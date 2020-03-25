Опасность миновала

25.03.20 16:13

© РИА Новости. Олег Смереченский

Interfax-Russia.ru – Мощное подводное землетрясение произошло у Курильских островов. Жертв и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло днем 25 марта в Тихом океане у Курильских островов.

"Сейсмическое событие произошло в среду (25 марта – ИФ) в 14:49 по местному времени (5:49 мск). Его очаг залегал на глубине 50 км. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее города Северо-Курильска и в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения составил 16,7", — сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Как сообщает 25 марта Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения имел координаты 48.86 градуса северной широты и 157.96 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".

По словам представителя Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском (Камчатский край) ощущались подземные толчки силой порядка 5 баллов. В Северо-Курильске (Сахалинская область) – около 6. В помещениях падали предметы, раскачивалась мебель, люди выбегали на улицу.

Вслед за землетрясением в Северо-Курильском районе Сахалинской области была объявлена тревога цунами. Спасатели оперативно эвакуировали из портовой зоны на возвышенность около 400 человек. Однако первые волны, которые подошли к Северо-Курильску после землетрясения, оказались достаточно слабыми. Их высота, по данным регионального управления МЧС России, составила всего около 0,5 метра. Эту же информацию подтвердили и в Сахалинском центре цунами управления Гидрометслужбы.

"Наш наблюдатель в Северо-Курильске сообщил, что наблюдает подход уже третьего "пакета" волн цунами, все они, как мы и ожидали, — слабые и неразрушительные", — сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник службы.

По его данным, последующие возможные волны цунами, как правило, приходят еще более слабыми.

Около 18:00 (по местному времени) тревога цунами была снята, и жители Северо-Курильска, эвакуированные на возвышенности, смогли вернуться в свои дома.

"Тревога цунами снята", — сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центре цунами управления Сахалингидрометслужбы.

Ближе к вечеру в Северо-Курильске завершилось первичное обследование ряда жилых домов и административных зданий.

"Обследовано 7 социально-значимых объектов (2 образовательных, 1 лечебное, 1 дошкольное и 3 культурных учреждения), 1 теплоэлектростанция и 2 котельных, а также 114 жилых домов. Установлено повреждение 25 печных стояков в домах. Сейчас ведутся ремонтные работы", — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Также после мощного землетрясения выстояли и здания на юге Камчатки.

"Оперативные группы завершили обследование зданий социально значимых и потенциально опасных объектов в городах Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также в Елизовском и Усть-Большерецком районах. Они выяснили, что строения в результате землетрясения не пострадали", — сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Он подчеркнул, что никто из людей в результате землетрясения не пострадал.

Вместе с тем, ситуацию прокомментировали и в правительстве Камчатского края.

"Сегодняшнее землетрясение было достаточно сильным. Жертв и разрушений нет. В отдельных районах Камчатского края ощущались толчки интенсивностью до 6 баллов, в Петропавловске-Камчатском — до 5 баллов", — сказал заместитель председателя правительства – министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

Он отметил, что в настоящее время органы регионального управления единой государственной системы предупреждения ЧС работают в штатном режиме.

"На первоначальном этапе была объявлена угроза цунами, подготовлена система оповещения населения, но через несколько минут угроза цунами была снята, поэтому меры реагирования не принимались. Сейчас мы занимаемся сбором информации и анализом обстановки от ЕДДС муниципалитетов и уточняем планы реагирования", — добавил чиновник.

Между тем, ученые не исключают повторных сильных землетрясений близ Курил.

"Повторные сильные землетрясения после сейсмического события, произошедшего 25 марта в районе Северных Курил, возможны, но оснований для паники у населения Камчатского края нет", — считает заместитель председателя Совета по прогнозам Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Алексей Соломатин.

Он уточнил, что очаг землетрясения находился напротив острова Парамушир в районе глубоководного желоба.

"Землетрясение произошло вне наиболее активной части сейсмогенной зоны, вероятность более сильного землетрясения в этом районе мала. Однако близко к этому району находится сейсмическая брешь. Именно в ней в ближайшие дни будет повышена опасность возникновения новых сейсмических событий с магнитудой до 7,7", — сказал Соломатин.

В этой связи, как полагает ученый, в Петропавловске-Камчатском, даже при самом неблагоприятном сценарии, сила толчков вряд ли достигнет 7 баллов.

"Сейсмостойкость зданий в городе рассчитана на 7-9 баллов", — напомнил эксперт.

Соломатин добавил, что сейчас события разворачиваются в соответствии с данным ранее долгосрочным прогнозом Совета по прогнозам ИВиС.

"Наиболее существенную долгосрочную сейсмическую опасность представляет сейсмическая брешь в районе юга Камчатки и Авачинского залива. Вероятность сильнейшего землетрясения с сейсмическим эффектом до 9 баллов в Петропавловске-Камчатском оценивается величиной 40-50% на следующие 5 лет", — сказал он.

Эти данные, как и результаты предыдущих исследований, по его словам, являются основанием для увеличения темпов работ по сейсмоусилению зданий и сооружений.

"В ближайшей же перспективе необходимо усиленное наблюдение за более краткосрочными предвестниками в этом районе. Также следует начать работы по созданию и введению в эксплуатацию системы оперативного оповещения о сильных и катастрофических землетрясениях для городов Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск, разрабатываемой группой ученых под руководством директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова", — отметил ученый.

Обозреватель Наталья Пономарева

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