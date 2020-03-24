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Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
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Помощь без границ

Фото с сайта Минобороны РФ
Interfax-Russia.ru – Российские специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Российские военные вирусологи прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Договоренность об отправке российских специалистов в Италию была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Со своей стороны Конте поблагодарил Россию за поддержку.

Помимо специалистов Россия направит в Италию средства защиты, мобильные комплексы на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и другое необходимое оборудование.

Отправка российских военных специалистов началась 22 марта. Для этого были задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Накануне Италия подтвердила готовность принимать российские военные самолеты с бригадами медиков.

На военном аэродроме "Чкаловский" (Московская область) были подготовлены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

К вылету также подготовили группу численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Так, группу возглавляет генерал-майор Сергей Кикоть — ведущий разработчик и специалист в области применения новейших систем специальной обработки. Он организовывал работы во время вспышек сибирской язвенной болезни и ликвидации последствий паводков.

Кроме того, среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин – ведущий ученый научно-исследовательского центра, кандидат медицинских наук, эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Также в группу вошел специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы, подполковник Вячеслав Кулиш. Он участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов. Считается экспертом в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки, а также противоэпидемиологических мероприятий.

В Италию отправился и подполковник медицинской службы Александр Юманов — доцент Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова, кандидат медицинских наук. В 2019 году он участвовал в учениях военно-медицинских служб государств-участников АСЕАН и диалоговых партнеров формата "СМОА плюс" MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. В составе группы российских военных специалистов участвовал в развертывании в Республике Гвинея мобильного госпиталя в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Помимо них в составе группы кандидат медицинских наук, ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов. Автор более 70 научных работ, посвященных вопросам изучения эпидемиологии и профилактики актуальных инфекционных болезней. Принимал личное участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

22 марта первые самолеты доставили на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре", расположенную в 30 км юго-западнее Рима, передовые группы военных медиков. На следующий день утром российская военно-транспортная авиация завершила доставку российских врачебных бригад, а также оборудования для диагностики и дезинфекции.

Российские и итальянские военные 23 марта провели совещание по вопросам работы группы вирусологов из РФ.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в Италию были отправлены: одна лаборатория из 15, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ); 20 машин для проведения специальной обработки из 2 тыс. 65 и 66 человек из порядка 20 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Впрочем, это не повлияет на боевой способности войск РФ.

"Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи", — отметил Кириллова, уточнив, что сейчас подразделения войск РХБЗ "занимаются плановой боевой подготовкой" и "в любой момент готовы выполнить поставленную задачу".

В свою очередь в Кремле отметили, что эта работа не связана с возможностью отмены антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава российского государства придает важное значение международному взаимодействию в борьбе с коронавирусом, поскольку ни одна страна мира в одиночку не может победить такую пандемию.

"В любом случае взаимодействие в борьбе с коронавирусом, международное взаимодействие — это очень важное измерение. И, собственно, на примере Италии президент Путин показал, что он этому измерению придает очень большое значение", —сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что в этой борьбе необходимо сложить усилия и оказывать взаимопомощь.

"Это очень важно, потому что мы все находимся в одной лодке, и все сообща должны отвечать на этот вызов. Италия действительно нуждается в более масштабной помощи, и то, что делает РФ — это посильная для российской страны помощь. Поэтому абсурдно говорить, что возлагаются какие-то контрнадежды. Это не так", — заключил Песков.

По данным газеты South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, число жертв коронавируса в мире превысило 16 тыс. человек, а число инфицированных приближается к 350 тыс.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 19 тыс. 922, скончавшихся — на 1 тыс. 525 человек.

Причем, Италия продолжает "лидировать" в Европе по числу заболевших и летальных исходов. По состоянию на вечер 23 марта, в стране зафиксировано 6 тыс. 77 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 601 случай больше, чем накануне. Всего в стране зарегистрировано 63 тыс. 927 больных.

Как считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко, подобное развитие эпидемии в Италии стало следствием системных проблем в здравоохранении.

"Китай сработал на жестком административном ресурсе. А в Италии ситуация тяжелая, потому что система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии", — заявил Онищенко "Интерфаксу".

Так, по его словам, в Италии не хватает больничных коек, в итоге требующих госпитализации больных оставляют дома. Также наблюдаются проблемы с оборудованием — в частности не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые необходимы для поддержания функции дыхания у пациентов с вызванной вирусом пневмонией. В результате болезнь успела широко распространиться и унести много жизней.

По мнению Онищенко, итальянцам нужно сделать очень серьезные выводы, потому что ситуация будет повторяться: "Сегодня коронавирус, завтра — не менее опасный, даже более опасный грипп".

Обозреватель Анастасия Николаева

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