта.

Он напомнил, что, прежде всего, кабмин намерен оказать поддержку отраслям, которые в первую очередь могут пострадать от эпидемии – это авиаперевозки, туризм, малое и среднее предпринимательство.

"Речь идет о налоговых платежах, субсидировании ставок, сокращении административной нагрузки, прямой финансовой поддержке. Кроме того, совместно с ЦБ мы приняли решение о совместных действиях для того, чтобы также снизить нагрузку на наши предприятия-налогоплательщиков", — сказал Силуанов.

Вместе с тем, министр отметил, что текущая экономическая ситуация указывает на то, что бюджет этого года будет дефицитным.

"Безусловно, это (сложная экономическая ситуация – ИФ) коснется бюджета, мы делали оценки — только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, что общий объем федерального бюджета — около 20 трлн рублей. поэтому, конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать Фонда национального благосостояния. Собственно, для этого он формировался", — добавил Силуанов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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