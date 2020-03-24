Лекарство с доставкой

24.03.20 18:13

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Российские ученые предложили несколько способов борьбы и защиты от коронавируса. Помимо вакцин созданы специальные ингаляторы и особые медицинские маски.

Коронавирус COVID-19 может вызывать у людей двустороннюю интерстициальную сливную пневмонию. Это заболевание характеризуется присоединением бактериальной инфекции к вирусной пневмонии, что в свою очередь приводит к развитию респираторного дистресс-синдрома, а затем и сепсиса, значительно увеличивая риски летального исхода. Болезнь, как правило, развивается на фоне спазма в бронхах и выделения большого количества мокроты. В результате у человека снижается количество кислорода в легких, наступает тканевое голодание, и пациенты переводятся на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). В таких условиях в разы снижается эффективность традиционной доставки лекарственных препаратов — как перорально, так и инъекционно, — поэтому ингаляции являются чуть ли не единственным способом эффективного лечения больного.

Ученые из нескольких российских регионов независимо друг от друга придумали способы борьбы с вирусом, с февраля 2020 года унесшим больше 16 тыс. жизней.

Так, специалисты компании PM&HM (представительства в Москве и Новосибирске) разработали инновационные ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний дыхательных путей, в том числе пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

По данным разработчиков, сейчас аэрозоль впрыскивают в дыхательные пути не зависимо от функции дыхания и проходимости дыхательных путей, в результате 25-65% и более дозы лекарства оседает в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления. А с помощью ингалятора такие процедуры можно сделать эффективнее.

"Во-первых, наши ингаляторы генерируют такой аэрозоль, который не оседает в верхних дыхательных путях и достигает пораженных отделов легких, а сам аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента. Ожидается, что эффективность доставки лекарственного препарата при таком подходе значительно возрастет", — приводятся в сообщении Российской венчурной компании (РВК) слова руководителя PM&HM Олега Абдиева.

Также новые ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19, и оснащены функцией цифрового контроля за введением препарата.

Сейчас устройство проходит испытания для государственной регистрации. Ингаляторами планируется оборудовать государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС. Стоимость одного изделия составит примерно 3 тыс. рублей. Финансирование проекта осуществляет Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), созданный РВК, в рамках "дорожной карты" Хелснет.

А уральские ученые решили обратиться к проверенным методам и предложили использовать для лечения коронавируса старый препарат против гриппа, который создавался при участии ведущих научных сотрудников Уральского федерального университета (УрФУ), Института органического синтеза Уральского отделения (УР) РАН, Института гриппа в Санкт-Петербурге еще 30 лет назад. Это лекарство уже показало свою эффективность против вируса Зика во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году и при лечении клещевого энцефалита в Красноярске.

"Препарат борется с группой РНК-вирусов, куда относится и коронавирус. Уникальность разработки в том, что он содержит оригинальную молекулу, полученную в ходе лабораторных испытаний. Только представьте: химикам приходится синтезировать 10 тыс. молекул, чтобы выявить лучшее соединение", — цитирует "Российская газета" директора Химико-технологического института УрФУ, участвовавшего в разработке этого лекарства, Владимира Русинова.

Отметим, что для лечения COVID-19, которая имеет схожие с гриппом симптомы, уральский препарат еще не применяли. Чтобы это сделать, нужно провести клинические испытания и получить разрешение от власти.

Также в борьбе с коронавирусом могут пригодиться инновационные медицинские маски, которые разработали специалисты из Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН. Как утверждают ученые, материал, из которого они изготовлены, имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность. Непосредственно с коронавирусом испытания еще не проводились, но ученые полагают, что новые маски смогут защитить и от него.

Как уточнили в СО РАН, материал, который применяется для изготовления масок, состоит из наносеребра и мельтблауна (синтетического нетканого материала из очень тонких полипропиленовых микроволокон).

"Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра", — пояснил заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН Александр Медведев.

Материал прошел испытания в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) "Вектор" на вирусе гриппа "А" и двух типах условно патогенных бактерий — стафилококке и кишечной палочке (Escherichia coli). Тесты показали, что посеребренный мельтблаун убивает вирус, а живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Кроме того, маска способна самоочищаться.

Ученый также рассказал, что обсуждал эффективность своего изобретения против нового коронавируса с опытными инфекционистами — те сказали ему, что если материал уничтожает вирус гриппа "А", то должен обладать аналогичным действием и в отношении других вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей, в том числе и COVID-19. По его словам, в ИХТТМ СО РАН уже готова опытная партия масок.

Также известно, что в России уже разработаны шесть вакцин от коронавируса — сейчас проводят их испытания на животных.

По данным газеты South China Morning Post, к утру 24 марта в мире насчитывалось 349 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом, число жертв инфекции достигло 16 тыс. 37 человек, поправились более 96,5 тыс. Издание также отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 23 марта, было зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек выздоровели (из них 14 граждан РФ, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии). Официально подтвержденных летальных случаев от коронавируса в России нет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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